Căderi de pietre pe DN 57. Intervin echipaje ale Direcţiei Regionale de Drumuri şi Poduri Craiova

Data publicării:
pietre cazute pe drum
Foto: DRDP Craiova

Drumarii intervin, miercuri seară, după ce au căzut mai multe pietre pe caroosabil, pe DN 57, pe raza Direcţiei Regionale de Drumuri şi Poduri (DRDP) Craiova.

„Echipele SDN Orşova patrulează permanent şi intervin ori de câte ori este necesar pentru îndepărtarea pietrelor ajunse pe partea carosabilă, pe DN 57”, au transmis, miercuri seară, reprezentanţii Direcţiei Regionale de Drumuri şi Poduri (DRDP) Craiova, potrivit News.ro.

Potrivit acestora, în această perioadă, astfel de situaţii apar frecvent, ca urmare a precipitaţiilor şi a alternanţei îngheţ–dezgheţ, un fenomen specific sezonului rece, cunoscut şi gestionat prin intervenţii operative.

„Recomandăm conducătorilor auto să circule cu prudenţă sporită pe sectoarele de drum montane şi în zonele cu versanţi, să adapteze viteza la condiţiile de drum şi să respecte semnalizarea rutieră temporară, au transmis drumarii.

