Operațiune specială în Botoșani, pentru prinderea unui bărbat urmărit internațional. Acesta a fost observat în trafic de un echipaj de poliție, pe drumul dintre Botoșani și Dorohoi. Când și-au dat seama cine este pasagerul mașinii, agenții și-au alertat colegii. În scurt timp, mașina în care se afla fugarul a fost blocată în trafic.

Pentru că nu a vrut să coboare și chiar i-a cerut șoferului să-și continue drumul, bărbatul în vârstă de 41 de ani a fost scos cu forța de oamenii legii.

Acesta figura pe lista urmăriților internaționali, după ce fusese condamnat la doi ani de închisoare pentru un furt comis în 2023, în Bacău.

„Poliţiştii din Botoşani, pe baza semnalmentelor, l-au observat în trafic, într-un autoturism care se deplasa pe DN 29B, în comuna Mihai Eminescu, dinspre Botoşani înspre Dorohoi. În cel mai scurt timp au fost mobilizate mai multe echipaje de poliţie aflate în zonă, autoturismul în care se afla persoana urmărită fiind blocat în trafic. Acesta a refuzat să coboare, solicitând şoferului să pună autoturismul în mişcare, motiv pentru care s-a folosit forţa”, au afirmat poliţiştii.



Bărbatul a fost dus la sediul Poliţiei.

Editor : Liviu Cojan