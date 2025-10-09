Live TV

Cât ar rezista România în fața unui atac rusesc. Șeful Armatei arată care este cel mai vulnerabil punct: „Este răzbunarea geografiei"

SMARDAN - STEADFAST DART 25 - 19 FEB 2025
Generalul Gheorghiță Vlad, șeful armatei române. Sursa foto: Inquam Photos / Bogdan Buda
Punctul vulnerabil al României

Un atac direct al Rusiei asupra unui stat NATO, inclusiv România, nu este exclus, avertizează șeful Statului Major al Apărării, generalul Gheorghiță Vlad. El a explicat cât ar rezista România în fața unui posibil atac și a vorbit despre Poarta Focșanilor, considerată o vulnerabilitate strategică, într-un interviu pentru Euronews România.

Deși spune că probabilitatea unui atac al Rusiei este redusă, generalul Gheorghiță Vlad subliniază că militarii trebuie să ia în calcul toate scenariile posibile și să fie pregătiți inclusiv pentru cele mai dure ipoteze.

„Din analizele noastre, este puțin probabil ca Federația Rusă să declanșeze un atac asupra unui stat NATO, dar nu este exclus și noi, ca militari, nu putem să excludem toate variantele. Rusia întotdeauna a avut acțiuni sub steag fals, întotdeauna a apăsat pe accelerația războiului hibrid. Deci Rusia va utiliza toate metodele pentru a-și atinge scopurile, în primul rând acela de a distruge Ucraina și a capacității de rezistență a societății ucrainene. Eu nu cred într-un atac asumat al Rusiei direct, sau nu în perioada imediat următoare”, a declarat acesta.

Întrebat cât ar putea rezista România în cazul unui atac militar, comparabil cu ceea ce a trăit Ucraina, generalul Vlad a reiterat nevoia de reziliență și coordonare între populație, industria apărării și stat.

„Avem nevoie de o populație pregătită pentru apărare, o industrie națională capabilă să sprijine efortul de război și un plan coerent pentru combaterea dezinformării”, a spus șeful Armatei.

Punctul vulnerabil al României

Un punct de interes special rămâne Poarta Focșanilor, un coridor strategic aflat în centrul estic al țării, considerat o vulnerabilitate militară. Generalul a explicat că geografia determină în mod inevitabil direcțiile operaționale și culoarele de mobilitate ale oricărui conflict.

„Poarta Focșanilor este o problemă securitară, la fel ca Suwalki pentru țările baltice și Polonia. Este răzbunarea geografiei. Toate culoarele de mobilitate, toate direcțiile operativ-strategice sunt canalizate de geografia statelor. Pentru noi, Poarta Focșanilor rămâne o vulnerabilitate și avem în planurile noastre toate capabilitățile implicate astfel încât vulnerabilitățile să fie eliminate”, a declarat generalul.

El a dat asigurări că românii nu trebuie să fie îngrijorați, indiferent de regiunea unde se află: „Alianța are toată determinarea necesară pentru a nu ceda niciun centimetru din teritoriul aliat. Armata română, cu atât mai mult”.

