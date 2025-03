Un bărbat în vârstă de 59 de ani este acuzat că a lovit o femeie gravidă în luna a noua, nemulţumit că aceasta stătea pe o bancă, în faţa unui magazin din Alba Iulia, şi mânca.

ACTUALIZARE 13.54 Bărbatul reclamat că a lovit-o pe femeia gravidă respinge acuzaţiile privind agresiunea.

El a susţinut că i-a atras tinerei atenţia asupra faptului că a aruncat gunoi în jurul ei în timp ce mânca pe banca din centrul municipiului Alba Iulia.



”Eu nu am lovit-o. Am vrut să fac un bine, pentru că în jurul ei era mizerie maximă. I-am zis când termină să adune, iar ea mi-a spus «român neghiob» sau cam aşa ceva şi s-a ridicat spre mine. Muşca din mâncare şi arunca pe jos şerveţelele cu care se ştergea la gură. I-am spus: fă un pic de curăţenie pe aici, că bate vântul şi le duce pe stradă. Am zis: du-te, tu copilă, mănâncă, poftă bună, dar ia-ţi mizeria. (...) S-a ridicat să dea cu sticla de suc după mine şi eu i-am parat mâna cu tot cu sticlă şi i s-a dus în faţă. Atât!”, a declarat jurnaliştilor de la ziarulunirea.ro bărbatul acuzat.

ȘTIREA INIȚIALĂ Tânăra l-a fotografiat şi a trimis imaginile cu agresorul presei locale. În plus, partenerul femeii, care se afla în magazin în momentul agresiunii, a anunţat Poliţia.

Femeia a povestit că, în timp ce se afla pe o bancă din faţa unui magazin din centrul municipiului Alba Iulia, un bărbat necunoscut a venit la ea şi i-a reproşat că mănâncă în timp ce stă pe bancă, spunându-i că băncile nu au fost amplasate acolo pentru ca oamenii să mănânce. Ea a spus că bărbatul a lovit-o cu pumnul în faţă, după care a plecat.

În acest moment, femeia se află în spital.



După ce a aflat că este căutat de Poliţie, agresorul s-a prezentat la secţie, joi. Oficialii instituţiei precizează că pentru a clarifica situaţia au deschis dosar penal pentru lovire sau alte violenţe.

”La data de 19 martie 2025, în jurul orei 15.45, poliţiştii de ordine publică din cadrul Poliţiei Municipiului Alba Iulia au fost sesizaţi, prin SNUAU 112, de către un bărbat cu privire la faptul că prietena sa, în vârstă de 24 de ani, din municipiul Alba Iulia, ar fi fost agresată fizic de către un bărbat, în timp ce stătea pe o bancă, pe strada Tudor Vladimirescu din municipiu. În dimineaţa zilei de 20 martie 2025, bărbatul, în vârstă de 59 de ani, care ar fi agresat-o pe tânără s-a prezentat la sediul Poliţiei Municipiului Alba Iulia, în vederea clarificării stării de fapt”, anunţă, joi, oficialii Poliţiei judeţului Alba.

