Noi probleme pe „Golden Gate” de România, spre disperarea șoferilor care îl tranzitează. Autoritățile au impus restricții de viteză, după ce au descoperit tasări pe rampele de acces. Pentru a evita eventuale tragedii, polițiștii le recomandă șoferilor să circule cu cel mult 40 km/oră, în loc de 60 km/oră, limita de viteză inițială. De la deschiderea din 2025, podul suspendat peste Dunăre a fost reasfaltat de cinci ori. Reprezentanții CNAIR reamintesc faptul că lucrarea este în garanție timp de 10 ani, astfel că toate cheltuielile vor fi suportate, și de această dată, de constructor.

Autoritățile au pus restricții de viteză pe podul suspendat din Brăila, asta după ce au apărut tasări pe rampele de acces, care pot pune în pericol siguranța șoferilor.

„De fiecare dată apar gropi, apar alte probleme, ce mai putem să zicem?! Nici nu știm dacă să circulăm cu cât zice aici, pe indicatoarele astea”, spune un șofer.

„Sunt vreo patru-cinci gropișoare acolo, chiar una după alta”, constată un alt conducător auto.

„Proastă calitate”, concluzionează altcineva.

Până acum, podul a fost reasfaltat de cinci ori și, de fiecare dată, au apărut aceleași probleme la rampa de acces.

„Inspectoratul Județean de Poliție Brăila recomandă conducătorilor auto să respecte semnalizarea rutieră temporară, să adapteze viteza la condițiile de drum și să manifeste prudență sporită în zona afectată", transmite Elena Ostache, purtător de cuvânt IPJ Brăila.

Compania de Drumuri a cerut constructorului să înceapă de urgență lucrările de reparații.

„Zona respectivă este exact pe malul Dunării, deci este posibil ca și apa să afecteze construcția. Când apar tasări, prima măsură care se ia este restricția de viteză, pentru că în cazul în care un autoturism întâlnește o astfel de tasare este posibil ca, din cauza șocului, să se ajungă la pierderea traiectoriei, direcției de mers”, explică Alin Şerbănescu, purtător de cuvânt CNAIR.

„Problemele tehnice care au apărut la rampa de acces, dar și la carosabil vor fi remediate abia când vremea va permite acest lucru, ceea ce înseamnă că, până la momentul respectiv, este posibil să mai apară și alte restricții pe podul suspendat Brăila-Tulcea”, transmite jurnalistul Digi24, Dana Costache.

„Golden Gate” de România este în garanție timp de 10 ani, motiv pentru care toate problemele care apar până în 2035 vor fi remediate pe banii constructorului.

reporter: Dana Costache

operator: Marian Munteanu

Editor : Izabela Zaharia