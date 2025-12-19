Live TV

Video Câinii maidanezi din Arad au „mâncat” patru autoturisme. „Peste 6.000 de euro ne va costa repararea mașinii”

Data publicării:
Colaj mașină mâncată de câini
Captură Video Digi24

O haită de câini a băgat spaima în locuitorii din Arad după ce a distrus patru autoturisme. Maidanezii și-au înfipt colți în elementele de caroserie ale mașinilor și le-au făcut bucăți, informează Digi24.

Mai mulți localnici din Arad s-au trezit de dimineață cu mașinile făcute praf. Nu a avut loc niciun accident, în schimb, mașinile au fost atacate sălbatic de o haită de câini maidanezi. Pe fir a intrat și poliția, pentru că daunele sunt de ordinul miilor de euro. Doi dintre câinii agresori au fost deja capturați, iar proprietarul unuia dintre ei a fost identificat.

Este posibil ca pisicile să se fi ascuns sub mașini sau chiar la radiator din cauza frigului și în acest context câinii să fi reacționat în acest fel.

Unul dintre cele două exemplare capturate are microcip și proprietarul va fi identificat.

„Erau atât de înverșunați pe niște pisicuțe încât au făcut pagubele care se văd la mașină. Peste 6.000 de euro ne va costa repararea mașinii. Am sunat la poliția comunitară, ei ne-au spus că nu se ocupă cu asemenea cazuri de vardalism și să sunăm la 112”, povestește proprietarul unei mașini.

O situație similară a avut loc la Petroșani. O mașină a fost aproape dezmembrată de câinii care încercau să ajungă la o pisică.

Autoritățile rămintesc proprietarilor de animale de companie că sunt responsabili de distrugerile pe care le provoacă.

 

Editor : Sebastian Eduard

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Dmitri Peskov
1
Schimbare de ton. Kremlinul spune că poziția Rusiei privind trupele europene în Ucraina e...
Foto: Getty Images
2
Premierul britanic îi dă ultimatum lui Roman Abramovich să transfere banii din vânzarea...
ilie bolojan catalin predoiu pnl
3
Bolojan, despre o demisie a lui Cătălin Predoiu: „Ca să ai rezultate, trebuie...
Călin Georgescu.
4
Încă o înfrângere în instanță pentru Călin Georgescu. Fostul candidat la prezidențiale...
Cotton harvest from field
5
Guvernul va achita o datorie veche de peste 30 de ani către SUA, pentru un credit folosit...
"După cât am așteptat, Mario Iorgulescu e liber ca pasărea cerului!" Văduva bărbatului ucis în accident a reacționat
Digi Sport
"După cât am așteptat, Mario Iorgulescu e liber ca pasărea cerului!" Văduva bărbatului ucis în accident a reacționat
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
srarajevo in ceata
Cel mai poluat oraș din lume, aflat în Europa, a luat măsuri dure: restricții pentru mașini, adunări în aer liber interzise
rable dezasamblate
AFM a anunțat ultima sesiune Rabla Auto 2025 pentru persoane fizice. Buget disponibil: 36,77 milioane de lei
Mașini fabrică Germania
UE va renunța la interdicția ca din 2035 să nu se mai vândă mașini pe combustibil clasic. Anunțul, în două zile. La ce ne putem aștepta
dorel opris
Un pacient care s-a infectat în Spitalul din Arad a primit, în justiție, daune morale de 80.000 de euro: „Viața nu mai e ce a fost”
Japan Mobility Show 2025
Vânzările de mașini din China, în picaj: Cel mai slab nivel din ultimele 10 luni
Recomandările redacţiei
xi jinping - vladimir putin
Colacul de salvare primit de Rusia de la China pe timp de război vine...
Nicusor Dan Bruxelles
Preşedintele Dan: În numirea şefului ICCJ, preşedintele nu are...
G20 Miami Summit 2026 Logo Photo Ilustrations, Bandung, West Java, Indonesia - 17 Dec 2025
Un aliat strategic al SUA, de pe Flancul Estic, este singura țară...
masini in trafic
Programul Rabla: Fondurile pentru mașini cu motor termic au fost...
Ultimele știri
Bolojan, despre criticile din Coaliție: „Preludiul unei ruperi a oricărei noţiuni de încredere”
Putin organizează „Linia directă” cu rușii. Peste 2.100.000 de întrebări și sute de jurnaliști prezenți
Șefa BCE, Christine Lagarde, anunț despre impactul inteligenţei artificiale asupra zonei euro: „Alimentează investiţiile în economie”
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Luna Nouă în Săgetător. Două zodii vor avea parte de schimbări în relații
Cancan
Ce boală are Dan Petrescu, de fapt? Motivul real pentru care s-a topit pe picioare
Fanatik.ro
Dezvăluiri cutremurătoare despre boala lui Dan Petrescu: „Face chimioterapie. E foarte grav!”
editiadedimineata.ro
Când algoritmul vorbește prea mult: Podcastul AI al Washington Post, criticat pentru informații greșite și...
Fanatik.ro
Coeficientul UEFA al Universității Craiova s-a dus în cap! Ce se întâmplă după înfrângerea de la Atena și ce...
Adevărul
„Micul Einstein” din Belgia își încheie doctoratul în fizică cuantică la 15 ani
Playtech
Ford recheamă în service 589 de Puma și Transit Courier produse la Craiova, din cauza unui risc la frâne
Digi FM
Câți bani încasează în fiecare lună Radu Miruță, ministrul Economiei: „Iau salariu şi de parlamentar şi de...
Digi Sport
"Am început să caut ajutor!" Marea noastră campioană, în cea mai dificilă situație din viață
Pro FM
Celine Dion, la 31 de ani de la nunta cu Rene Angelil: „Răspunsul este în continuare da. Aniversare fericită...
Film Now
În ce filme a mai jucat Macaulay Culkin. Rolul din „Singur acasă” nu a fost singurul
Adevarul
Tinerii fac mult mai multe cumpărături în perioada Sărbătorilor de iarnă decât maturii
Newsweek
În ce condiții profesorii care ies la pensie pot pierde prima de câteva mii de lei? Casa de Pensii explică
Digi FM
Monica Tatoiu, dezvăluiri despre ultimele zile din viața Rodicăi Stănoiu: „Procuratura trebuie să afle ce s-a...
Digi World
Cauza morții lui Ludovic al XIV-lea, dezvăluită după 310 ani. ADN-ul din inima mumificată schimbă complet...
Digi Animal World
Haos la 10.000 de metri altitudine. Un șobolan a fost surprins plimbându-se liber într-un avion
Film Now
Jennifer Lawrence, după ce Leonardo DiCaprio a spus că nu a revăzut Titanic: "Dacă aș fi făcut ceva ca...
UTV
Antonia rupe tăcerea după un coșmar medical. O procedură de mărire a feselor făcută acum opt ani a dus la...