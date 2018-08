Carmen Dan: Nu ministrul de Interne coordonează intervențiile Jandarmeriei

Ministrul de Interne, Carmen Dan, s-a disculpat după intervențiile brutale ale Jandarmeriei la protestul diasporei de vineri seară. Ea a spus că nu coordonează intervențiile jandarmilor și a oferit noi detalii despre starea de sănătate a femeii jandarm agresate.

„Este motivul pentru care am dorit să stau de vorbă personal cu cei trei colegi, cu Ștefania, cu Cristi și Marius. Noi în mod în constant am ținut legătura cu medicii care i-au tratat. Veștile sunt îmbucurătoare. Băieții se vor externa mâine, Ștefania este puternică, este bine. Nu sunt în momentul acesta motive să ne îngrijorăm, spun asta vizavi de informațiile apărute inițial. Are foarte multe contuzii, multiple traumatisme, dar starea ei este bună. A vorbit dimineață și cu un psiholog. Ce am identificat la toți trei a fost sentimentul datoriei îndeplinite”, a spus Carmen Dan, după ce a vizitat-o pe femeia jandarm agresată.

Anterior, ministrul sănătății a afirmat că femeia jandarm „nu are o ruptură de coloană cervicală, este bine, s-a ridicat din pat. Așteaptă să meargă la serviciu.”

Întrebată cum vede intervenția brutală a Jandarmeriei, Carmen Dan a spus că „nu ministrul coordonează intervențiile Jandarmeriei”.

„După fiecare misiune operativă se face un raport, care se pune la dizpoiția ministerului. Aștept acel raport. În cursul zilei de azi o să ies și o să prezint concluziile raportului”, a mai spus Carmen Dan.



