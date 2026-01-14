Live TV

Ultimele date privind calitatea apelor Dunării în zona unde s-a scufundat o barjă cu clorură de potasiu

Data publicării:
N11 BARJA SCUFUNDATA VO 130126_00225
Alertă pe Dunăre: 2 barje cu îngrășăminte chimice s-au scufundat la Zimnicea și Giurgiu. Autoritățile monitorizează riscul de poluare. Foto Digi24

Calitatea apelor Dunării este bună şi foarte bună în zona în care s-a scufundat la sfârşitul săpămânii trecute barja sub pavilion slovac încărcată circa 1.280 de tone de clorură de potasiu, a anunţat, miercuri, Serviciul de Gospodărire a Apelor (SGA) Giurgiu.

În urma ultimelor analize efectuate în baza probelor prelevate în urmă cu două zile, rezultatele determinărilor de cloruri şi amoniu se încadrează în clasa 1 de calitate (foarte bună), iar azotaţii, azotiţii şi ortofosfaţii se încadrează în clasa a 2-a, de calitate bună, potrivit unui comunicat al Prefecturii Giurgiu.

La sediul Instituţiei Prefectului - Judeţul Giurgiu a avut loc, miercuri, o şedinţă a Grupului de Suport Tehnic, în caz de posibile poluări accidentale pe raza judeţului Giurgiu.

În cadrul şedinţei coordonate de prefectul Ion Ghimpeţeanu, reprezentanţii instituţiilor abilitate au furnizat informaţii despre incidentul petrecut pe Dunăre, în data de 10 ianuarie 2026, la limita dintre judeţele Teleorman şi Giurgiu, în care a fost implicată o barjă, parte a unui convoi ce transporta clorură de potasiu şi care naviga sub pavilion slovac.

„Barja scufundată la Giurgiu nu era prevăzută cu echipaj. Aceasta transporta 1.281,302 tone de clorură de potasiu. Cercetările sunt efectuate de Căpitănia Zonală Giurgiu, acestea fiind în curs de desfăşurare”, se mai arată în comunicatul transmis de Instituţia Prefectului - Judeţul Giurgiu, potrivit Agerpres.

Instituţia a anunţat, marţi, că autorităţile din judeţ au intervenit în zona de pe Dunăre unde s-a scufundat barja, la suprafaţa apei fiind identificată o substanţă dispersată, dar nu s-a constatat mortalitate piscicolă. Autorităţile au dispus prelevarea de probe în vederea măsurării zilnice a unor indicatori specifici. „În urma analizelor efectuate a rezultat faptul că nivelul acestor indicatori nu ating parametrii care să indice o poluare îngrijorătoare”, se menţiona în comunicatul transmis marţi de Instituţia Prefectului.

Editor : B.P.

