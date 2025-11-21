Live TV

Ce se va discuta în CSAT. Nicușor Dan: „Suntem într-un context în care trebuie să aprobăm nişte planuri de apărare”

nicusor dan
Nicușor Dan. Foto: Profimedia

Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, vineri, despre agenda şedinţei CSAT de luni, că sunt câteva subiecte care au un specific strict militar, pentru că suntem într-un context în care trebuie să aprobăm nişte planuri de apărare.

”Luni, la ora 12, va avea loc o şedinţă CSAT, cu mai multe subiecte. Un subiect este Strategia Naţională de Apărare, un alt subiect este propunerea SAFE, pe care România o face către Comisia Europeană”, a spus preşedintele.

Preşedintele României, Nicuşor Dan, a convocat şedinţa Consiliului Suprem de Apărare a Ţării, care va avea loc luni, 24 noiembrie 2025, ora 12:00, la Palatul Cotroceni.

Agenda discuţiilor cuprinde, între altele, Strategia Naţională de Apărare a Ţării, dar şi evaluarea riscurilor pentru România în anul care vine.

 

