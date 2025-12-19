O haită de câini a băgat spaima în locuitorii din Arad după ce a distrus patru autoturisme. Maidanezii și-au înfipt colți în elementele de caroserie ale mașinilor și le-au făcut bucăți, informează Digi24.

Mai mulți localnici din Arad s-au trezit de dimineață cu mașinile făcute praf. Nu a avut loc niciun accident, în schimb, mașinile au fost atacate sălbatic de o haită de câini maidanezi. Pe fir a intrat și poliția, pentru că daunele sunt de ordinul miilor de euro. Doi dintre câinii agresori au fost deja capturați, iar proprietarul unuia dintre ei a fost identificat.

Este posibil ca pisicile să se fi ascuns sub mașini sau chiar la radiator din cauza frigului și în acest context câinii să fi reacționat în acest fel.

Unul dintre cele două exemplare capturate are microcip și proprietarul va fi identificat.

„Erau atât de înverșunați pe niște pisicuțe încât au făcut pagubele care se văd la mașină. Peste 6.000 de euro ne va costa repararea mașinii. Am sunat la poliția comunitară, ei ne-au spus că nu se ocupă cu asemenea cazuri de vardalism și să sunăm la 112”, povestește proprietarul unei mașini.

O situație similară a avut loc la Petroșani. O mașină a fost aproape dezmembrată de câinii care încercau să ajungă la o pisică.

Autoritățile rămintesc proprietarilor de animale de companie că sunt responsabili de distrugerile pe care le provoacă.

