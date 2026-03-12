Live TV

Slujbele liturgice dedicate Sărbătorii Sfintelor Paşti nu vor fi săvârşite la Catedrala Națională

Data publicării:
Catedrala Mântuirii Neamului.
Foto: Inquam Photos / Dana Coțovanu

Slujbele liturgice dedicate Sărbătorii Învierii Domnului (Sfintele Paşti) vor fi săvârşite la Catedrala Patriarhală istorică „Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena”, situată pe Colina Bucuriei din Bucureşti, precizează Patriarhia Română.

De asemenea, în perioada premergătoare sărbătorilor pascale şi pe întreaga durată a acestora, Catedrala Naţională nu va fi deschisă pentru slujbe sau vizitare, deoarece, în prezent, în interiorul acesteia se continuă execuţia lucrărilor de pictură, transmite, joi, Biroul de Presă al Patriarhiei Române.

Numai slujba Vecerniei, care va preceda Procesiunea de Florii, va fi săvârşită în după-amiaza Sâmbetei lui Lazăr (4 aprilie), începând cu ora 15:00, pe platoul situat în faţa Catedralei Naţionale. Procesiunea de Florii va începe la ora 16:00 de pe esplanada din faţa Catedralei Naţionale şi va ajunge până la Catedrala Patriarhală istorică, pe Colina Patriarhiei.

Programul de desfăşurare şi traseul procesiunii vor fi comunicate ulterior.

Pelerinii care doresc să participe la slujba Vecerniei din Sâmbăta Floriilor vor avea acces la spaţiul special amenajat pe esplanada Catedralei Naţionale, pentru acest eveniment liturgic, începând cu ora 14:30, mai informează Patriarhia.

 

