Live TV

Video Bătaie pe treptele unui hotel din Timișoară între iubita unui bărbat și presupusa lui amantă

Data publicării:
Femei care se bat
Femei care se bat, imagine exemplificativă. Foto: Profimedia

Două femei au fost reținute în urma unei bătăi violente care s-a petrecut în fața unui hotel din Timișoara. Acolo, iubita unui bărbat a bătut-o pe amanta acestuia, iar scenele violente au fost filmate de o altă tânără, informează Digi24.

Violente s-au petrecut în fața unui hotel din Timișoara. Femeia, care bănuia că iubitul său o înșală, a așteptat-o pe presupusă amantă la ieșirea din hotel și în momentul în care femeia a coborât scările a început lupta.

Iubita bărbatului s-a năpustit asupra ei sub o ploaie de înjurături. La un moment dat a trântit-o la pământ pe presupusă amantă și a continuat să o lovească.

Lupta a durat câteva zeci de secunde, sub privirile celor care erau martori, însă la un moment dat un trecător a intervenit și a reușit să le despartă și să calmeze spiritele.

Filmarea a ajuns pe internet.

A fost văzută și de polițiștii de la Biroul de Investigații Criminale Timișoara. Aceștia au reușit să identifice toate persoanele implicate. Conform acestora, iubita bărbatului are 27 de ani, era însoțită de o prietenă de 25 de ani, care a filmat întreaga scenă. Victima are 35 de ani, iar asupra ei nu a fost luată nicio măsură preventivă.

Iubita bărbatului și cea care a filmat au fost însă reținute de polițiști pentru 24h. Cele două sunt acuzate de tulburare a ordinii și liniștii publice, loviri și alte violențe, dar și complicitate la loviri și alte violențe.

Editor : Sebastian Eduard

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Foto: Getty Images
1
Premierul britanic îi dă ultimatum lui Roman Abramovich să transfere banii din vânzarea...
ilie bolojan catalin predoiu pnl
2
Bolojan, despre o demisie a lui Cătălin Predoiu: „Ca să ai rezultate, trebuie...
Călin Georgescu.
3
Încă o înfrângere în instanță pentru Călin Georgescu. Fostul candidat la prezidențiale...
Cotton harvest from field
4
Guvernul va achita o datorie veche de peste 30 de ani către SUA, pentru un credit folosit...
volodimir zelenski
5
Reacția lui Zelenski la declarațiile lui Putin: „Încă un semnal de la Moscova că se...
"După cât am așteptat, Mario Iorgulescu e liber ca pasărea cerului!" Văduva bărbatului ucis în accident a reacționat
Digi Sport
"După cât am așteptat, Mario Iorgulescu e liber ca pasărea cerului!" Văduva bărbatului ucis în accident a reacționat
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
albania
Bătaie generală în parlamentul albanez. Deputații și-au împărțit pumni și au aprins fumigene
primarul mangaliei
Primarul Mangaliei, acuzat că ar fi cumpărat un hotel și haine de lux din mită, a fost trimis în judecată de procurorii DNA
Bulgaria Bataie Parlament
Bătaie în Parlamentul bulgar în timpul dezbaterii bugetului de stat
Cum ar fi trebuit să arate complexul Trump. Foto Profimedia
Ginerele lui Trump renunță la planul de a construi un hotel în Belgrad. Obiectivul era unul sensibil, un simbol național
revolutie timisoara
Pe urmele eroilor de la Timișoara. Zeci de elevi au participat la o vânătoare de indicii pe traseul Revoluției din 1989
Recomandările redacţiei
profimedia-1060333410
Lumea paralelă prezentată de Putin rușilor: Ucraina a atacat prima...
sorin grindeanu face declaratii
Sorin Grindeanu, despre modificarea protocolului Coaliției, pe care...
daniel fried
Cum poate câștiga România atenția SUA: apărare, patriotism, cultură...
lideri coalitie guvernare
Câți bani pierd de fapt partidele? Coaliția a decis tăierea...
Ultimele știri
Lucrările de reabilitare a bazinelor de înot de la Complexul „Lia Manoliu” din București pot începe. Când ar trebui finalizate
Marcel Ciolacu a depus jurământul ca președinte al CJ Buzău: „Am ambiții administrative”
Donald Trump lasă deschisă opțiunea unui război cu Venezuela: „Nu exclud această posibilitate, nu”
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Horoscopul anului 2026 pentru Taur. Un an al schimbărilor făcute în ritmul tău, în care ai șansa să-ți crești...
Cancan
Ce boală are Dan Petrescu, de fapt? Motivul real pentru care s-a topit pe picioare
Fanatik.ro
Ultimele informaţii despre Daniel Bîrligea înaintea derby-ului FCSB – Rapid! Ce şanse are să intre titular...
editiadedimineata.ro
Când algoritmul vorbește prea mult: Podcastul AI al Washington Post, criticat pentru informații greșite și...
Fanatik.ro
Ratează Ştefan Baiaram transferul de la Universitatea Craiova după eliminarea şoc din Conference League...
Adevărul
„Micul Einstein” din Belgia își încheie doctoratul în fizică cuantică la 15 ani
Playtech
Produsul exotic care se vinde ca pâinea caldă de Crăciun. Afacerea a îmbogățit o familie din Sebeș. Se vinde...
Digi FM
Marius Calotă, despre care s-a spus că a avut o relație cu Rodica Stănoiu, a rupt tăcerea: „A fost ca o mamă...
Digi Sport
Marea împăcare! Anamaria Prodan a făcut anunțul
Pro FM
Russell Brand, comentariu critic despre relația pe care Katy Perry, fosta sa soție, o are cu Justin Trudeau...
Film Now
În ce filme a mai jucat Macaulay Culkin. Rolul din „Singur acasă” nu a fost singurul
Adevarul
Tinerii fac mult mai multe cumpărături în perioada Sărbătorilor de iarnă decât maturii
Newsweek
Cum a fost respinsă o creștere a pensiilor militare în Parlament? Argumente greu de înțeles DOCUMENT
Digi FM
Monica Tatoiu, dezvăluiri despre ultimele zile din viața Rodicăi Stănoiu: „Procuratura trebuie să afle ce s-a...
Digi World
Turta dulce, desertul de Crăciun cu beneficii aparte. E plină de antioxidanți și are proprietăți...
Digi Animal World
Cum a reacționat un câine când un străin a intrat în casă. Stăpânul patrupedului a fost șocat: „Trebuia să-i...
Film Now
Jennifer Lawrence, după ce Leonardo DiCaprio a spus că nu a revăzut Titanic: "Dacă aș fi făcut ceva ca...
UTV
Antonia rupe tăcerea după un coșmar medical. O procedură de mărire a feselor făcută acum opt ani a dus la...