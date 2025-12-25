Casetă metalică cu documente, descoperită sub talpa Cavalerului de pe acoperişul Castelului Corvinilor. Ce ascundea aceasta
Data publicării:
O casetă metalică, în care se afla un plic ce conţinea două documente, a fost descoperită în timpul lucrărilor de restaurare, după demontarea Cavalerului de pe acoperişul Turnului Buzdugan, sub talpa sa.
Muzeografii au publicat traducerea documentelor, informează News.ro:
Primul document redactat în limba maghiară: "Această statuie a fost aşezată în 23 noiembrie 1873 Steindl Imre din Pesta ca arhitect al castelului regal de la Hunedoara Piatsek Gyula conducător tehnic Angyán György - şef de atelier/echipă Hunedoara nov. 23 1873 Ivás Miklos ajutor de dulgher din Hunedoara. Cel care a ridicat schela."
Traducere text: Ioan Bodochi - muzeograf Muzeul Castelul Corvinilor
Al doilea document redactat în limba germană: "Realizat în anul 1873 de Josef Böhm născut la Alba Regală Franz Kappus născut în Timişoara Paul Puschnig născut la Buda Ambii [?] au primit în anul 1873, la Expoziţia Mondială de la Viena, ca premiu Medalia Progresului pentru executarea tuturor lucrărilor de tinichigerie [ scris?] de către Franz Kappus mpr. Paul Puschnig în Buda"
Pe verticală: "Din fabrica de vase de cositor “Schlick"- Societate pe Acţiuni
Traducere text: Liviu Cîmpeanu - cercetător - Institutul de Cercetări Socio-umane Sibiu
Aceste lucrări fac parte din cea de-a doua etapă de restaurare şi punere în valoare a Castelului Corvinilor, un proiect finanţat prin Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR), cu o valoare totală de 6,6 milioane de euro câştigat de Primăria Hunedoara.