Live TV

Video Luca Niculescu, despre propunerea lui Marian Neacșu la MAI, în ciuda condamnării penale: Este un om competent în administraţia română

Data publicării:
luca niculescu inquam george calin
Luca Niculescu.Foto: Inquam Photos / George Călin
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google

Premierul desemnat, Luca Niculescu, a afirmat, vineri seară, că guvernul pe care l-a propus este „al României” şi este format din reprezentanţi ai partidului care şi-a asumat guvernarea. Întrebat dacă îşi menţinea propunerea Marian Neacşu la Interne, deşi acesta a fost condamnat penal, iar între timp reabilitat, Luca Niculescu a afirmat: „Este un om competent”.

„Eu le mulţumesc tuturor parlamentarilor care înţeleg că situaţia este foarte gravă, care înţeleg că avem nevoie de un guvern pentru că vine iarna, pentru că avem nevoie urgent, extrem de urgent de rectificare bugetară, pentru că avem nevoie urgent de buget şi sper din toată inima că vor vota guvernul care a fost deja propus”, a declarat, vineri seară, la ieşirea dintr-un restaurant din Bucureşti, premierul desemnat, Luca Niculescu, transmite News.ro. Premierul a fost însoțit de mai mulți miniștri desemnați în Executivul pe care ar putea să-l conducă.

El a adăugat că „Guvernul va fi al României chiar dacă sunt miniştri din partidul care şi a asumat guvernarea”.

Întrebat dacă îşi menţinea propunerea Marian Neacşu la Interne, deşi acesta a fost condamnat penal, Luca Niculescu a afirmat: „Marian Neacşu a fost vicepremier, ministru în multe dintre guvernele pe care le-am avut în România, este un om competent în administraţia română”.

Marian Neacşu, unul dintre cei mai experimentaţi oameni din PSD, propunerea partidului pentru funcţia de vicepremier şi ministru de Interne în viitorul Guvern, a fost condamnat definitiv la şase luni de închisoare cu suspendare pentru conflict de interese, după ce şi-a angajat fiica la biroul său parlamentar. Între timp, Marian Neacșu a fost reabilitat, adică are un cazier judiciar curat.

Guvernul Niculescu ajunge marţi la vot în Parlament.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Editor : B.E.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Roma - comunicazioni del Presidente del Consiglio in vista del Consiglio europeo
1
Discursul lui Meloni care a stârnit aplauze în Senat: „Nu-mi lipsesc tancurile rusești...
INSTANT_LUCA_NICULESCU_USR_004INQUAM_Photos_Octav_Ganea
2
Cum arată lista finală a miniștrilor propuși în Guvernul lui Luca Niculescu
luca niculescu inquam george calin
3
Luca Niculescu a depus lista de miniștri și programul de guvernare la Parlament: „Este o...
N24 BUZOIANU CONSTRUCTII LITORAL-SINCR 270525_00410
4
„Ba știa clar doamna Mateescu”. Diana Buzoianu spune că directoarea ANM a fost avertizată...
SIEGFRIED_MURESAN_011_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
5
Siegfried Mureșan, despre Grindeanu: „Acum înțelegem exact de ce a fugit de orice...
Ianis Hagi a încasat 12.000.000€: cum a dat lovitura fiul ”Regelui”
Digi Sport
Ianis Hagi a încasat 12.000.000€: cum a dat lovitura fiul ”Regelui”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
SIEGFRIED_MURESAN_011_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Siegfried Mureșan, atac la propunerea PSD pentru MAI: „Un premier serios nu ar accepta niciodată un fost condamnat penal”
s grindeanu si i bolojan blurat
„Trebuie să se întrebe unii când au fost băuți”. Bolojan: Programul Guvernului Luca Niculescu are aspecte criticate în trecut de PSD
ilie bolojan in parlament
Ilie Bolojan, despre pactul cu Luca Niculescu: E un acord de instalare, e foarte important ca PNL să arate că nu este PSD
ilie bolojan captura
Bolojan, despre miniștrii din guvernul Niculescu: Astea sunt resursele umane ale PSD. Nu vreau să desființez persoane cu care am lucrat
ilie bolojan la guvern
Ilie Bolojan, despre libertatea de decizie a premierului Luca Niculescu, într-un guvern dominat de PSD: „N-o să fie o perioadă comodă”
Recomandările redacţiei
ilie bolojan
În ce condiții ar putea PNL să voteze Guvernul Niculescu. Ilie...
Elon Musk, Donald Trump
Musk l-a acuzat public pe Trump de haosul provocat de restricțiile...
Marine le Pen
Extrema dreaptă europeană se împarte în privința lui Putin. De ce...
donald tusk profimedia
Premierul Poloniei Donald Tusk avertizează că Rusia ar putea...
Ultimele știri
„Peste cadavrele noastre”: Polonia respinge presiunile SUA privind deblocarea activelor rusești înghețate
Nicușor Dan vrea o nouă discuție despre ETS2, pe fondul crizei energetice. Ce se întâmplă cu mecanismul european de taxare a emisiilor
Cum a ajuns mesajul despre gay din Guvern pe grupul Comisiei conduse de Diana Stoica la Camera Deputaților: „O să fiu mai atentă”
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
A divorțat de soț ei, iar el i-a trimis o listă cu 18 sacrificii făcute în căsnicie. Primul punct i-a...
Cancan
Ce a scris presa locală din Brăila despre Ian, noul concurent de la Insula Iubirii, în 2014. Ce studii are...
Fanatik.ro
„O blasfemie!”. Marcel Pușcaș, cea mai dură opinie după ce Vlad Chiricheș s-a retras din fotbal: „Nu putea...
editiadedimineata.ro
Rusia intensifică presiunile asupra presei. Redactorul-șef al Novaya Gazeta, dus la audieri
Fanatik.ro
Transfer de 5 milioane de euro pentru U Craiova după 1-1 cu Getafe? „Poate să ia bani buni pe el!”
Adevărul
Jumătate dintre pensionarii români au sub 2.500 de lei pe lună. De ce continuă să muncească
Digieconomic
Ce se întâmplă cu creditul unei persoane după deces și cine preia datoria. Explicațiile unui avocat
Digi FM
Cum arată și ce face azi Leonard Miron, fostă vedetă TVR. Cancer, minus 60 kg și o viață cu totul nouă în...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Trăiește ”decent” în București cu 4.000€ lunar: ”Am viața asta de la 19 ani”. Ce face cu banii
Pro FM
Fiica Madonnei a împlinit 30 de ani. Emoționată, artista i-a dedicat cele mai dulci cuvinte: „La mulți ani...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
James McAvoy, la un pas de moarte după o procedură medicală. Era singur acasă când plămânii i-au cedat: "A...
Adevarul
Ursul care a dat fiori localnicilor, lângă Castelul Corvinilor. A coborât în Hunedoara, pe urmele lupului din...
Newsweek
Pensiile magistraților au costat într-un singur an 2.075.652.178 lei. Banii, împărțiți de 5.875 pensionari
Digi FM
Una dintre cele mai urmărite influencerițe din România refuză să fie împreună cu un bărbat care câștigă 4.000...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Superalimentul toamnei pe care îl găsești gratis în natură. Este bogat în vitamina C și antioxidanți. Cum...
Digi Animal World
Ce a găsit un bărbat când se pregătea să-și spele rufele: „Era în haine, am rămas traumatizat”
Film Now
Martin Freeman s-a căsătorit. Cine este partenera cu 23 de ani mai tânără care i-a devenit soție
UTV
Cât cer Andra, Smiley, Delia și Loredana Groza pentru un concert. Onorariile pot ajunge la 20.000 de euro