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Galerie Foto Roboții au protestat împotriva Inteligenţei Artificiale în Polonia. „Apăraţi locurile de muncă”

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Foto: Profimedia
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Din articol
„Constituie o problemă majoră”

Fluturând steaguri şi scandând sloganuri, aproximativ 30 de roboţi au manifestat luni în faţa Ministerului Afacerilor Digitale din Polonia, cerând reglementări pentru utilizarea inteligenţei artificiale la locul de muncă, informează AFP, potrivit Agerpres.

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Foto: Profimedia
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În timp la difuzoare erau transmise revendicările lor, precum „Apăraţi locurile de muncă”, „E timpul să stabilim reguli” şi „Nu aşteptaţi, reglementaţi”, roboţii, de la umanoizi bipezi şi până la patrupezi asemănători câinilor, au mărşăluit pe străzi.

„Roboţii de aici pentru a arăta că această tehnologie este deja o realitate”, a explicat pentru AFP Agibot A3, unul dintre roboţii umanoizi prezenţi.

Protestul a fost organizat de Democratism, o iniţiativă care vrea o dezbatere cu privire la „consecinţele sociale şi economice ale automatizării”, alimentată de inteligenţa artificială.

„Dorim în special să abordăm problema potenţialei înlocuiri a oamenilor, atât cu roboţi umanoizi, cât şi cu inteligenţa artificială, în profesiile bazate pe cunoaştere”, a explicat pentru AFP organizatorul protestului, Grzegorz Kulis. „Dacă un astfel de robot este de câteva ori mai eficient şi mai puţin costisitor, puţini şefi de companii vor spune: Voi continua să angajez oameni”, a adăugat el.

„Constituie o problemă majoră”

În prezent, director IT la o companie de robotică, Grzegorz Kulis a precizat că, în paralel, este şi CEO al unei agenţii de recrutare şi a făcut parte din Consiliul pieţei muncii din cadrul Ministerului Familiei, Muncii şi Politicii Sociale. Kulis a spus că este „înspăimântat” de răsturnările tehnologice care ameninţă organizarea societăţii în jurul muncii.

Roboţii au fost vizitaţi de ministrul Afacerilor Digitale, Krzysztof Gawkowski.

„Modelele de inteligenţă artificială necontrolată, integrate în umanoizi care vor continua la rândul lor să evolueze pe măsură ce robotizarea progresează, constituie o problemă majoră”, a declarat ministrul polonez.

În luna iulie, preşedintele Poloniei, Karol Nawrocki a promulgat un proiect de lege guvernamental care vizează implementarea legii europene privind inteligenţa artificială (Legea AI). Această lege a creat o autoritate naţională responsabilă de aplicarea reglementărilor europene existente.

Editor : Liviu Cojan

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