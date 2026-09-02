Școli segregate, deportări, „valori prusace” și o odă adusă celui de-al Doilea Reich: planul AfD pentru preluarea puterii în Germania

O victorie Alternativei pentru Germania (AfD) alegerile din Saxonia-Anhalt ar însemna că, pentru prima dată din 1945, un partid de extremă dreapta ar guverna un land german. Rezultatele din circumscripțiile locale oferă o imagine a ceea ce s-ar putea întâmpla, scrie The Times.

Vineri, 4 septembrie, aproximativ 3.000 de activiști de stânga vor începe să instaleze o tabără de protest de trei zile într-un parc sărăcăcios din orașul Bitterfeld, din estul Germaniei, jurând să se opună unei „preluări a puterii… [de către] extremiștii de dreapta” care se profilează la orizont.

În aceeași zi, se așteaptă ca până la 5.000 de susținători ai partidului populist de dreapta Alternativa pentru Germania (AfD) să se adune pe malul lacului, la un kilometru distanță, în așteptarea celei mai importante victorii electorale de până acum: victoria în landul Saxonia-Anhalt.

Polițiști din toată țara sunt mobilizați pentru a preveni eventualele revolte sau altercații între cele două tabere.

Nu este vorba de o paranoia nefondată. Cu mai puțin de două săptămâni în urmă, un europarlamentar din partea AfD ar fi bătut cu o bâtă de baseball doi băieți de 14 ani la un miting din orașul Stendal, pentru că au încercat să rupă unul dintre afișele partidului.

Spectrul haosului

Este vorba de o intensitate politică pe care Germania a mai experimentat-o rar de la perioada tumultoasă de după reunificare, din 1990.

La alegerile din Saxonia-Anhalt din 6 septembrie, AfD este pe cale să câștige cu o marjă atât de mare încât ar putea, foarte probabil, să obțină majoritatea absolută în parlamentul regional.

Ar fi prima dată din 1945 când un partid de extremă dreaptă ar controla un land german.

Dintr-o singură mișcare, AfD s-ar trezi la conducerea poliției, a serviciului de informații al landului, a sistemului de azil, a școlilor, precum și a finanțării culturii, a societății civile și a postului public de televiziune din regiune.

Pe măsură ce se apropie ziua alegerilor, circulă avertismente din ce în ce mai apocaliptice: violență stradală, miliții cetățenești, deportarea în masă a deținătorilor de pașapoarte germane naturalizați, o recesiune localizată.

În cadrul unei dezbateri televizate de miercurea trecută, Sven Schulze, ministrul-șef al landului din partea Uniunii Creștin-Democrate (CDU), l-a acuzat pe Ulrich Siegmund, rivalul său din AfD, că propune, de facto, să le scoată pe femei de la locul de muncă și să le trimită înapoi „la cratiță”.

Publicația Der Spiegel l-a desemnat pe Siegmund drept „cel mai periculos om din Germania” pe coperta sa.

La rândul său, AfD clamează cu vehemență o iminentă „dictatură a vechilor partide” care, spune această formațiune, va zdrobi în curând ultimele rămășițe ale democrației germane dacă nu va fi ținută în frâu.

„Aceasta este”, avertizează manifestul său, „ultima noastră șansă”.

Partidul a fost întotdeauna sincer în ceea ce privește convingerea sa că drumul către puterea națională trece prin Bundesländer, cele 16 landuri federale.

În această viziune, Saxonia-Anhalt ar fi prima dintre aceste entități politice care ar servi drept model pentru o nouă Germanie.

Un model de putere

Cei care sunt curioși să afle cum ar arăta acest lucru în practică ar putea face mai rău decât să examineze Bitterfeld-Wolfen, unul dintre puținele districte de dimensiuni considerabile în care AfD deține deja o măsură substanțială de putere politică reală.

Acest orașel industrial cu 36.000 de locuitori este, de fapt, o aglomerare difuză formată din cinci așezări mai mici, unite într-o singură unitate administrativă.

Are o reputație deloc de invidiat. Dacă există un lucru pe care majoritatea germanilor îl știu despre Bitterfeld, acesta este faptul că orașul a fost cândva cunoscut drept cel mai murdar din Europa din cauza sectorului său chimic extrem de poluant, locul de naștere al plasticului PVC și al peliculei color.

Dacă ar fi să menționăm un al doilea lucru, acesta ar fi faptul că aici s-a aflat unul dintre primele bastioane ale AfD, care a devenit pentru prima dată cel mai puternic partid la nivel local în 2016.

La alegerile pentru Bundestag de anul trecut, 41% din locuitorii orașului au votat cu AfD. Kay-Uwe Ziegler, care face parte din consiliul local din partea partidului și reprezintă, de asemenea, circumscripția vecină Mansfeld în Bundestag, a declarat: „Este doar un avantaj în ceea ce privește experiența pe care o au oamenii de aici, din est.

„Ei își dau seama mai repede de lucrurile pe care nu le doresc… Nu au aceeași mentalitate ca mulți dintre cei care au fost școliți în Vest, care sunt pur și simplu foarte, foarte ascultători față de guvern și cred multe dintre lucrurile difuzate în mass-media publice.”

Astăzi, primarul din Bitterfeld-Wolfen, Armin Schenk, este, din punct de vedere tehnic, încă un politician al Uniunii Creștin-Democrate (CDU), principalul partid conservator din Germania. Poziția sa este însă atât de slăbită, încât majoritatea consilierilor locali vorbesc despre el de parcă nici nu ar exista.

Adevăratul centru de greutate politic este AfD, care deține 15 din cele 40 de locuri din consiliu și influențează din ce în ce mai mult majoritățile cu sprijinul Pro-Bitterfeld-Wolfen, un mic partid local.

O manevră comună recentă a celor două partide a atras atenția la nivel național. Mai întâi, au redus finanțarea administrativă acordată unui club local de tineret și unei ONG-uri care coordonau diverse proiecte de „promovare a democrației” în oraș, forțându-le, de fapt, să renunțe la acest rol.

Apoi, au transferat responsabilitatea pentru program către o organizație de dezvoltare urbană aflată în relații prietenoase cu ei, fără experiență anterioară în gestionarea proiectelor de educație politică, dar cu numeroase legături cu politicienii și contactele lor din mediul de afaceri.

Criticii caracterizează această acțiune drept o încercare de a prelua controlul asupra mecanismelor societății civile. AfD, însă, o vede pur și simplu ca pe o măsură de echilibrare a condițiilor de concurență împotriva unui sistem părtinitor de îndoctrinare liberală.

Un document intern de politică al partidului, scurs către ziarul de stânga „Taz”, descrie această mișcare ca pe un model pe care alte asociații AfD să-l urmeze pentru a începe „asanarea” proiectelor civice finanțate de stat și „politic părtinitoare”.

Aljoscha Begrich, curator și dramaturg de teatru care conduce bienala locală de artă și dezbateri „Osten” (Est), a declarat că aceasta este un preview a ceea ce s-ar putea întâmpla în cele din urmă la o scară mult mai mare.

„Tot ceea ce se întâmplă în Saxonia-Anhalt — și nu mă refer doar la AfD, ci la comportamentul tuturor partidelor, al societății, al mass-media, al culturii și al artelor — este ca un model pentru ceea ce se întâmplă la nivel național”, a spus el.

„Prima concluzie pentru mine a fost că AfD nici măcar nu trebuie să fie la putere pentru a determina discursul. Presiunea pe care o exercită este atât de puternică încât formează o anumită mentalitate la ceilalți.”

Lupta pentru sufletul statului

Conflictul fundamental care stă la baza alegerilor din Saxonia-Anhalt este o confruntare între două concepții reciproc ireconciliabile despre democrație.

Partidele de centru din Germania, alături de o mare parte a establishmentului țării, se tem că istoria riscă să se repete, ducând la moartea Republicii de la Weimar, pe măsură ce o altă mișcare carismatică, dar virulent antidemocratică, își croiește drumul cu forța către putere.

Pe de altă parte, AfD susține că oamenii s-au orbit față de adevărata amenințare, și anume că „decenii de evoluții greșite transformă ceea ce a fost odată un stat democratic într-un stat totalitar din interior spre exterior”.

Partidul își acuză rivalii că exploatează în mod despotic aparatul de stat — fluxurile de finanțare, posturile publice de televiziune și radio, chiar și agențiile de spionaj — într-un efort de a distruge un adversar legitim din punct de vedere democratic.

Manifestul său electoral de 258 de pagini, care conține aproximativ tot atâtea cuvinte cât romanul „Ghidul autostopistului galactic”, este un program detaliat și radical pentru ceea ce reprezintă fie o revoluție a majorității, fie o restaurare în întregime a valorilor tradiționale, în funcție de perspectiva fiecăruia.

Partidul aspiră să înființeze un stat în care germanii etnici să poată, în sfârșit, să se pună pe primul loc și să-și redescopere vechea încredere în sine ca una dintre civilizațiile preeminente ale lumii, de la celebrarea realpolitik-ului lui Bismarck până la organizarea de lecții școlare despre minunea mistică a pădurilor și artele străvechi ale vindecării cu plante.

Oamenii obișnuiți din Saxonia-Anhalt, se spune, s-au săturat până peste cap să fie „indoctrinați” și tratați cu condescendență, de la sala de clasă până la jurnalul de știri de la ora 19:00 în fiecare seară.

Dacă AfD ajunge la putere, taxa de licență pentru TV va fi abolită. Agenției naționale de informații interne i se va interzice publicarea rapoartelor anuale privind amenințările politice la adresa ordinii constituționale.

„Valori prusace” și o odă adusă celui de-al Doilea Reich

Școlile vor fi limitate la predarea „tehnicilor culturale” de bază, precum cititul, scrisul și aritmetica, în loc să ofere sprijin social, psihologic și de integrare.

Elevii cu dizabilități vor fi segregați în instituții separate. Proporția elevilor de liceu din filiera Gymnasium, destinată studiilor universitare, va fi limitată la 25%.

Frecventarea obligatorie a școlii va fi eliminată, iar copiilor care vor merge totuși la școală li se vor preda „patriotismul și mândria națională”, prin lecții de istorie care să transmită „inspirația și modelul” Germaniei împăraților și al ulterioarei Republici de la Weimar, din 1871 până în 1933.

Atunci când tinerii nu vor reuși să asimileze virtuțile tradiționale prusace, judecătorii vor avea competența de a-i trimite în închisoare pentru o perioadă de până la patru săptămâni, chiar și pentru cele mai minore infracțiuni, ca „măsură disciplinară”.

Poliția locală și serviciile de ordine publică vor fi sprijinite de unități de voluntari denumite „Bürgerwacht” (paza cetățenească), cu competențe nedefinite de aplicare a legii.

Orice îndoieli cu privire la grupurile vizate de această politică au fost risipite săptămâna aceasta de Siegmund, candidatul principal al AfD, când a afirmat într-o dezbatere televizată că aceasta „nu ar fi fost necesară înainte de 2015”, referindu-se la afluxul de persoane neeuropene din plinul crizei migrației.

Un guvern regional condus de AfD va urmări ridicarea completă a sancțiunilor economice impuse de Germania împotriva Moscovei și reluarea relațiilor economice depline cu Rusia, inclusiv a importurilor de energie din surse fosile.

În plus, va avea loc o „ofensivă de remigrare” pentru a-i trimite pe refugiații de război ucraineni înapoi în țara lor de origine. Muncitorii calificați „străini din punct de vedere cultural” nu vor mai fi bineveniți în Saxonia-Anhalt. Se va face presiune pentru a elimina dreptul fundamental la azil.

Sondajele indică faptul că majoritatea covârșitoare a germanilor, și chiar o mare parte dintre susținătorii AfD, se opun unora dintre aceste politici.

Adevărata întrebare este cât de serios trebuie luate aceste lucruri. Criticii AfD tind să le interpreteze ca pe o subestimare calculată, punctul culminant al unei pante alunecoase care ar putea duce, în cele din urmă, înapoi către adâncurile morale ale Dachau și Buchenwald.

Sondajele sugerează însă că mai puțin de jumătate dintre alegători se așteaptă efectiv ca partidul să-și pună în aplicare propunerile cele mai controversate.

Poate, se argumentează, acestea sunt pur și simplu genul de lucruri pe care politicienii populiști se simt obligați să le spună pentru a-și menține credibilitatea antisistem, la fel cum a făcut Giorgia Meloni în Italia.

Revoluție sau pragmatism?

Bitterfeld-Wolfen oferă câteva indicii cu privire la locul în care se află echilibrul între pragmatism și fervoare revoluționară.

Orașul este prezentat periodic în presa națională germană ca un semn prevestitor al ceea ce ar putea aștepta restul țării în cazul în care AfD ar ajunge la putere: un stat de facto cu un singur partid, în care forțele rivale au fost intimidate până la a tăcea.

Există câteva elemente de adevăr în această descriere. Begrich spune că AfD a supus festivalul său pentru democrație „Osten” unor „tactici de uzură” atât de implacabile, încât chiar și CDU și alte partide din mainstream sunt acum reticente să-i permită să folosească spațiile municipale din Bitterfeld.

„Situația politică este atât de încinsă încât multor oameni le este greu să susțină un proiect ca acesta, pentru că le este frică și nu vor să fie prinși în anumite linii de confruntare”, a spus el.

Ziegler, pe de altă parte, nu pare să fi acordat prea multă atenție programului electoral al propriului său partid pentru alegerile regionale, cu atât mai puțin să fi nutrit o viziune măreață pentru transformarea societății germane.

Inginer veterinar de formație, care opera tot felul de animale, de la pisici la porci și cai, în ultimele zile ale Germaniei de Est comuniste, el spune că inițial a fost motivat să intre în politică deoarece centrele comerciale de la periferia orașului furau clienții afacerii sale cu textile din centrul orașului.

„Pentru mine, ideologia rămâne un lucru negativ”, a spus el. „ Dacă cineva este un fanatic ideologic, practic nu pot discuta nimic cu el, pentru că nu abordează problema într-un mod deschis.”

Chiar și unii dintre oponenții AfD din Bitterfeld-Wolfen spun că au dezvoltat un fel de respect reticent pentru realpolitik-ul său pragmatic. S-a întâmplat chiar, ocazional, ca partidul să susțină moțiuni ale Partidului Verde și ale stângii radicale atunci când le-a considerat sensate.

Torsten Weiser, un politician local din Partidul Social-Democrat și trezorier al Connect People, ONG care încearcă să trezească interesul tinerilor pentru politică, nu este un susținător al AfD.

Cu toate acestea, el spune că descrierile sumbre privind influența partidului asupra orașului sunt departe de adevăr. „Situația este mixtă”, a spus el. „Desigur, mai ales într-o campanie electorală, lucrurile tind să capete o tentă ideologică și oamenii încearcă să impună anumite narațiuni… Dar trebuie să spun că, în ansamblu, este vorba de o abordare destul de pragmatică și de chestiuni foarte practice, cum ar fi o stație de pompieri sau lucrările de reparații care trebuie efectuate la un drum.”

Chiar și în umbra AfD, spune Weiser, politica convențională și viața civică își continuă cursul. Bitterfeld-Wolfen nu seamănă deloc cu distopia pe care o prezintă unii.

„În cele din urmă, nu ne ajută cu nimic faptul că orașul este descris ca «tărâmul albastru» [culoarea partidului AfD] și tot ce se află în el ca fiind teribil și îngrozitor”, a spus el. „Pur și simplu nu este așa. Viața merge mai departe aici, iar noi încercăm să profităm la maximum de ea.”

Editor : B.E.