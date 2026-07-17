CNAIR: Obţinerea avizelor pentru Autostrada Sibiu-Piteşti (A1), prioritate naţională. În ce stadiu de execuție au ajuns lucrările

Autostrada Sibiu-Piteşti (A1), secţiunea 3 (Cornetu-Tigveni), a ajuns la un stadiu fizic de execuţie care se apropie de 15%, extinderea fronturilor de lucru depinzând, acum, de obţinerea Acordului Revizuit de Mediu, informează conducerea Companiei Naţionale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR).

Asocierea de constructori italieni şi români (Webuild SPA - Tancrad) trebuie să finalizeze şi să depună documentaţia necesară cât mai repede, iar Ministerul Mediului să emită acordul cu celeritate, pentru ca Ministerul Transporturilor să poată elibera Autorizaţiile de Construire pe întregul şantier, atrage atenţia Cristian Pistol, directorul general al CNAIR, într-o postare pe Facebook.

„Va fi esenţial ca instituţiile din subordinea Ministerului Mediului să analizeze şi să emită acordul cu celeritate, pentru ca Ministerul Transporturilor să poată elibera Autorizaţiile de Construire pe întregul şantier… (..) Am cerut tuturor părţilor implicate să trateze acest lanţ de avize ca pe o prioritate naţională. Fiecare zi de întârziere în birouri este o zi pierdută în munte”, atrage atenţia Pistol.

În prezent, Asocierea de constructori italieni şi români (Webuild SPA - Tancrad) lucrează pe sectoarele pentru care a primit Autorizaţii de Construire (aproximativ 30% din şantier) cu 1.300 de muncitori şi 530 de utilaje, la amenajări drumuri de acces, relocări de utilităţi, excavaţii şi umpluturi, consolidări ziduri de sprijin, dar şi la mai multe structuri.

Pe traseul Secţiunii 3, în lungime de 37,4 km, se vor construi un tunel, 55 de structuri (viaducte şi poduri) şi două noduri rutiere.

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La acest moment, se lucrează la 15 poduri, care sunt în diverse faze de execuţie (armare, betonare, cofrare placă de suprabetonare, instalare aparate de reazem, aşternere hidroizolaţie, asamblare tablier metalic), iar stadiile fizice sunt cuprinse între 50% şi 92%.

La ecoductul Călineşti, unde stadiul fizic a ajuns la 56%, se efectuează lucrări de excavare, armare, betonare şi hidroizolaţie, potrivit datelor CNAIR.

De asemenea, la tunelul Poiana, cel mai lung tunel rutier cu galerie dublă de 1.780 m, se fac în continuare lucrări pregătitoare pentru platforma pe care se va monta instalaţia TBM (Tunnel Boring Machine). În urma analizelor geotehnice, constructorul a decis să înceapă forarea tunelului Poiana dinspre capătul Sibiu.

Contractul pentru construcţia secţiunii Cornetu-Tigveni are o valoare de 5,323 miliarde de lei, fără TVA, şi este finanţat prin Programul Transport, arată reprezentanţii CNAIR.

Secţiunile 2 şi 3 ale autostrăzii Sibiu-Piteşti formează tronsonul care va traversa efectiv Carpaţii, asigurând astfel circulaţia continuă pe Coridorul Pan-European 4, care tranzitează România, de la Constanţa la punctul de trecere al frontierei de la Nădlac.

„Dezvoltarea infrastructurii rutiere nu depinde doar de CNAIR şi de constructori, ci şi de capacitatea ministerelor de resort de a emite în timp util acordurile, avizele şi autorizaţiile necesare”, atrage atenţia oficialul CNAIR.

Editor : Sebastian Eduard