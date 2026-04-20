Un camion a luat foc pe autostradă, în judeţul Hunedoara. Şoferul a reuşit să iasă, dar a suferit atac de panică

Un camion care transportă fructe a luat foc, luni, pe autostradă, în judeţul Hunedoara, traficul în zonă fiind blocat. Şoferul a reuşit să iasă la timp din mașina în flăcări, dar a suferit atac de panică.

„Pompierii Detaşamentului Deva intervin în aceste momente pe autostrada A1, sens de mers Deva - Timişoara, unde un autocamion care transporta fructe, a fost cuprins de flăcări. Pentru gestionarea situaţiei de urgenţă, la faţa locului, au fost mobilizate de urgenţă, două autospeciale de stingere cu apă şi spumă, o autospecială de primă intervenţie şi comandă şi o ambulanţă SMURD”, a transmis, luni, ISU Hunedoara.

Sursa citată a precizat că, la sosirea echipajelor, incendiul se manifesta generalizat la întregul autovehicul de transport.

Conducătorul acestuia a reuşit să se autoevacueze la timp, însă a suferit un atac de panică şi este asistat medical de către paramedici.

Circulaţia rutieră este restricţionată pe ambele benzi.

