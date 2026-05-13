Situație revoltătoare la Timișoara, unde un spital nou nu poate fi folosit în totalitate. Din cele șase etaje ale noii clădiri, funcționale sunt doar două. Motivul - lipsesc echipamente medicale extrem de importante, care ar urma să fie cumpărate abia peste doi sau chiar trei ani. În aceste condiții, mare parte din activitatea medicală se desfășoară în vechea unitate. „Au fost mai multe promisiuni neonorate ale foștilor miniștri ai Sănătății”, transmit reprezentanții Primăriei.

Povestea noii clădiri a spitalului de copii din Timișoara a început în 2014, cu promisiunea unui loc de tratament modern și un termen de finalizare de doar doi ani. Între timp, proiectul a trecut prin insolvențe, întârzieri și șantiere care au avansat greu. Astăzi, clădirea cu șase etaje există, dar funcționează doar parțial. Prima secție mutată aici a fost Unitatea de Primiri Urgențe, deschisă în septembrie 2025. Abia acum se deschide și noul ambulatoriu.

„Ca și specialitate vom avea specialitățile de pediatrie, de NPI - Neuropsihiatrie infantilă, Oftalmologie, ORL. Mare parte din dotări s-au făcut cu ajutorul ONG-urilor. Clădirea are 6 etaje în total, dintre care funcționale sunt doar două”, a declarat, pentru Digi24, purtătorul de cuvânt al Spitalului de Copii „Louis Țurcanu”, Iulia Bagiu.

În noul ambulatoriu funcționează cabinete pentru consultații și monitorizarea copiilor.

„E foarte frumos, nu mă așteptam! M-am dus în clădirea de vizavi, am crezut că acolo este. Nu am știut că s-a deschis aici și după am fost trimiși aici”, spune o mamă.

„Sunt locuri unde e nevoie de mult mai mult, iar ceea ce e aici e clar că e un lucru bun pentru noi ca părinți, pentru ei ca și pacienți”, e de părere o altă doamnă.

Întrebată cât de mult a așteptat deschiderea aceasta, Larisa Tătar, asistent medical onco-hemato, răspunde: „Cred că peste 10 ani și fiecare dintre noi am așteptat această deschidere.”

„Ne bucurăm, pentru că putem să le oferim copiilor un cadru și o ambianță plăcută, nu mai vin cu teamă la noi, iar așa cum vedeți, cabinetele sunt prietenoase, sunt viu colorate”, spune Ana-Maria Misici, medic primar oftalmolog.

Pentru a putea fi date în folosință, celelalte patru etaje ale noului spital au nevoie de aparatură.

„Au fost mai multe promisiuni neonorate ale foștilor miniștri ai Sănătății. Ambiția noastră este ca în acest an să terminăm blocul operator și secția ATI și să începem pe alte secții: ortopedie, chirurgie, laboratorul”, a declarat, pentru Digi24, purtătorul de cuvânt al Primăriei Timișoara, Silvana Andreaș.

„Până atunci, restul secțiilor de la Spitalul de Copii 'Louis Țurcanu' din Timișoara vor funcționa în aceeași clădire, veche de 100 de ani”, transmite jurnalistul Digi24, Mihai Vălușescu.

Autoritățile locale nu exclud și accesarea de fonduri europene, pentru a grăbi dotarea cu aparatură, care ar putea dura între 2-3 ani, în funcție de alocările bugetare.

reporter: Mihai Vălușescu

operator: Mihai Pop

Editor : Izabela Zaharia