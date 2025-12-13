Live TV

Ce a răspuns Nicușor Dan, întrebat dacă „trage la căruța PSD”

Data publicării:
Nicușor Dan.
Nicușor Dan. Foto: Profimedia Images

Întrebat de ce pare a-l sprijini pe Sorin Grindeanu, deși la un moment dat îl critica, președitele Nicușor Dan a declarat că „noi trebuie să ne uităm în viitor, nu în trecut”.

Nicușor Dan a fost unii dintre cei care au protestat în 2017, în stradă, împotriva guvernului condus de Sorin Grindeanu. „Între timp, pare că lucrurile s-au schimbat și ați afirmat de mai multe ori că aveți o relație foarte bună cu PSD”, a spus Denise Rifai, care l-a întrebat pe președinte cum comentează că miza ar fi fost să ajungă primar general, un om care nu pare să emită pretenții la președinția României – este vorba de Daniel Băluță.

„În primul rând, ca principiu, noi trebuie să ne uităm în viitor și nu trecut. Da, și suntem în momentul ăsta politic. Suntem într-o altă situație, decât cea în care am fost acum doi sau acum cinci ani”, a spus Nicușor Dan. „Ce vor românii ăștia, acum? Să le aducă aminte cât de rău e PSD-ul? De dimineață până seara să spun PSD, PSD, PSD, PSD a făcut asta? Nu. România are niște oportunități, are niște vulnerabilități în momentul ăsta.

Are nevoie de o guvernare stabilă, prooccidentală. În această guvernare este PNL, în această guvernare este USR, UDMR și PSD iar eu trebuie să fiu corect și echidistant față de fiecare dintre partidele din această coaliție care și-a asumat guvernarea într-un moment dificil. Deci ăsta este raportul meu cu PSD-ul. Suntem oameni maturi și putem să avem un dialog”, a mai spus președintele.

