Video Catedrala Națională se închide de vineri, pentru continuarea lucrărilor. Mai poate fi vizitată joi

Data publicării:
Catedrala Natională Foto basilica.ro
Catedrala Națională. Foto: basilica.ro

Joi este ultima zi în care credincioşii mai pot vizita Catedrala Naţională, începând de vineri urmând să fie închisă, din nou, pentru continuarea lucrărilor la interior, relatează Agerpres.

Potrivit Biroului de presă al Patriarhiei Române, Catedrala Naţională a fost deschisă pentru vizitare în perioada 24 decembrie 2025 - 8 ianuarie 2026, în intervalul orar 9:00 - 17:00.

Astfel, în această perioadă, pelerinii şi vizitatorii din întreaga ţară şi din străinătate au putut să viziteze şi să se închine în acest lăcaş.

Începând cu data de 9 ianuarie, Catedrala Naţională va fi închisă, din nou, pentru continuarea lucrărilor la interior. 

