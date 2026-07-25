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Cât a avansat construcția platformei „Neptun Alpha” din Marea Neagră. Bogdan Ivan: „Neptun Deep nu mai e un proiect pe hârtie”

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Platforma Neptun Alpha
Platforma de producție „Neptun Alpha” a fost instalată în Marea Neagră, marcând un pas important pentru proiectul Neptun Deep. Foto: Bogdan Ivan/ FB
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Fostul ministru PSD al Energiei, Bogdan Ivan, anunţă că Neptun Deep nu mai este un proiect pe hârtie, platforma de producţie „Neptun Alpha” fiind instalată în Marea Neagră. De asemenea, conducta de 160 de kilometri până la ţărm este finalizată, iar şase dintre cele zece sonde de producţie sunt deja realizate. El îşi exprimă convingerea că gazul extras din Marea Neagră trebuie să producă valoare în România.

„Neptun Deep nu mai este un proiect pe hârtie. Platforma de producţie „Neptun Alpha” a fost instalată în Marea Neagră, conducta de 160 de kilometri până la ţărm este finalizată, iar şase dintre cele zece sonde de producţie sunt deja realizate. România se apropie, etapă cu etapă, de prima moleculă de gaz extrasă, în 2027. În mandatul meu de ministru al Energiei, Neptun Deep a fost una dintre priorităţile asumate încă din prima zi. Am urmărit îndeaproape calendarul lucrărilor şi am anunţat public, pe baza progresului efectiv, că proiectul avansează chiar mai bine decât graficul iniţial”, scrie Ivan pe Facebook.

El afirmă că Neptun Deep s-a aflat şi în centrul discuţiilor oficiale pe care le-a avut în Austria, „pentru că o investiţie de asemenea dimensiune trebuie susţinută nu doar administrativ, ci şi la cel mai înalt nivel politic”.

În aceeaşi perioadă, Romgaz – compania în care statul român, prin Ministerul Energiei, este acţionar majoritar şi care deţine 50% din proiect – a atras încă 500 de milioane de euro de pe piaţa de capital pentru susţinerea investiţiilor strategice, inclusiv Neptun Deep, mai afirmă fostul ministru.

„Miza mea a fost clară: compania românească trebuie să aibă forţa financiară necesară pentru a duce proiectul până la capăt”, explică Ivan.

El subliniază că a fost şi rămâne convingerea sa că gazul extras din Marea Neagră trebuie să producă valoare în România.

„Prioritatea trebuie să o aibă consumatorii şi companiile româneşti, iar această resursă trebuie folosită pentru relansarea industriei petrochimice, a producţiei de îngrăşăminte şi a marilor capacităţi industriale, nu exportată ca simplă materie primă. Nu revendic munca inginerilor şi a miilor de oameni implicaţi în acest proiect. Dar nici nu accept povestea că marile investiţii strategice înaintează singure. Rolul unui ministru este să le ţină în centrul deciziilor, să sprijine compania statului, să urmărească respectarea calendarului şi să apere interesul României. Exact asta am făcut cu Neptun Deep”, menţionează Bogdan Ivan.

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Editor : Sebastian Eduard

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