Premierul desemnat, Luca Niculescu, a afirmat, vineri seară, că guvernul pe care l-a propus este „al României” şi este format din reprezentanţi ai partidului care şi-a asumat guvernarea. Întrebat dacă îşi menţinea propunerea Marian Neacşu la Interne, deşi acesta a fost condamnat penal, iar între timp reabilitat, Luca Niculescu a afirmat: „Este un om competent”.

„Eu le mulţumesc tuturor parlamentarilor care înţeleg că situaţia este foarte gravă, care înţeleg că avem nevoie de un guvern pentru că vine iarna, pentru că avem nevoie urgent, extrem de urgent de rectificare bugetară, pentru că avem nevoie urgent de buget şi sper din toată inima că vor vota guvernul care a fost deja propus”, a declarat, vineri seară, la ieşirea dintr-un restaurant din Bucureşti, premierul desemnat, Luca Niculescu, transmite News.ro. Premierul a fost însoțit de mai mulți miniștri desemnați în Executivul pe care ar putea să-l conducă.

El a adăugat că „Guvernul va fi al României chiar dacă sunt miniştri din partidul care şi a asumat guvernarea”.

Întrebat dacă îşi menţinea propunerea Marian Neacşu la Interne, deşi acesta a fost condamnat penal, Luca Niculescu a afirmat: „Marian Neacşu a fost vicepremier, ministru în multe dintre guvernele pe care le-am avut în România, este un om competent în administraţia română”.

Marian Neacşu, unul dintre cei mai experimentaţi oameni din PSD, propunerea partidului pentru funcţia de vicepremier şi ministru de Interne în viitorul Guvern, a fost condamnat definitiv la şase luni de închisoare cu suspendare pentru conflict de interese, după ce şi-a angajat fiica la biroul său parlamentar. Între timp, Marian Neacșu a fost reabilitat, adică are un cazier judiciar curat.

Guvernul Niculescu ajunge marţi la vot în Parlament.

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Editor : B.E.