Live TV

Video&Foto Bătaia cu ciomege de la Ruginoasa, oprită de jandarmi cu gaze lacrimogene

Data actualizării: Data publicării:
oameni mascati insotiti de jandarmi la ruginoasa, iasi
Jandarmii au intervenit cu gaze lacrimogene pentru a împiedica violențe la Ruginoasa. Foto: Prefectura Iași
Din articol
Amenzi de peste 20.000 de lei

Jandarmii au utilizat gaze lacrimogene miercuri dimineaţă, în comuna ieşeană Ruginoasa, pentru a opri grupurile de săteni să participe la tradiţionala bătaie cu ciomegele din ultima zi a anului. Forțele de ordine au dat amenzi de peste 20.000 de lei.

Un grup de participanţi a încercat să forţeze cordoanele de jandarmi pentru a ajunge la grupul rival, forţele de ordine fiind nevoite să intervină pentru a evita violenţele.

„În cursul dimineţii, pe fondul încercării unui grup de participanţi de a depăşi dispozitivele de ordine şi de a urma un traseu neautorizat, forţele de ordine au intervenit conform procedurilor, pentru a preveni escaladarea situaţiei şi posibile acte de violenţă. Intervenţia a avut un caracter preventiv, vizând evitarea contactului direct între grupuri şi protejarea siguranţei persoanelor, fiind utilizate mijloace specifice de intervenţie, în mod proporţional”, a declarat prefectul judeţului Iaşi, Constantin Dolachi, citat de News.ro.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Pentru a calma situaţia, jandarmii au folosit gaze lacrimogene.

„A fost necesară utilizarea gazelor lacrimogene, cu scopul de a opri înaintarea şi de a evita contactul direct între cele două grupuri de persoane. Susţinem desfăşurarea tradiţiilor locale, însă nu vom permite manifestări care să pună în pericol siguranţa participanţilor sau a celorlalţi cetăţeni. Prezenţa jandarmilor are ca obiectiv principal prevenirea incidentelor violente şi asigurarea faptului că nimeni nu este rănit”, au precizat reprezentanţii Jandarmeriei.

Amenzi de peste 20.000 de lei

Poliţiştii ieşeni au comunicat că au fost legitimate 92 de persoane şi au fost verificate 27 de autovehicule. În total, s-au aplicat 32 de amenzi, în valoare totală de 20.400 de lei.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

„Au fost sancţionate mai multe persoane din satul Dumbrăviţa, comuna Ruginoasa, care ar fi ieşit pe drumul public având asupra lor bâte din lemn confecţionate artizanal şi ar fi tulburat ordinea şi liniştea publică”, au afirmat şefii Poliţiei judeţului Iaşi.

Ulterior, cele două cete rivale din comuna Ruginoasa - Delenii şi Vălenii - s-au deplasat către centrul localităţii, pentru a-i ura pe cei din conducerea Primăriei. Nu au fost înregistrate violenţe, importante forţe de ordine fiind masate în zonă.

Potrivit tradiţiei, în fiecare an, pe 31 decembrie, tinerii din comună, din zona Deal şi din zona Vale, se înarmează cu ciomege din lemn, îşi pun măşti şi se bat în centrul localităţii. În anii anteriori bătălia de la Ruginoasa a degenerat în violenţe, fiind necesară intervenţia forţelor de ordine.

Mai multe persoane au fost duse la spital, unele în stare gravă, motiv pentru care autorităţile ieşene au decis să interzică tradiţionala bătaie din ultima zi a anului.

Editor : B.P.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Vladimir Putin
1
Putin a pus ochii pe o nouă țară. Cum vrea liderul de la Kremlin să-și impună puterea
New spokesperson in the Chinese Foreign Office
2
Reacția Chinei după acuzațiile Kremlinului că ucrainenii au atacat reședința lui Putin
tren eurostar
3
Situație critică în tunelul de sub Canalul Mânecii. Circulația tuturor trenurilor...
zelenski
4
Zelenski anunță că SUA au propus Ucrainei garanţii de securitate pe o perioadă de 15 ani...
rezervisti ruși mobilizați se deplasează în coloană
5
Putin a semnat un decret pentru recrutarea în masă a rezerviştilor. Care este planul...
Nu l-au iertat nici măcar de Sărbători: Cristi Borcea, ținta ironiilor pe internet! Cum arată la 55 de ani
Digi Sport
Nu l-au iertat nici măcar de Sărbători: Cristi Borcea, ținta ironiilor pe internet! Cum arată la 55 de ani
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Ce alimente se pun pe masa de Anul Nou. Foto Getty Images
Ce alimente nu trebuie să lipsească de pe masa de Anul Nou pentru a atrage prosperitate. Ce tip de carne nu se consumă de Revelion
Sfântul Ștefan 2025. Foto Getty Images
Sfântul Ștefan 2025. Părintele explică obiceiurile interzise în a treia zi de Crăciun: „Sunt purtătoare de necazuri”
Tradiții în a doua zi de Crăciun. Foto Getty Images
A doua zi de Crăciun 2025: Cele mai importante tradiții românești. Preotul explică ce obiceiuri trebuie evitate pe 26 decembrie
Soborul Maicii Domnului 2025. Foto Getty Images
Soborul Maicii Domnului: Sărbătoare cu cruce roșie în a doua zi de Crăciun. Semnificația zilei de 26 decembrie
Obiceiuri în prima zi de Crăciun. Foto Getty Images
Prima zi de Crăciun 2025. Cele mai importante tradiții și obiceiuri explicate de preot: „O moștenire culturală și etnografică”
Recomandările redacţiei
Vintage gold clock New Year 2026 with confetti, golden bokeh lights and fireworks. New Year 2026 card, creative idea.
Prima țară care a intrat în noul an: De unde începe Revelionul 2026...
Om de zăpadă decorativ, ninsoare, parc acoperit de zăpadă, București.
Zăpadă, frig și vânt puternic în noaptea de Revelion. Cum vor arăta...
Pensii ianuarie 2026. Foto Getty Images
Pe ce dată se virează pensiile în ianuarie 2026. Anunțul oficial al...
Un bărbat alimentează mașina cu carburant.
Prețurile la carburanți cresc în noaptea de Anul Nou. Cât va costa un...
Ultimele știri
Maia Sandu, desemnată „Liderul Mondial al Anului” de publicația britanică The Telegraph 
Rusia oferă primele detalii despre presupusul atac ucrainean asupra reşedinţei lui Putin. Cum descrie Moscova evenementele
Șapte persoane urmărite internațional, capturate și aduse în țară. Printre ele este și o femeie aflată pe lista „most wanted”
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Cine e văduvul lui Brigitte Bardot, al patrulea ei soț. A fost cea mai lungă căsnicie a actriței franceze
Cancan
Prima imagine cu Dan Petrescu după chimioterapie: boala l-a topit pe picioare. E de nerecunoscut
Fanatik.ro
Gigi Becali a făcut planul pentru 2026: „Trei cupe de câștigat”. Exclusiv
editiadedimineata.ro
Bulgaria, ținta unei campanii de dezinformare ruse înainte de adoptarea euro
Fanatik.ro
Plecare surprinzătoare în ultima zi din an de la Universitatea Craiova: „Îi mulțumim și îi dorim mult succes!”
Adevărul
România, performanță unică în UE. Daniel Dăianu: Să cobori deficitul de la peste 9% spre 6% este un act...
Playtech
O mai ţii minte pe Irina Tănase? Unde a fost surprinsă fosta iubită a lui Dragnea de Crăciun, e surpriza...
Digi FM
Hilary Swank, imagine rară cu gemenii ei de doi ani. Actrița câștigătoare a Oscarului a devenit mamă la 48 de...
Digi Sport
Captura anului! Ce a găsit FBI în garajul unuia dintre cei mai căutați oameni din lume
Pro FM
Anna Kournikova și Enrique Iglesias, prima fotografie cu toți cei patru copii ai lor. „Sunt perfecți...
Film Now
Sharon Stone, în culmea fericirii după ce fiul ei cel mare s-a logodit cu o tânără superbă din Ucraina. Cu ce...
Adevarul
Tudor Chirilă, Loredana și alți 300 de artiști contestă ordonanța Guvernului care zdruncină industria muzicală
Newsweek
Lovitura la pensie pentru o categorie de pensionari, de la 1 ianuarie 2026. De ce vor primi mai puțini bani?
Digi FM
A murit nepoata lui John F. Kennedy. Tatiana Schlossberg avea 35 de ani
Digi World
"Sunt dietetician oncolog. Iată cele 5 alimente pe care le am mereu în bucătărie". De ce sunt esențiale...
Digi Animal World
Nu trebuie să-ți îmbrățișezi niciodată câinele în aceste situații. Gestul tău îl poate stresa enorm
Film Now
Paul Bettany credea că „a ajuns la finalul carierei” înainte de a obține rolul Vision din Universul Marvel de...
UTV
Antonia rupe tăcerea după un coșmar medical. O procedură de mărire a feselor făcută acum opt ani a dus la...