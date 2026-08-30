Live TV

Bătaie în plină zi, în fața unui bar din Craiova. Momentul, surprins de camere

Data actualizării: Data publicării:
The,Police,Beacon,,Background
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google

Un scandal izbucnit în plină zi, în fața unui bar din Craiova, s-a încheiat cu o bătaie surprinsă de camerele de supraveghere din zonă. În conflict au fost implicate două persoane cunoscute pentru antecedente penale.

Cei doi bărbați s-au întâlnit în fața localului, iar între ei a izbucnit un conflict. La un moment dat, unul dintre bărbați l-a lovit de mai multe ori pe celălalt. Întreaga scenă a fost surprinsă de camerele de supraveghere din zonă. După incident, cei doi au părăsit locul.

Polițiștii s-au autosesizat în urma incidentului și au deschis un dosar penal, care a fost înaintat Parchetului pentru continuarea cercetărilor.

Cele două persoane implicate sunt cunoscute oamenilor legii, având condamnări în dosare anterioare. Printre faptele pentru care au fost cercetate sau condamnate se numără infracțiuni privind clonarea de carduri, dar și fapte de violență.

Anchetatorii urmează să stabilească exact cum s-a produs conflictul și împrejurările în care unul dintre bărbați a fost lovit. În cursul zilei de astăzi sunt așteptate măsuri în dosar, în funcție de rezultatul cercetărilor. Cercetările sunt continuate sub coordonarea procurorilor, urmând ca aceștia să stabilească și încadrarea juridică exactă a faptelor.

Editor : A.R.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
MCZoPTQ0MCZoYXNoPTI4N2YwMTUxODFlYzE3ODcyMjU5NTllNDQyMzZlZTQy.thumb
1
Pe cine ar vota bucureștenii dacă ar fi alegeri. Partidul clasat pe primul loc ar obține...
Donald Trump
2
Trump pune presiune pe Londra: SUA amenință cu retragerea sprijinului pentru Insulele...
Donald Trump
3
În timp ce președinția lui se clatină, Donald Trump este mai periculos ca niciodată. Pe...
explozie nucleara profimedia-0148308083
4
Rusia spune care e singura situație în care ar folosi arme nucleare împotriva...
De la ce valori devine periculoasă tensiunea arterială. Foto Getty Images
5
De la ce valori devine periculoasă tensiunea arterială. Alimentele recomandate de...
Lovitură de teatru! Soția lui Vali Crețu a făcut anunțul, după ce MM a sărit la bătaie: "Nu renunț la niciun euro!"
Digi Sport
Lovitură de teatru! Soția lui Vali Crețu a făcut anunțul, după ce MM a sărit la bătaie: "Nu renunț la niciun euro!"
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
ecuson al politiei romane
Polițiști atacați în timpul unei intervenții în Bacău. Au fost trase focuri de avertisment
Tiktok. Imagine cu caracter ilustrativ. Foto- Profimedia Images
„Strigoi” pe TikTok, un trend al farselor periculoase. Mai mulți oameni au sunat la 112, după ce au auzit zgomote puternice
elicopter smurd
Misiune medicală rară în România: Cum i-a fost salvată viața unei tinere care a fost transportată cu sângele oxigenat în afara corpului
hol de spital sau clinica blurat
Trei arestări după un scandal la Maternitatea Braşov. Totul ar fi pornit de la o pacientă care i-a cerut colegei de salon să se spele
olguta vasilescu la o conferinta de presa a psd
Primarul Craiovei anunţă că va înlocui sursa pe cărbune a termoficării din oraş cu o centrală de cogenerare
Recomandările redacţiei
lideri psd claudiu manda sorin grindeanu daniel baluta lia olguta vasilescu
Social-democrații din țară analizează, la Sinaia, un Guvern în jurul...
FAN sporurile-bugetarilor-ar-putea-sa-dispara-modificari-propuse-la-legea-salarizarii
Eșecul Legii salarizării crește riscul ca România să fie retrogradată...
ilie bolojan
Ilie Bolojan: E final de PNRR. La sănătate am început cu un buget de...
termometru de caniculă și furtuni
Cod galben de caniculă în mai multe județe: ANM anunță până la 37 de...
Ultimele știri
Experiment Digi24: Cât costă coșul de cumpărături pentru noul an școlar. Toate rechizitele s-au scumpit
Cea mai vârstnică persoană din Japonia a murit la 115 ani
Xi Jinping și-a demis cel mai apropiat consilier militar după zvonuri de conspirație
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Trei zodii pot da lovitura la bani în septembrie 2026. Pentru ele începe o perioadă cu oportunități financiare
Cancan
Ea este Elena, tânăra care a murit înecată în Marea Neagră. Și iubitul ei s-a stins în același mod
Fanatik.ro
Contractul pe care Florin Tănase îl va avea la Omonia Nicosia. „Astea sunt cifrele!”. Exclusiv
editiadedimineata.ro
OpenAI: Rusia folosește ChatGPT și un think tank israelian fals pentru noi operațiuni de dezinformare
Fanatik.ro
„Ăsta a fost ordinul meu!”. Gigi Becali a anunțat decizia după FCSB – UTA 1-3: „Va fi titular cu Dinamo! Mi-a...
Adevărul
„Nu se mai întorc cu adevărat acasă. Acea lume a dispărut”. Tinerii germani care au în grijă moștenirea...
Playtech
Când poți fi amendat dacă folosești camera auto. Ce spune legea în 2026 despre filmările din trafic
Digi FM
Ce a pățit un britanic în prima zi în București. A vrut să plătească biletul în autobuz și s-a trezit cu 80...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Ana-Maria Brânză s-a recăsătorit, la doi ani și jumătate de la divorț
Pro FM
Iubita lui CRBL, despre cum a acceptat mama ei relația cu solistul cu 23 de ani mai mare: "Evident că nu a...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
„The Dog Stars” al lui Ridley Scott, eşec la debut cu încasări de 8 milioane de dolari. Cum arată top 3 în...
Adevarul
Situația în care șoferii sunt obligați să oprească, chiar dacă pietonii nu sunt pe trecere. Amenda depășește...
Newsweek
Veste bună pentru pensionari. Când se vor mări pensiile cu 7%? Ce bani se vor primi în plus?
Digi FM
Liviu Vârciu, surpriză neplăcută în vacanța all inclusive din Bulgaria: "Să știți de la ce mi-e rău". A...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Ce se poate întâmpla dacă folosești produse de înfrumusețare expirate. Lucrurile la care să fii atent, pe...
Digi Animal World
Ce a pățit un bărbat care aștepta la semafor pe un scuter? Imagini virale cu un câine care l-a „luat” prin...
Film Now
Gesturi romantice pe covorul roșu. Adria Arjona și Jason Momoa, îndrăgostiți la premiera noului ei film
UTV
Iustin Petrescu și Hara s-ar fi despărțit după doar două luni de căsnicie. Detaliile observate de fani