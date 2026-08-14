Care sunt bolile incompatibile cu șofatul. Medic: „Lipsa unor manifestări într-o boală cronică nu înseamnă vindecarea ei”

Întrebarea pe care multă lume și-o pune este dacă șoferul din Brașov care a comis accidentul în urmă cu două zile avea voie sau nu să se afle la volan, în cazul în care suferea de o boală cronică neurologică. Doctorul Radu Țincu, șeful secției de terapie intensivă de la Spitalul Floreasca a comentat pentru Digi24 și ce se întâmplă la întreruperea tratamentului unei boli cronice.

În multe cazuri, anumite boli cronice devin incompatibile cu șofatul doar dacă ele nu sunt tratate, nu sunt monitorizate de medici specialiști sau dacă cei care vor să obțină sau și să-și reînnoiască permisul nu obțin un act din partea medicilor prin care să fie atestat faptul că pot conduce.

Printre afecțiuni se află bolile progresive ale ochilor, pierderea vederii, acuitate vizuală redusă. Pe lista bolilor incompatibile cu șofatul se află și afecțiunile cardiovasculare - insuficiență cardiacă severă, un infarct miocardic recent, hipertensiune arterială, risc de AVC, dar și aritmii grave, cu risc de lesin. Mia sunt și afecțiunile neurologice: schizofrenie, stări depresive grave, scleroză multiiplă, dependența de alcool și droguri și epilepsie.

Există anumite cazuri de persoane care pot conduce dacă sunt monitorizate, au acte care atestă că se pot afla la volanul unei mașini. Printre acestea se menționează: apneea în somn severă, diabetul zaharat și insuficiența renală.

Boli netratate: „Lipsa unor manifestări într-o boală cronică nu înseamnă vindecarea ei”

Doctorul Radu Țincu, șeful secției de terapie intensivă de la Spitalul Floreasca a declarat la Digi24 în ce condiții persoane care suferă de anumite boli pot conduce mașina, deși bolile netratate ar trebui să fie incompatibile cu șofatul.

„Într-adevăr, anumite afecțiuni cronice pot să beneficieze de dreptul de a conduce dacă respectă anumite condiții și reguli medicale. În cazul epilepsiei, spre exemplu, dacă pacientul se află sub tratament și timp de un an de zile după începerea tratamentului nu a făcut nicio criză convulsivă, el poate conduce, evident, cu evaluare periodică prin medicul neurolog. Același lucru se întâmplă la cei care suferă de diabet, unde riscul de hipoglicemie duce la pierderea stării de conștiență, dacă persoana respectivă nu a avut niciun episod de hipoglicemie severă în ultimul an și acest lucru este certificat de medicul diabetolog, poate să conducă., de asemenea. Unele afecțiuni, cum sunt cele cu tulburările de auz, hipoacuzia bilaterală, poate să beneficieze de conducere cu modificarea unor parametri ai mașinii, cum ar fi, spre exemplu, mărirea oglinzilor retrovizoare astfel încât să compenseze deficitul de auz pe care respectiva persoană îl are”, explică medicul.

„Însă ceea ce este cel mai important la pacienții cu boli cronice este că ei trebuie să fie supravegheați permanent de medicul de specialitate, care să fie siguri că tratamentul este suficient astfel încât să controleze toate aceste complicații care pot duce la pierderea stării de conștientă”.

Cât despre pacienții care își întrerup tratamentul, deși suferă de o boală cronic, medicul Radu Țincu a spus că acestlucru depinde de „responsabilitatea individuală a fiecărei persoane”. „Evident că răspunsul este simplu. Ce s-a întâmplat neurmând tratamentul medicamentos? A fost această criză convulsivă care a apărut în mod brutal, neașteptat și care a dus la această tragedie, oamenii care au boli cronice trebuie să înțeleagă că lipsa unor manifestări nu înseamnă vindecarea de boala respectivă, ci doar că tratamentul controlează simptomele și acest lucru trebuie să fie foarte clar înțeles și poate ar trebui mai multe campanii de conștientizare prin medicii de familie prin care oamenii cu boli cronice să știe că aceste boli nu se vindecă, dar pot fi foarte bine controlate dacă urmăm cu strictețe tratamentul”.

Editor : Sebastian Eduard