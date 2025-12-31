Jandarmii au utilizat gaze lacrimogene miercuri dimineaţă, în comuna ieşeană Ruginoasa, pentru a opri grupurile de săteni să participe la tradiţionala bătaie cu ciomegele din ultima zi a anului. Forțele de ordine au dat amenzi de peste 20.000 de lei.

Un grup de participanţi a încercat să forţeze cordoanele de jandarmi pentru a ajunge la grupul rival, forţele de ordine fiind nevoite să intervină pentru a evita violenţele.

„În cursul dimineţii, pe fondul încercării unui grup de participanţi de a depăşi dispozitivele de ordine şi de a urma un traseu neautorizat, forţele de ordine au intervenit conform procedurilor, pentru a preveni escaladarea situaţiei şi posibile acte de violenţă. Intervenţia a avut un caracter preventiv, vizând evitarea contactului direct între grupuri şi protejarea siguranţei persoanelor, fiind utilizate mijloace specifice de intervenţie, în mod proporţional”, a declarat prefectul judeţului Iaşi, Constantin Dolachi, citat de News.ro.

Pentru a calma situaţia, jandarmii au folosit gaze lacrimogene.

„A fost necesară utilizarea gazelor lacrimogene, cu scopul de a opri înaintarea şi de a evita contactul direct între cele două grupuri de persoane. Susţinem desfăşurarea tradiţiilor locale, însă nu vom permite manifestări care să pună în pericol siguranţa participanţilor sau a celorlalţi cetăţeni. Prezenţa jandarmilor are ca obiectiv principal prevenirea incidentelor violente şi asigurarea faptului că nimeni nu este rănit”, au precizat reprezentanţii Jandarmeriei.

Amenzi de peste 20.000 de lei

Poliţiştii ieşeni au comunicat că au fost legitimate 92 de persoane şi au fost verificate 27 de autovehicule. În total, s-au aplicat 32 de amenzi, în valoare totală de 20.400 de lei.

„Au fost sancţionate mai multe persoane din satul Dumbrăviţa, comuna Ruginoasa, care ar fi ieşit pe drumul public având asupra lor bâte din lemn confecţionate artizanal şi ar fi tulburat ordinea şi liniştea publică”, au afirmat şefii Poliţiei judeţului Iaşi.

Ulterior, cele două cete rivale din comuna Ruginoasa - Delenii şi Vălenii - s-au deplasat către centrul localităţii, pentru a-i ura pe cei din conducerea Primăriei. Nu au fost înregistrate violenţe, importante forţe de ordine fiind masate în zonă.

Potrivit tradiţiei, în fiecare an, pe 31 decembrie, tinerii din comună, din zona Deal şi din zona Vale, se înarmează cu ciomege din lemn, îşi pun măşti şi se bat în centrul localităţii. În anii anteriori bătălia de la Ruginoasa a degenerat în violenţe, fiind necesară intervenţia forţelor de ordine.

Mai multe persoane au fost duse la spital, unele în stare gravă, motiv pentru care autorităţile ieşene au decis să interzică tradiţionala bătaie din ultima zi a anului.

