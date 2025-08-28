Live TV

Cardurile de sănătate nu mai pot fi folosite. Sistemul informatic al CNAS, blocat de câteva zile

Data publicării:
carduri de sanatate
Din articol
Problemele tehnice afectează pacienții și medici Medicii continuă consultațiile

Sistemul informatic al CNAS, prin care sunt validate cardurile de sănătate, este nefuncțional de câteva zile. Medicii de familie nu pot verifica în timp real calitatea de asigurat și nici valida consultațiile, iar raportările și decontările către Casa de Asigurări sunt întârziate. Pacienții sunt totuși consultați, urmând ca serviciile să fie raportate ulterior.

Uniunea Patronatelor Independente a Medicilor de Familie avertizează că disfuncționalitățile îngreunează activitatea și întârzie decontările către CNAS.

Problemele tehnice afectează pacienții și medici

„În ultimele zile, Sistemul Informatic Unic Integrat (SIUI) înregistrează disfuncționalități semnificative, care fac imposibilă validarea serviciilor medicale și verificarea calității de asigurat”, transmite UPIMF.

Organizația precizează că „această situație îngreunează activitatea furnizorilor de servicii medicale din asistența primară și generează întârzieri în procedurile de raportare și decontare către Casa Națională de Asigurări de Sănătate”.

Medicii continuă consultațiile

UPIMF subliniază că problemele sunt „de natură tehnică și se manifestă la nivelul platformei informatice naționale, independent de activitatea medicilor de familie”.

Chiar și în aceste condiții, „medicii de familie continuă acordarea serviciilor medicale, urmând ca validarea și raportarea acestora să fie realizate ulterior, în conformitate cu reglementările legale.”

„Solicităm intervenția promptă a autorităților responsabile pentru remedierea urgentă a defecțiunilor și pentru asigurarea funcționării continue și predictibile a sistemului informatic, esențial în relația medic–pacient–asigurator”, se mai arată în comunicat.

Reprezentanții UPIMF și-au cerut scuze pacienților pentru inconvenientele create: „Asigurăm că drepturile acestora vor fi respectate integral după repunerea în funcțiune a SIUI.”

Editor : Ș.A.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
soldat
1
Cazul miraculos al unui soldat ucrainean, care a supraviețuit după ce rușii i-au tăiat...
Drona
2
Sentinele CCTV. O dronă rusească, de recunoaștere, a aterizat în Ucraina, pentru...
cseke attila face declaratii
3
Ministrul Cseke Attila anunță desființarea a zeci de mii de posturi din administrația...
o persoana are in mana mai multe bancnote
4
Interzicerea cumulării pensiei cu salariul la stat, amânată. Reforma s-a dovedit greu de...
ilie bolojan
5
Bolojan, despre pensiile magistraţilor: „Dacă pachetul va cădea la CCR, e greu de...
Scandal monstru la US Open: Townsend și Ostapenko au ajuns la fileu și au oferit scene neverosimile!
Digi Sport
Scandal monstru la US Open: Townsend și Ostapenko au ajuns la fileu și au oferit scene neverosimile!
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
masini in trafic
Guvernul crește taxele pe proprietăți. Impozite mai mari pe locuințe...
livrator politist
„Eu sunt Poliția”: Marian Godină și-a prezentat colegul care a apărat...
ue kiev
Rusia a bombardat „în mod intenționat” reprezentanța UE de la Kiev...
Curtea Constituțională a României
Planurile Guvernului, date peste cap de pensiile speciale ale...
Ultimele știri
Donald Trump declară război jurnaliștilor străini: administrația sa anunță scurtarea perioadei pentru care pot solicita viză în SUA
Rusia a bombardat din nou Kievul: cel puțin 14 morți, printre care trei copii. Valul de rachete și drone a provocat pagube majore
Experiența unei românce stabilite de 12 ani în străinătate: permis de conducere în 45 de minute și pașaport în 20, direct la aeroport
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
Asian doctor holding antibiotics capsule pills in blister packaging for treatment infection patient in hospital, Pharmacy drugstore concept.
Ministerul Sănătății retrage prevederea care limita accesul pacienților la medicamente inovative prin instanță
cnas sigla
Bolnavii de cancer au asigurată continuitatea tratamentelor. Explicațiile oferite de CNAS
Card-de-sanatate-de-la-CNAS-digi24.ro_
Decontarea serviciilor medicale, doar cu feedback prin SMS de la pacienți. Șeful CNAS: Au fost cazuri de carduri de sănătate clonate
horatiu moldovan face declaratii
Șeful CNAS, Horațiu Moldovan, explică de ce anul trecut nu au fost cheltuiți toți banii alocați pentru analizele decontate
medic in spital
Ministrul Sănătății: Acces mai simplu pentru pacienții cronici. Fără bilet de trimitere la specialist, în anumite cazuri
Partenerii noștri
Pe Roz
Transformările de look ale lui Kate Middleton nu sunt întâmplătoare. Prințesa își vopsește părul la fiecare...
Cancan
Fostul ministru al Agriculturii, Petre Daea, divorţează la 76 de ani, după ce și-a bătut soția și a...
Fanatik.ro
Administrația Prezidențială lămurește misterul absenței lui Nicușor Dan: ”Nu a fost în concediu”...
editiadedimineata.ro
Mișcările ochilor ar putea ascunde semne ale unei slăbiciuni a memoriei
Fanatik.ro
Ce bunuri exportă, pe ascuns, România către Federația Rusă. Scandal după ce numele țării noastre a apărut pe...
Adevărul
De ce avem farmacii la fiecare colț de stradă? România, pacientul anxios cu geanta plină de pastile
Playtech
Klaus Iohannis și-a făcut o operație estetică. Un chirurg plastician a explicat schimbările vizibile de pe...
Digi FM
Părinții unui adolescent care și-a luat viața dau în judecată OpenAI. ChatGPT, acuzat că a validat gândurile...
Digi Sport
Umilință istorică în Europa: la pauză scorul era 5-0, în play-off-ul pentru UEFA Champions League!
Pro FM
Enrique Iglesias, din nou tată, a patra oară, la 50 de ani. Viața de părinte îi priește: "Sunt relaxat acasă...
Film Now
Cum reușește Patrick Duffy, Bobby din „Dallas”, să se mențină în formă la 76 de ani: „Linda mi-a schimbat...
Adevarul
Cum a fost construită cea mai dificilă cale ferată din România. Defileul Jiului, șantierul unde au muncit...
Newsweek
PSD începe demersul pentru eliminarea CASS la pensie. Și mamele ar fi scutite de plata asigurărilor
Digi FM
Soția lui Bruce Willis, noi declarații despre sănătatea îndrăgitului actor: A trebuit să ne adaptăm, avem o...
Digi World
VIDEO Statui vechi de milenii, avariate de un turist, la un muzeu din China. A sărit de la 5 m înălțime...
Digi Animal World
Panică pe o plajă din Spania. Turiștii au fost evacuați după apariția unei creaturi marine extrem de...
Film Now
Cum fac față fiicele de 11 și 13 ani ale lui Bruce Willis la boala lui debilitantă: "Nu am vrut să creadă că...
UTV
Andi Moisescu a divorțat de Olivia Steer, după 22 de ani de căsnicie