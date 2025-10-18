Ce arată raportul Inspectoratului de Stat în Construcții despre pagubele produse liceului Bolintineanu de explozia din Rahova

Raportul Inspectoratului de Stat în Construcţii (ISC) despre efectele exploziei de la blocul de apartamente din Rahova cuprinde şi concluziile privind pagubele provocate clădirii Liceului Bolintineanu, în urma deflagrației fiind afectat stâlpul de beton armat în care a fost proiectat panoul de perete provenit din bloc şi fiind produse avarii la ferestrele şi plafoanele suspendate, dar fără să existe risc de colaps, scrie News.ro.

”Structura de rezistenţă a Liceului Dimitrie Bolintineanu este realizată din cadre de beton armat cu planşee de beton armat. În urma inspecţiei vizuale s-au constatat avarii reduse la nivel structural, singurul element ce s-a observat a fi afectat fiind stâlpul de beton armat în care a fost proiectat panoul de perete provenit din clădirea vecină”, se arată în raportul ISC.

De asemenea, nu există risc de colaps, însă s-au constatat avarii la nivelul parapetelor de zidărie, ferestrelor şi plafoanelor suspendate.

Experţii care au mers la faţa locului spun că, ţinând seama de proximitatea avariilor grave şi instabititate probabilă a etajelor 7 şi 8 din colţul de nord al clădirii, se apreciază că în perimetrul de siguranţă trebuie introdus şi tronsonul clădirii liceului Dimitrie Bolintineanu situat în vecinătatea clădirii.

Raportul Inspectoratului de Stat în Construcţii arată că imobilul afectat de explozia din Calea Rahovei nu mai îndeplineşte cerinţa fundamentală de calitate „rezistenţă mecanică şi stabilitate” şi prezintă risc ridicat pentru utilizatori astfel că nu poate fi utilizat sub nicio formă până la finalizarea cercetărilor.

ISC arată că, având în vedere constatările din teren ale experţilor tehnici, se dispune încetarea utilizării imobilului bloc de locuinţe 30A, în urma unei expertize concluzionându-se că este pusă în pericol viaţa sau integritatea corporală a cetăţenilor sau poate cauza distrugerea totală sau parţială a construcţiei.

