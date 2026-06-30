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Bacalaureat 2026: Se reiau examenele după amânarea provocată de caniculă. Calendarul probelor scrise rămase

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Bacalaureat 2026. Foto Getty Images
Bacalaureat 2026. Foto Getty Images
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Examenul de Bacalaureat 2026 Calendarul probelor scrise rămase la Bacalaureat 2026 Calendar bacalaureat - sesiunea iulie-august 2026

Sesiunea de Bacalaureat 2026 continuă miercuri, 1 iulie, cu proba obligatorie a profilului, după ce testarea programată inițial marți, 30 iunie, a fost amânată din cauza codului roșu de caniculă. Joi, 2 iulie, candidații vor susține examenul la disciplina la alegere, în funcție de profil și specializare, iar absolvenții care au studiat într-o limbă a minorităților naționale vor participa la ultima evaluare vineri, 3 iulie, la limba și literatura maternă.

Potrivit informațiilor transmise de Ministerul Educației, rata de participare la proba scrisă de limba și literatura română a fost de 98,2%% (120.119 de candidați prezenți dintr-un total de 122.319 de candidați înscriși pentru susținerea acestei probe - toate promoțiile). Nu s-au prezentat 2.178 de candidați, iar 22 candidați au fost eliminați pentru fraudă sau tentativă de fraudă.

Examenul de Bacalaureat 2026

Luni, 29 iunie, candidații au susținut prima probă scrisă a examenului, cea la limba și literatura română. Marți, 30 iunie, urma să aibă loc proba obligatorie a profilului - matematică pentru absolvenții profilului real și ai filierei tehnologice, respectiv istorie pentru cei de la profilul umanist și vocațional.

Din cauza temperaturilor extreme și a avertizării de cod roșu de caniculă, Ministerul Educației și Cercetării a decis amânarea acesteia cu o zi. Începând de miercuri, examenul revine la desfășurarea prevăzută în calendar.

Calendarul probelor scrise rămase la Bacalaureat 2026

  • 1 iulie - Proba obligatorie a profilului (matematică sau istorie);
  • 2 iulie - Proba la alegere a profilului și specializării;
  • 3 iulie - Limba și literatura maternă, pentru absolvenții care au urmat studiile într-o limbă a minorităților naționale.

Ce susțin elevii la proba de joi

Joi, 2 iulie, candidații vor susține proba la alegere a profilului și specializării. În funcție de filiera urmată, aceștia pot opta pentru discipline precum biologie, chimie, fizică sau informatică, în cazul profilului real, respectiv geografie, logică, psihologie, economie, sociologie ori filosofie, la profilul umanist.

  • Pentru absolvenții care au studiat într-o limbă a minorităților naționale, ultima probă scrisă este programată vineri, 3 iulie, la limba și literatura maternă. Ceilalți candidați încheie examenul după proba de joi.

Accesul candidaților în sălile de examen este permis până la ora 8:30, iar probele încep la ora 9:00. Timpul de lucru este de trei ore, calculat din momentul distribuirii subiectelor. Primele rezultate vor fi afișate pe 7 iulie, zi în care candidații vor putea vizualiza lucrările și vor putea depune contestații. Rezultatele finale vor fi publicate pe 13 iulie.

Calendar bacalaureat - sesiunea iulie-august 2026

  • 14-21 iulie 2026: Înscrierea candidaților la a doua sesiune de examen, inclusiv a candidaților care au promovat examenele de corigențe;
  • 3-4 august 2026: Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română - proba A;
  • 4-5 august 2026: Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă - proba B;
  • 5-6 august 2026: Evaluarea competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională - proba C;
  • 6-7 august 2026: Evaluarea competențelor digitale - proba D;
  • 10 august 2026: Limba și literatura română - proba E.a) - probă scrisă;
  • 11 august 2026: Proba obligatorie a profilului - proba E.c) - probă scrisă;
  • 12 august 2026: Proba la alegere a profilului și specializării - proba E.d) - probă scrisă;
  • 13 august 2026: Limba și literatura maternă - proba E.b) - probă scrisă;
  • 18 august 2026: Afișarea rezultatelor la probele scrise (până la ora 12:00), vizualizarea lucrărilor scrise și depunerea contestațiilor (în intervalul orar 14:00-18:00);
  • 19-20 august 2026: Vizualizarea lucrărilor scrise și depunerea contestațiilor;
  • 20-21 august 2026: Soluționarea contestațiilor;
  • 24 august 2026: Afișarea rezultatelor finale.

Editor : C.S.

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