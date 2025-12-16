Live TV

Ce spune raportul CSAT pe anul 2024 despre anularea alegerilor de anul trecut

Susținători ai lui Călin Georgescu participă la un miting de protest în dreptul sediului Curții Constituționale din București, 10 ianuarie 2025. Inquam Photos / George Călin
Raportul de activitate al Consiliului Suprem de Apărare a Țării pe anul 2024, prezentat în aceste zile în Parlament, conține mai multe paragrafe despre alegerile prezidențiale anulate de anul trecut. 

Raportul de activitate al CSAT pe anul 2024 a fost prezentat marți în comisiile de Apărare din Parlament și urmează să fie aprobat și în plen. 

În același timp, președintele Nicușor Dan este așteptat ca în prima parte a anului 2026 să prezinte un raport detaliat referitor la anularea alegerilor din 2024. Detalii, aici

Ce spune CSAT despre implicarea Federației Ruse 

CSAT arată în raportul de activitate că, în ședința din 28 noiembrie 2024, reprezentanții autorităților „au prezentat evaluări cu privire la posibile riscuri la adresa securității naționale, generate de acțiunile unor actori cibernetici statali și non-statali asupra unor infrastructuri IT&C, suport pentru procesul electoral”.

„Potrivit documentelor prezentate, membrii Consiliului au constatat că au existat atacuri cibernetice cu scopul de a influența corectitudinea procesului electoral (...) În actualul context de securitate și mai ales electoral, România, alături de alte state de pe Flancul Estic al NATO, a devenit o prioritate pentru acțiunile unor actori precum Federația Rusă”, arată raportul CSAT.

Despre Federația Rusă, raportul CSAT arată că a prezentat „un interes în creștere pentru a influența agenda publică în societatea românească și coeziunea socială”.

Ce spune CSAT despre candidatura lui Călin Georgescu

Raportul vorbește și despre Călin Georgescu, despre care arată, fără să dea nume, că „a beneficiat de o expunere masivă pe fondul tratamentului preferențial pe care platforma TikTok l-a acordat acestuia prin faptul că nu l-a marcat drept candidat politic”.

„Astfel, vizibilitatea candidatului respectiv a crescut semnificativ în raport cu ceilalți candidați care au fost recunoscuti de algoritmii TikTok drept candidați la alegerile prezidențiale, iar conținutul promovat de aceștia a fost filtrat masiv, diminuând exponential vizibilitatea acestora la nivelul utilizatorilor platformei”, potrivit raportului CSAT.

CSAT a subliniat că TikTok, prin nerespectarea unei deczii BEC, „nu a respectat normele legale care reglementează desfășurarea procesului electoral, cu impact asupra rezultatului final al acestuia”.

Membrii Consiliul au cerut, ulterior, autorităților „cu atribuții în domeniul securității naționale, celor cu atribuții în buna desfășurare a procesului electoral, precum și organelor de urmărire penală să întreprindă de urgență demersurile necesare (...) pentru clarificarea aspectelor prezentate în ședința CSAT”.

Hotărârea din 28 noiembrie a fost transmisă următoarelor instituții: SRI, SIE, MAI, STS, AEP, BEC, Parchetului General, Ministerului Justiției și ANCOM.

O parte din aceste documente au fost desecretizate și publicate de Administrația Prezidențială pe 4 decembrie 2024, iar decizia CCR de anulare a alegerilor a venit pe 6 decembrie 2024.

