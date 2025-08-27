Ce cred românii despre Mișcarea Legionară și mareșalul Ion Antonescu. Rezultatele celui mai recent sondaj de opinie

Conform unui sondaj de opinie realizat în luna august de Avangarde, 59% dintre români nu cred că Mișcarea Legionară ar fi fost o organizație criminală. Conform sondajului, 24% cred că a fost o organizație criminală, iar 17% nu știu sau nu răspund.

Aceeași întrebare, pusă în funcție de studiile intervievatului, arată că în timp ce cei cu studii superioare (73%) cred că Mișcarea Legionară a fost o organizație criminală, procentajul se reduce la cei cu liceu/profesională (53%) sau sub liceu (51%).

De specificat că mai degrabă bărbații (20%) decât femeile (13%) nu văd în Mișcarea Legionară o organizație criminală.

O altă întrebare a studiului îl are în centru pe mareșalul Ion Antonescu, despre care părerile sunt împărțite: 35% dintre români îl consideră erou, iar 29% spun că este un criminal de război. În fine, 36% nu știu sau nu răspund la această întrebare.

Și aici studiile repondenților duc la concluzii diferite. Mareșalul este văzut drept criminal de război mai degrabă de cei cu studii superioare (41%), deât cu cei fără studii (32%), la fel cum cei cu studii îl văd ca erou (35%, doar 18% în cazul celor fără). De menționat că jumătate dintre cei fără studii au preferat să nu răspundă la întrebare, sau au admis că nu știu.

De specificat că marașalul Antonescu este văzut drept criminal de război mai mult de bărbați (38%) decât de femei (34%).

În fine, partea a treia a sondajului se referă la expresia „Să facem o țară ca soarele scump de pe cer, un citat, de fapt, din Corneliu Zelea Codreanu – „Pentru legionari”.

Jumătate dintre români sunt de acord cu această afirmație (38%, nu), în cazul celor de acord nefiind mare diferență tipul studiilor.

Sondajul Avangarde (autofinanțat) a fost realizat la sfârșitul lunii august, pe un elantion de 1.100 de subiecți, prin metoda CATI (telefonic) și are o eroare maximă de eșantionare de +/- 3%.

