Casetă metalică cu documente, descoperită sub talpa Cavalerului de pe acoperişul Castelului Corvinilor. Ce ascundea aceasta

O casetă metalică, în care se afla un plic ce conţinea două documente, a fost descoperită în timpul lucrărilor de restaurare, după demontarea Cavalerului de pe acoperişul Turnului Buzdugan, sub talpa sa.



Muzeografii au publicat traducerea documentelor, informează News.ro:

Primul document redactat în limba maghiară:

"Această statuie a fost aşezată în 23 noiembrie 1873

Steindl Imre din Pesta ca arhitect al castelului regal de la Hunedoara

Piatsek Gyula conducător tehnic

Angyán György - şef de atelier/echipă Hunedoara nov. 23 1873

Ivás Miklos ajutor de dulgher din Hunedoara.

Cel care a ridicat schela."

Traducere text: Ioan Bodochi - muzeograf Muzeul Castelul Corvinilor

Al doilea document redactat în limba germană:

"Realizat în anul 1873 de Josef Böhm născut la Alba Regală

Franz Kappus născut în Timişoara

Paul Puschnig născut la Buda

Ambii [?] au primit în anul 1873, la Expoziţia Mondială de la Viena, ca premiu Medalia Progresului pentru executarea tuturor lucrărilor de tinichigerie [

scris?] de către Franz Kappus mpr. Paul Puschnig în Buda"

Pe verticală:

"Din fabrica de vase de cositor “Schlick"- Societate pe Acţiuni

Traducere text: Liviu Cîmpeanu - cercetător - Institutul de Cercetări Socio-umane Sibiu

Aceste lucrări fac parte din cea de-a doua etapă de restaurare şi punere în valoare a Castelului Corvinilor, un proiect finanţat prin Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR), cu o valoare totală de 6,6 milioane de euro câştigat de Primăria Hunedoara.

