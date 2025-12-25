Live TV

Casetă metalică cu documente, descoperită sub talpa Cavalerului de pe acoperişul Castelului Corvinilor. Ce ascundea aceasta

Data publicării:
castelul corvinilor
Foto: Shutterstock

O casetă metalică, în care se afla un plic ce conţinea două documente, a fost descoperită în timpul lucrărilor de restaurare, după demontarea Cavalerului de pe acoperişul Turnului Buzdugan, sub talpa sa.

Muzeografii au publicat traducerea documentelor, informează News.ro:

Primul document redactat în limba maghiară:
"Această statuie a fost aşezată în 23 noiembrie 1873
Steindl Imre din Pesta ca arhitect al castelului regal de la Hunedoara
Piatsek Gyula conducător tehnic
Angyán György - şef de atelier/echipă Hunedoara nov. 23 1873
Ivás Miklos ajutor de dulgher din Hunedoara.
Cel care a ridicat schela."

Traducere text: Ioan Bodochi - muzeograf Muzeul Castelul Corvinilor

Al doilea document redactat în limba germană:
"Realizat în anul 1873 de Josef Böhm născut la Alba Regală
Franz Kappus născut în Timişoara
Paul Puschnig născut la Buda
Ambii [?] au primit în anul 1873, la Expoziţia Mondială de la Viena, ca premiu Medalia Progresului pentru executarea tuturor lucrărilor de tinichigerie [
scris?] de către Franz Kappus mpr. Paul Puschnig în Buda"

Pe verticală:
"Din fabrica de vase de cositor “Schlick"- Societate pe Acţiuni

Traducere text: Liviu Cîmpeanu - cercetător - Institutul de Cercetări Socio-umane Sibiu

Aceste lucrări fac parte din cea de-a doua etapă de restaurare şi punere în valoare a Castelului Corvinilor, un proiect finanţat prin Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR), cu o valoare totală de 6,6 milioane de euro câştigat de Primăria Hunedoara.

cavaler
Foto: Marian Lucian/ Hunedoara/News.ro

 

Editor : Sebastian Eduard

A murit la 27 de ani într-o cameră de hotel. Ce a spus un angajat, a doua zi după tragedie
Digi Sport
A murit la 27 de ani într-o cameră de hotel. Ce a spus un angajat, a doua zi după tragedie
Descarcă aplicația Digi Sport
