Autostradă
Foto: Profimedia

Începe construcția unei autostrăzi care va lega Bucureștiul de Salonic. Acordul dintre România, Bulgaria și Grecia va fi semnat în luna noiembrie. Pe lângă autostradă, proiectul prevede și construcția unei căi ferate, informează Digi24.

Conform declarațiilor, comisarul european pentru transport durabil și turism, țara noastră urmează să semneze un acord cu Grecia și Bulgaria. Jurnaliștii de la Business Daily spun că documentul ar urma să fie parafat chiar luna viitoare, în cadrul unei întâlniri la Bruxelles.

Concret, coridorul va lega Marea Egee cu Marea Neagră, prin capitala României, iar autoritățile europene declară că proiectul este de prim rang în ceea ce privește prioritatea.

Este vorba despre un ax combinat, feroviar și rutier, cu autostrăzi, dar și trenuri moderne. Planul de acțiune urmează să aibă termene stricte, astfel încât fiecare țară să finalizeze secțiunile care îi revin noua. Autostrada și linia ferată va fi importantă atât pentru comerț, cât și pentru mobilitatea militară, spun inițiatorii proiectului, iar finanțarea acestuia va proveni atât din fonduri europene, cât și din resurse naționale ale fiecărei țări.

Cifre concrete, termene sau posibil, axe de finanțare nu au fost făcute încă publice.

