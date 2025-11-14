Bitdefender taie mai puțin de 7% din forța de muncă globală. Câți angajați sunt afectați în România

Bitdefender, una dintre cele mai mari companii de securitate cibernetică din România, a anunțat o serie de concedieri la nivel global. Cele mai multe plecări vor avea loc în România, unde compania va renunța la 125 de angajați, în principal din divizia Business Solutions Group (BSG), au anunțat reprezentanții companiei, la solicitarea Digi24.ro.

Compania a anunțat că vizați de concedieri sunt „mai puțin de 7%” dintre angajații Bitdefender la nivel global: „Cele mai multe modificări au avut loc în cadrul diviziei Business Solutions Group în România (125) și America de Nord”.

Restructurările vin după ce, în 2024, numărul mediu de angajați ai Bitdefender în România a crescut cu 7,3%, de la 1.538 la 1.650, potrivit datelor de la Ministerul Finanțelor.

Cei afectați vor primi pachete compensatorii și sprijin pentru a-și găsi un nou loc de muncă.

Compania spune că procesul este gestionat „cu responsabilitate”, iar angajații disponibilizați au acces și la oportunități interne, acolo unde există posturi disponibile.

Concedierile au fost anunțate pentru prima dată de connect.ro.

Cum explică Bitdefender concedierile

Oficialii companiei au afirmat că decizia vine în urma unor „reprioritizări de proiecte”, fără a indica însă care sunt direcțiile afectate sau noile priorități.

„Bitdefender a făcut recent anumite reprioritizări de proiecte pentru a-și concentra mai bine eforturile și a asigura o creștere sustenabilă pe termen lung”, potrivit comunicatului transmis.

Deși măsura vizează și o parte importantă a operațiunilor din România, compania subliniază că țara rămâne un punct cheie pentru activitățile de cercetare și dezvoltare.

„Atât cartierul general din București al Bitdefender, cât și cele cinci centre de cercetare și dezvoltare din România, aflate în București, Cluj-Napoca, Iași, Timișoara și Târgu Mureș, vor continua să opereze la fel ca până acum. De asemenea, Bitdefender va opera în continuare în toate cele 20 birouri din 15 țări”, au mai transmis reprezentanții companiei, pentru Digi24.ro.

Bitdefender are centre R&D în București, Cluj-Napoca, Iași, Timișoara și Târgu Mureș.

În ciuda disponibilizărilor, compania a anunțat că va continua să recruteze în anumite zone considerate strategice, însă nu a precizat ce roluri sunt vizate.