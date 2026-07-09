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Ministra Mediului, despre refacerea Salinei Praid: Anul acesta sper să avem şantierul deschis, s-au alocat banii necesari

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salina praid inundatie profimedia
Foto: Profimedia
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Ministrul interimar al Mediului, Diana Buzoianu, a declarat, joi seară, că speră ca anul acesta să fie deschis şantierul pentru refacerea Salinei Praid. Banii pentru această lucrare au fost alocaţi.

Diana Buzoianu a vorbit, joi seară, la Euronews, despre lucrările de la Salina Praid.

„Avem planul pentru lucrări aprobat şi deja au început să fie făcute toate etapele ca să înceapă să fie deschis şantierul. Anul acesta sper să avem şantierul deschis. Am alocat banii necesari pentru deschiderea şantierului şi pentru a începe lucrările”, a explicat Diana Buzoianu, potrivit News.ro.

Ministrul interimar al Mediului a explicat că sunt creaţi indicatorii tehnici ai lucrării: „Deja s-au făcut primele etaje ca să înceapă lucrările, ca pe viitor, dacă mai vine o astfel de viitură, cum a fost viitura de anul trecut, să nu se mai întâmple o catastrofă, să poată să fie deviată apa”.

Marţi, Parlamentul European a aprobat utilizarea a 144,1 milioane euro din fonduri UE pentru a sprijini Spania, România şi Cipru, după incendiile forestiere, inundaţiile şi valurile de caniculă din 2025.

Cu 642 de voturi „pentru”, 13 împotrivă şi o abţinere, eurodeputaţii au sprijinit propunerea de utilizare a următoarelor sume din Fondul de solidaritate al Uniunii Europene (FSUE):

  • 120,55 milioane EUR pentru Spania
  • 14,34 milioane EUR pentru România
  • 9,21 milioane EUR pentru Cipru

Ministerul Mediului a transmis, într-un comunicat de presă, că ajutorul de 14,34 milioane de euro din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene, aprobat de Parlamentul European, vizează pagubele produse în mai multe regiuni ale ţării - Centru, Sud-Muntenia şi Nord-Est - inclusiv în zona Praid, unde inundaţiile au afectat grav infrastructura critică a salinei şi au provocat întreruperi extinse ale alimentării cu energie electrică.

Editor : Liviu Cojan

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