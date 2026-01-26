Live TV

„Romii ar trebui să curețe toaletele”. Un ministru ungar stârnește furie cu insulte rasiste în context electoral

Data publicării:
Russian-Hungarian talks.
Ministrul ungar al Construcțiilor și Transporturilor, Janos Lazar (dreapta), și consilierul principal al prim-ministrului ungar pe probleme de securitate națională, Marcel Biro (stânga), în timpul unei discuții. Foto: Profimedia
Din articol
„Ieșiți din viața publică”

Un ministru important al guvernului s-a confruntat cu reacții negative în Ungaria după ce a declarat că minoritatea romă din țară ar trebui să curețe toaletele din trenuri. János Lázár, membru al partidului Fidesz al lui Viktor Orbán, aflat la putere, a făcut această declarație în cadrul unei campanii electorale înaintea alegerilor parlamentare programate pentru luna aprilie, relatează TVPWorld.

Ministrul Construcțiilor și Transporturilor, cunoscut pentru retorica sa directă și adesea polarizantă, și-a exprimat opinia în contextul opoziției Ungariei față de imigrație.

„Deci, dacă nu există migranți și cineva trebuie să curețe toaletele din trenul InterCity... atunci trebuie să se apeleze la rezervele interne”, a declarat el, potrivit agenției de știri AFP. „Iar rezerva internă este comunitatea romă din Ungaria”, a explicat el.

Reprezentând aproximativ 7% din populația de 9,5 milioane de locuitori, romii sunt cea mai mare minoritate din Ungaria.

„Ieșiți din viața publică”

Principalul rival al lui Orbán pentru funcția de prim-ministru, Péter Magyar, din partidul de opoziție Tisza, a descris declarația lui Lázár ca „depășind toate limitele” și a spus că ministrul ar trebui „să iasă din viața publică”.

Grupurile pentru drepturile romilor au condamnat, de asemenea, atitudinea ministrului, considerând că aceasta retrogradează romii la cel mai jos nivel al scării sociale, și au denunțat faptul că „cartea țiganilor” este jucată la fiecare rând de alegeri.

Unii au contestat afirmația că romii sunt doar o „rezervă” națională.

„Priviți în jur, romii lucrează în construcții, ca antreprenori, intelectuali și în proiecte de lucrări publice”, a spus Bela Racz, șeful Asociației 1Ungaria, o ONG axată pe unitatea națională.

Lázár a respins cererile de scuze și demisia sa ca fiind „tipice pentru liberalismul binevoitor”.

 

Editor : M.C

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Vladimir Putin
1
Putin, obligat să se trezească din delirul grandorii. Cu ce trebuie să se mulţumească...
ciprian ciucu
2
Ciprian Ciucu anunţă care sunt primele 4 instituţii care vor fi închise și avertizează că...
Iarnă, Murmansk
3
Stare de urgență în regiunea rusă Murmansk. Mai multe locuințe, fără căldură și...
localnici
4
Revoltă în comuna bunicilor ucigașului lui Mario: Băiatul a fost scos din casă de...
Donald Trump dublu
5
Cum ar putea fi destituit Donald Trump, ocolind procedura de punere sub acuzare: al...
S-a aflat starea lui Michael Schumacher, după ce familia sa a ținut totul secret timp de 12 ani: ”Nu poate spune nimănui”
Digi Sport
S-a aflat starea lui Michael Schumacher, după ce familia sa a ținut totul secret timp de 12 ani: ”Nu poate spune nimănui”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Gas pipeline with Russian flag.
Țările UE au dat aprobarea finală pentru interzicerea importurilor de gaze rusești. Care este termenul-limită și ce state s-au opus
Grunge flags of Ukraine and Hungary divided by barb wire illustration sun haze view
Budapesta acuză din nou Kievul de amestec în alegeri. Szijjarto: „Dacă îi lăsăm să ia decizia, ţara va trebui să intre în război”
Anita Orban Peter Magyar
Cine este Anita Orban, cea la care partidul Tisza apelează pentru a se ocupa de politica externă maghiară în preajma alegerilor
Saint Petersburg International Gas Forum 2024 in Saint Petersburg - 10 Oct 2024
Budapesta acuză Kievul că „se amestecă foarte dur și direct” în alegerile din Ungaria. Atacuri și la principalul partid de opoziție
Vladimir Putin și Victor Orban în timpul conferinței de presă de la Budapesta
Ministrul Sibiha către Orban: „Stăpânul dumneavoastră de la Moscova nu va rezista 100 de ani, chiar dacă i-ați dona toate organele”
Recomandările redacţiei
Ukrainian military coordinating a drone during battle
Granițele Flancului Estic și ale României, apărate de roboți tereștri...
Sorin Grindeanu și Ilie Bolojan
Grindeanu: Pachetul privind administraţia şi cel privind relansarea...
PARLAMENT_ASUMARE_5_PACHETE_BOLOJAN_005_INQUAM_Photos_Octav_Ganea-scaled
PNL a votat în BPN pentru continuarea dialogului privind pachetul de...
Secretarul general al NATO, Mark Rutte
Șeful NATO, tranșant despre formarea unei alianțe europene de apărare...
Ultimele știri
Un fost senator francez este acuzat că a drogat băutura unei colege din Parlament, pentru a o agresa sexual
Un mort şi trei răniţi, după ce un microbuz şi un autotren s-au ciocnit, pe DN 17. Trafic blocat complet
Accesul la internet în Iran ar putea fi restabilit doar pentru companii
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Vremurile grele se încheie pentru ele din 26 ianuarie 2026. Neptun în Berbec aduce schimbări majore pentru...
Cancan
Cum a fost găsită Viviana Niță în apartamentul ei din București. Ce avea pe cap medicul radiolog în vârstă de...
Fanatik.ro
Fosta jucătoare de volei care face furori cu ipostazele în care se fotografiază. Cum a apărut în vacanță
editiadedimineata.ro
Trei jurnaliști palestinieni uciși în Gaza, în ciuda armistițiului
Fanatik.ro
MM Stoica l-a făcut praf pe Cristi Balaj după hora ironică de la FCSB – CFR Cluj 1-4: ”Am mai văzut...
Adevărul
„Trump acceptă mita lui Putin”: acuzațiile unui editorialist Kyiv Post despre încălcarea Constituției SUA
Playtech
Cutremurător! Ce a apărut la mormântul lui Mario, după înmormântare: ţi se face pielea de găină. Cine ar fi...
Digi FM
Adevărul despre averea lui Felix Baumgartner, fostul iubit al Mihaelei Rădulescu. Cine a încasat asigurarea...
Digi Sport
Surpriză: s-au răzgândit, după ce l-au prins pe al șaselea cel mai căutat om din lume! Recompensa era...
Pro FM
Cine e tânărul solist cu care Dakota Johnson a apărut de mână, după o cină în L.A. Gesturi de tandrețe și...
Film Now
Filmul care a detronat "Avatar: Fire and Ash", după 5 săptămâni. Cinematografele au înregistrat cel mai slab...
Adevarul
„Să nu mă uitați prea repede”. Mesajul emoționant al lui Florin Piersic la 90 de ani
Newsweek
225.000 pensionari cer indexarea pensiilor din luna februarie. Ce șanse au? Ce le propune ministrul muncii?
Digi FM
Paula Seling, după criticile primite pentru că a spus "Maladieț, Moldova": "Sunt tristă pentru că lumina...
Digi World
De ce ne îmbolnăvim mai des iarna? De ce apar mai des răcelile și gripele
Digi Animal World
Un pui de căprioară salvat de pe stradă a fost „adoptat” de un câine. Povestea lor e demnă de un basm
Film Now
Sean Penn, pozat de mână cu iubita moldoveancă. Actorul de 65 de ani și Valeria, cu 35 de ani mai tânără...
UTV
Cum se menține Radu Vâlcan în formă la 48 de ani. „Se întâmplă să nu mănânc două-trei zile”