Cabluri feroviare tăiate între staţiile Palas şi Constanţa. Trenurile acumulează întârzieri

Circulaţia trenurilor între staţiile Palas şi Constanţa se desfăşoară la cale liberă, ceea ce determină întârzieri în circulaţie, din cauza unor cabluri feroviare avariate accidental de utilaje, informează miercuri CFR Călători.

Potrivit unui comunicat al companiei, au fost afectate trenurile IR 16085 Bucureşti Nord - Constanţa şi IR 1585 Bucureşti Nord - Constanţa, care au înregistrat întârzieri la sosirea în staţia Constanţa.

„Şi alte trenuri CFR Călători care circulă pe ruta Bucureşti - Constanţa pot înregistra întârzieri până la restabilirea circulaţiei în condiţii de siguranţă de către echipele de intervenţie ale administratorului infrastructurii feroviare - CNCF CFR SA”, se arată în comunicat.

Editor : Liviu Cojan