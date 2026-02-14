Live TV

Video Ce este anorexia nervoasă, fenomenul periculos care afectează fete de 9-10 ani și adolescente. Semnalele de alarmă sunt tot mai grave

Data publicării:
cantar langa o fata anorexica
Foto: Profimedia
Din articol
Anorexia nu începe brusc și nu arată dramatic la început „Prințesa Urbană”: Știam că fenomenul există, însă am devenit mai atentă „Dispare menstruația, apare părul corporal, cade părul din cap, paloarea feței este schimbată” „Sunt părinți care se sperie foarte tare și doresc să oblige copilul să mănânce sau îl pedepsesc”

Un fenomen tăcut, dar tot mai prezent în viețile copiilor. Fete de 9–10 ani care țin cure de slăbire, competiții din vacanțe și presiunea rețelelor sociale care transformă copilăria într-o cursă pentru un corp „perfect”. Anorexia nervoasă nu mai este o problemă rară și nici una care apare doar în adolescența târzie, vârsta la care apar primele semne scade îngrijorător. Semnalele de alarmă sunt tot mai grave.

Clipurile despre skincare, fashion și beauty domină astăzi social media și promovează intens ideea de „glow up”, adică transformarea către o versiune mai bună a ta. Dincolo de filtre și standarde perfecte, această presiune socială alimentează nemulțumirea față de propriul corp și duce la tulburări grave precum anorexia, avertizează specialiștii. Sute de adolescente au căzut pradă acestui fenomen.

Adolescentă: Prima dată am auzit despre trendul acesta printre colegele mele de școală și prietenele mele. Am avut colege de clasă care l-au incercat și au avut rezultate. Și am fost tentată să încerc și eu.

Antonia are 17 ani și a slăbit 10 kilograme în doar două săptămâni. A fost și ea victima trendului „glow up”, care a inundat rețelele sociale. Sub iluzia perfecțiunii, fetele sunt împinse către transformări radicale, iar de cele mai multe ori, plătesc cu sănătatea. În competițiile de slăbit au ajuns să intre chiar și fetițe de nouă ani.

Adolescentă: N-am mâncat una dintre mese la început, dupa aceea două, și apoi deloc.
Reporter: Ai ajuns să ai și stări de rău?
Adolescentă: Da, am avut ceva amețeli la un moment dat.
Reporter: Când ți-ai dat seama că faci o greșeală?
Adolescentă: Când am avut prima stare de rău.

Anorexia nu începe brusc și nu arată dramatic la început

Anorexia nu începe brusc și nu arată dramatic la început. Se strecoară încet, iar părinții sunt cei care trebuie să observe primele semne, spun specialiștii.

Părinte: Sunt foarte ocupați părinții, și dacă observă li se pare că este ceva normal. Pana în momentul în care ajunge la 13-14 ani și 25 de kilograme.

Lenke Iuhos, psiholog: Acest fenomen a devenit o hrană pentru corpul tinerelor din ziua de astăzi. Ele nu fac o diferență între ținuta corporală și sănătate, de aceea e foarte important ca părinții să-și dea seama că e un timp în adolescență sau preadolescență când ar fi foarte bine să discutam despre corp.

Slăbirea bruscă vine la pachet cu pierderea de masă musculară și scăderea densității osoase.

Bogdan Cosma, nutriționist: O masă ideală ar trebui să conțină toți nutrienșii, și aici vreau să facem un joc de imaginație, să ne gândim la o farfruie rotundă. Jumate completate de fructe/legume, un sfert de cereale, un sfert să fie proteine vegetale/animale și ca să fie completă toată masa, să adăugăm și o sursă sănătoasa de grăsimi.

Specialiștii spun că prevenția ar trebui să includă și limitarea accesului copiilor la rețelele sociale. Multe țări europene intenționează să ia această măsură pentru minorii sub 16 ani.

„Prințesa Urbană”: Știam că fenomenul există, însă am devenit mai atentă

Ioana Chicet Macovenciuc, cunoscută sub numele „Prințesa Urbană”, autoarea unei postări care a stârnit mii de reacții și a adus în prim-plan o realitate dureroasă: „Anorexia se poate instala chiar sub ochii noștri”.

„Am devenit mai atentă asupra acestui aspect când am observat, după o vacanță, că multe dintre colegele de clasă de la școala unde merg copiii mei erau mult mai slabe. Câteva. Pe câteva dintre ele nici nu le-am recunoscut, și a trebuit să întreb copiii cine aveți colege noi, și am fost șocată să aflu. Sunt aceleași colege, doar cu multe kilograme mai puțin. După doar câteva săptămâni vorbim de fetițe de 9-10 ani. Sigur, știam că fenomenul există, însă din momentul acela am devenit cumva mai atentă la ce se întâmplă în jur. Am discutat mai mult și cu proprii copii, și cu terapeuți. Observ pe grupurile de părinți că sunt mulți îngrijorați, dar foarte mulți dascăli care spun că observă copiii în clasă, mai ales fete slăbind brusc și părinții pare că nu sunt dispuși să observe, să intervină.

De asemenea, văd părinți ai altor copii, ai colegilor, ai fetelor care au astfel de probleme, care se întreabă dacă ar trebui să intervin eu, să atrag eu atenția părintelui că am observat că fetița lui slăbește foarte mult, deci e o îngrijorare generală. Cred că vârsta la care se întâmplă a scăzut foarte mult din cauza prezenței copiilor pe rețele sociale. Deci, dacă riscul era mare la vârsta adolescenței 14-16 ani, acum, iată, avem fetițe de 9-10 ani, care al căror corp este cu siguranță mai fragil decât al celor de 14 ani.

În primul rând, cred că ce ajută foarte mult este ca părintele să nu excludă din start nimic. Deci, atitudinea gen nouă nu ni se poate întâmpla, fetiței mele niciodată. Noi avem o relație sănătoas. Toată lumea mănâncă tot din farfurie. Sigur, poți să ai un model foarte bun în familie. Poate că ai o relație sănătoasă cu mâncarea. Poate copilul tău până la 10 ani a mâncat perfect și la 10 ani cineva i-a spus ceva la școală sau a văzut ceva pe telefonul unui prieten, și din momentul acela nu mai vrea să se alimenteze corect. Semnele sunt destul de subtile la început, și un părinte care își vede copilul des e posibil să nu le observe. De asta spun. Nu excludeți niciodată asta, e cea mai mare capcană în care putem cădea ca părinți. Că mie nu o să mi se întâmple. Eu sunt un părinte prea bun să mi se întâmple asta, nu se poate.

„Dispare menstruația, apare părul corporal, cade părul din cap, paloarea feței este schimbată”

M-aș uita în primul rând la relația pe care o are copilul cu mâncarea și cum se schimbă ea. De exemplu, un copil care bea foarte multă apă înainte de masă sau bea în timpul mesei foarte multă apă, se joacă mult cu mâncarea în farfurie și-a pierdut bucuria de a se hrăni. Amână mesele, a începe să sară mesele, micul dejun îl mănânc la mine în cameră. Pachetul de la școală poate că devine inexistent sau foarte mic. Sau ai semne că aruncă mâncarea la școală, apoi începe să se ascundă. Poartă haine foarte largi. Petrecem foarte mult timp izolat în cameră, nu mai este interesat să exploreze mâncarea, deci sunt lucruri subtile. La fel, dispare menstruația, apare părul corporal, cade părul din cap, paloarea feței este schimbată semnificativ.

Unele lucruri sunt mai evidente, altele sunt mai subtile. Din momentul în care părinții observă că ceva e în neregulă, eu îi încurajez să încerce să discute cu copilul și să vadă care e relația, ce spune despre aceste schimbări? Nu e neapărat să fie ceva în neregulă cu mâncarea, dar e nevoie să fim atenți la schimbările astea și să încercăm să înțelegem ce se întâmplă și să cerem ajutorul specialiștilor. Noi nu putem. Dacă, să zicem, că suntem în situația în care copilul a început să aibă semne de anorexie, nu este. Este peste capacitatea părintelui de a gestiona problema asta și cum.

„Sunt părinți care se sperie foarte tare și doresc să oblige copilul să mănânce sau îl pedepsesc”

Sigur, acum ajută ca relația între părinte și copil să fie una apropiată și caldă. Copilul să simtă că poate să împărtășească cu părintele, să nu se simtă judecat, să nu se simtă învinovățit, să nu se simtă rușinat. Sunt părinți care se sperie foarte tare și doresc să oblige copilul să mănânce sau îl pedepsesc. Îți iau telefonul dacă nu mănânci. Lucrurile astea nu funcționează. Copilul suferă realmente, suferă și realitatea lui este alterată. El nu mai vede lucrurile așa cum sunt, și a îl constrânge, a încerca să-l obligi să vadă realitate așa cum este nu funcționează. Deci, aș încerca să mă apropii de copil, să văd cum pot să fiu alături de el. Mergem împreună pe tot traseul, trebuie să meargă la medic, trebuie să meargă la psihiatru, trebuie să meargă la psiholog, trebuie să meargă la un nutriționist.

Sunt alături de copil, am răbdare, nu-l oblig să mănânce în niciun caz. Eu înțeleg nevoia părintelui de a avea control și de a rezolva repede, dar recuperarea durează. Și este nevoie de specialiști și de răbdare, de multă iubire, stat la masă. Uite, stau aici lângă tine. Mâncăm împreună același lucru dacă vrei. În timpul mesei nu vorbim despre mâncare, vorbim despre ce vrei tu. Hai să reînvățăm să ne bucurăm de mese împreună, în timp ce copilul beneficiază și de sprijinul specialiștilor. Repet, este o tulburare serioasă, nu este un moft, nu e o joacă. Încurajez părinții să se informeze din timp despre asta, pentru a nu fi luați prin surprindere. Aș vrea să încurajez și specialiștii să scrie mult despre asta. E nevoie de informație. Psihologii școlari, dacă au timp să fie atenți, pentru că la școală copiii se se simt mai liberi să arate că suferă de asta decât acasă.

Acasă se ascund mai mult și e posibil ca pentru părinte să fie mai greu să observe decât pentru un psiholog școlar sau un învățător, care pot da un semnal de alarmă inclusiv părintelui.

Editor : Liviu Cojan

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
tanczos barna
1
Vicepremierul Tanczos Barna: Cred că Ilie Bolojan are toate şansele să prindă rotativa de...
drujba
2
Rusia a aruncat în aer „Prietenia”. Prin această conductă primeau petrol Ungaria și...
INSTANT_CONFERINTA_BOLOJAN_04_INQUAM_Photos_George_Calin
3
Prima reacție a lui Ilie Bolojan, după ce România a intrat în recesiune tehnică: „Face...
loto numere
4
S-a câștigat marele premiu la 6/49. Unde a fost jucat biletul norocos și cât a costat
Avion de luptă Rafale, cu capacitate nucleară
5
„Un contract istoric.” India va cumpăra încă aproximativ 100 de avioane de luptă franceze...
A fost violată după ce a participat la JO de iarnă, dar nu știa că ”ce era mai rău abia avea să urmeze”: ”Eram terminată”
Digi Sport
A fost violată după ce a participat la JO de iarnă, dar nu știa că ”ce era mai rău abia avea să urmeze”: ”Eram terminată”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Girl go barefoot on plastic walkway in room. Foot massage. Health and sports, activity. Development of large motor skills. Balance and coordination.
Autismul, diagnosticat mai târziu la fete decât la băieți. Un nou studiu trage un semnal de alarmă privind recunoașterea simptomelor
copii fata baiat
Semnele apar încă din uter: diferența majoră dintre fete și băieți observată de oamenii de știință
cos de cumparaturi in supermarket
România, campioana scumpirilor la alimente în UE. Cu cât au crescut prețurile față de media europeană
mirabela gradinaru
Care este mâncarea preferată a lui Nicușor Dan. Mirabela Grădinaru: „Nu ajung să ating calitatea sau gustul mâncării din copilărie”
Masa de Crăciun. Foto Getty Images
Ce facem cu mâncarea după Sărbători. Sfaturile unui bucătar pentru reinventarea meniului
Recomandările redacţiei
Alexandru Nazare gesticuleaza
Alexandru Nazare, după anunțul Fitch privind ratingul României...
ilie bolojan
Un fost ministru PSD îl amenință pe Bolojan direct: „Dacă nu-și...
sigla agentiei fitch
Fitch menţine ratingul României la BBB-, perspectivă negativă...
profimedia-1073988451
Conferința de Securitate de la Munchen. Avertismentul lui Merz...
Ultimele știri
Tranzacțiile din imobiliare au scăzut, iar presiunea s-a mutat pe vânzători. Cu cât a crescut marja de negociere în marile orașe
Riscăm un al Treilea Război Mondial și totuși: „Alegătorii sunt puțin dispuși să facă compromisuri pentru securitatea militară”
Cum vrea un oraș din vestul țării să-i împiedice pe șoferi să mai parcheze pe trotuare și spații verzi. Oamenii se revoltă: „E penibil”
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Astrele s-au aliniat perfect pentru ele. Top patru zodii care atrag noroc și abundență din 13 februarie 2026
Cancan
Gestul ireal făcut de fosta parteneră a lui Adrian Kreiner din spatele gratiilor. Ce le-a cerut magistraților...
Fanatik.ro
Cum a reacționat Cora Schumacher când a aflat că fostul soț se însoară cu un bărbat. Când face nunta fratele...
editiadedimineata.ro
Un caz de dispariție din SUA redeschide dezbaterea despre limitele vieții private
Fanatik.ro
Ce va schimba FCSB pentru meciul cu Universitatea Craiova din campionat: „O înfrângere ne reduce drastic...
Adevărul
Garry Kasparov nu vede sfârșitul războiului din Ucraina: „Va continua atâta timp cât Putin are resurse”
Playtech
Petre Roman, de nerecunoscut! Fostul premier pare că a renunţat, nu l-ai mai văzut aşa. A fost surprins pe...
Digi FM
Ea e tânăra devenită virală pe TikTok după ce a început să poarte un porumbel în geantă: „L-am domesticit, îl...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Fostul patron de la Poli Timișoara a murit
Pro FM
VIDEO Dua Lipa și logodnicul, hărțuiți de paparazzi. Momente tensionate în Paris: "Nu ne mai urmăriți!"
Film Now
Suma donată de Steven Spielberg pentru a ajuta familia lui James Van Der Beek. Actorul era tatăl a șase copii
Adevarul
Ce înseamnă „recesiunea tehnică” și de ce România nu resimte încă o criză ca în 2009-2010. Explicațiile...
Newsweek
Ce bani pierzi la pensie în 2026 dacă ai între 1.200 lei și 6.000 lei? Toți pensionarii afectați. Anunț BNR
Digi FM
Alex Bogdan și Cătălina Mihai, dezvăluiri fără filtre: „Ne-am cunoscut direct în pielea goală!”
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Riscul de Alzheimer, redus cu aproape 40% printr-un obicei simplu practicat toată viața
Digi Animal World
Rase de câini cu cea mai scurtă durată de viață. Una dintre ele adesea nu ajunge nici la 5 ani
Film Now
Cum îl schimbase boala pe James Van Der Beek. Regretatul actor, declarații sfâșietoare cu un an înainte de...
UTV
Jennifer Lopez a încins Instagramul la 56 de ani. Ținuta din sala de sport a stârnit valuri de reacții online