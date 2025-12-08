Ce spun autoritățile din România despre situația de la Cernobîl, după ce o dronă rusească a lovit scutul centralei nucleare

Este din nou pericol radioactiv la Cernobîl, după ce o dronă rusească a lovit scutul protector de la centrala nucleară. Agenţia Internaţională pentru Energie Atomică a anunțat că scutul construit pentru a ține sub control materiale radioactive provenite în urma dezastrului din 1986 nu își mai poate îndeplini funcția principală de siguranță din cauza pagubelor. Autoritățile din România spun însă că în acest moment nu există o problemă reală.

Concluzia AIEA vine după o inspecție făcută săptămâna trecută, din care reiese că structura de izolare din oțel a fost avariată în urma impactului cu o dronă rusească în luna februarie a acestui an.

Moscova a negat că ar fi atacat centrala.

Deși structura și-a pierdut capacitatea de izolare, nu au existat daune permanente la structurile de rezistenţă sau la sistemele de monitorizare. Directorul agenției a subliniat că deși au fost făcute deja unele reparații, acestea nu sunt complete iar centrala are nevoie și de alte lucrări.

„Este acest dom care a fost construit pentru monolitul rămas în urma accidentului de la Cernobîl. Acesta trebuie să fie monitorizat în continuare și pentru ceea ce s-a întâmplat au fost realizate lucrări. Aceste lucrări au acoperit tot ceea ce înseamnă partea exterioară. Într-adevăr, în acest moment, în raportul preliminar se amintesc câteva funcții care încă nu au fost restabilite în totalitate, precum ventilația sau alte componente care țin de ceea ce înseamnă gestionarea situației de acolo”, a explicat la Digi24 Petre Min, șeful Centrului de Urgență CNCA.

„Totuși, aceste lucruri se încadrează în standardele de ceea ce înseamnă monitorizarea amplasamentelor nucleare, iar în acest moment nu există o problemă reală, cum ar fi eliberarea de materiale radioactive sau alte probleme direct legate de centrala de la Cernobîl sau alte centrale din Ucraina”, a subliniat el.

Editor : M.B.