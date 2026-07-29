Cele patru alerte de dronă, transmise populației în nici 72 de ore, au pus pe jar locuitorii din sud-estul țării. Oamenii trăiesc permanent cu sentimentul de teamă, că un nou atac ar putea avea loc oricând. În timp ce autoritățile ne recomandă să nu dezactivăm mesajele RO-Alert de pe telefoanele mobile, psihologii ne sugerează să cerem ajutor specializat, în cazul în care sentimentul de frică, normal de altfel în astfel de situații, persistă și ne provoacă insomnii sau alte afecțiuni.

Săptămâna a început cu o nouă alertă în Tulcea, după ce o dronă a pătruns în spațiul aerian național. Două aeronave F-16 au fost ridicate de la Baza Fetești. Potrivit autorităților, câteva minute mai târziu, aparatul de zbor a părăsit România și s-a îndreptat spre Ucraina, unde au urmat mai multe explozii.

Mesajele RO-Alert au început să fie la ordinea zilei în județele din sud-estul României, spre neliniștea localnicilor.

„Sentimentul e de teamă, că oricând ne putem aștepta. Zi, noapte - nu se știe”, spune o femeie.

„Cam înfricoșător un pic, dar asta e, nu avem ce să facem!”, admite un localnic din Brăila.

„Mi-e teamă, dar nu avem ce să facem. Cu Dumnezeu înainte. Ce o fi, o fi!”, spune resemnată o doamnă.

„Întotdeauna a existat teama”, mărturisește un domn care, întrebat dacă știe ce are de făcut în caz de RO-Alert, răspunde: „Ne ascundem pe unde găsim, pe unde apucăm.”

Incidentele cu dronele doborâte în spațiul aerian al României i-au făcut și pe locuitorii din Galați să retrăiască momentele de panică din primăvară. Două aparate de zbor cu încărcătură explozivă au căzut atunci în oraș. Unul dintre ele a lovit un bloc de locuințe și două persoane au fost rănite.

„Vă dați seama, teamă ne este, dar nu putem să știm ce și cum”, spune o tânără din Galați.

„Nu știu dacă e ceva ce putem schimba. Singurul lucru e să ne informăm corespunzător și să știm ce trebuie să facem”, e de părere o altă tânără.

„Recomandăm cetățenilor să respecte întocmai mesajul și indicațiile transmise prin acest mesaj, să îl citească integral. Nu este recomandat să dezactivăm mesajele RO-Alert de pe dispozitivele mobile”, transmite purtătorul de cuvânt al ISU Galați, Rebeca Popa.

Psihologii spun că sentimentul de teamă în astfel de situații este perfect normal.

„Dacă persistă o stare de teamă, de frică constantă, noaptea dacă apar insomnii sau alte afecțiuni, consider că important ar fi să ceară ajutor specializat, ca să poată să se liniștească”, recomandă Cosmina Tenie, psiholog.

Potrivit datelor centralizate de MApN, de la începutul războiului în Ucraina au fost înregistrate peste 100 de atacuri pe teritoriul ucrainean, în apropierea graniței cu România. În 34 de cazuri au fost semnalate pătrunderi ale unor drone rusești în spațiul aerian al României.

reporter: Dana Costache

operator: Marian Munteanu

Editor : Izabela Zaharia