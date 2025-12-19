Două femei au fost reținute în urma unei bătăi violente care s-a petrecut în fața unui hotel din Timișoara. Acolo, iubita unui bărbat a bătut-o pe amanta acestuia, iar scenele violente au fost filmate de o altă tânără, informează Digi24.

Violente s-au petrecut în fața unui hotel din Timișoara. Femeia, care bănuia că iubitul său o înșală, a așteptat-o pe presupusă amantă la ieșirea din hotel și în momentul în care femeia a coborât scările a început lupta.

Iubita bărbatului s-a năpustit asupra ei sub o ploaie de înjurături. La un moment dat a trântit-o la pământ pe presupusă amantă și a continuat să o lovească.

Lupta a durat câteva zeci de secunde, sub privirile celor care erau martori, însă la un moment dat un trecător a intervenit și a reușit să le despartă și să calmeze spiritele.

Filmarea a ajuns pe internet.

A fost văzută și de polițiștii de la Biroul de Investigații Criminale Timișoara. Aceștia au reușit să identifice toate persoanele implicate. Conform acestora, iubita bărbatului are 27 de ani, era însoțită de o prietenă de 25 de ani, care a filmat întreaga scenă. Victima are 35 de ani, iar asupra ei nu a fost luată nicio măsură preventivă.

Iubita bărbatului și cea care a filmat au fost însă reținute de polițiști pentru 24h. Cele două sunt acuzate de tulburare a ordinii și liniștii publice, loviri și alte violențe, dar și complicitate la loviri și alte violențe.

