„Romii ar trebui să curețe toaletele”. Un ministru ungar stârnește furie cu insulte rasiste în context electoral

Un ministru important al guvernului s-a confruntat cu reacții negative în Ungaria după ce a declarat că minoritatea romă din țară ar trebui să curețe toaletele din trenuri. János Lázár, membru al partidului Fidesz al lui Viktor Orbán, aflat la putere, a făcut această declarație în cadrul unei campanii electorale înaintea alegerilor parlamentare programate pentru luna aprilie, relatează TVPWorld.

Ministrul Construcțiilor și Transporturilor, cunoscut pentru retorica sa directă și adesea polarizantă, și-a exprimat opinia în contextul opoziției Ungariei față de imigrație.

„Deci, dacă nu există migranți și cineva trebuie să curețe toaletele din trenul InterCity... atunci trebuie să se apeleze la rezervele interne”, a declarat el, potrivit agenției de știri AFP. „Iar rezerva internă este comunitatea romă din Ungaria”, a explicat el.

Reprezentând aproximativ 7% din populația de 9,5 milioane de locuitori, romii sunt cea mai mare minoritate din Ungaria.

„Ieșiți din viața publică”

Principalul rival al lui Orbán pentru funcția de prim-ministru, Péter Magyar, din partidul de opoziție Tisza, a descris declarația lui Lázár ca „depășind toate limitele” și a spus că ministrul ar trebui „să iasă din viața publică”.

Grupurile pentru drepturile romilor au condamnat, de asemenea, atitudinea ministrului, considerând că aceasta retrogradează romii la cel mai jos nivel al scării sociale, și au denunțat faptul că „cartea țiganilor” este jucată la fiecare rând de alegeri.

Unii au contestat afirmația că romii sunt doar o „rezervă” națională.

„Priviți în jur, romii lucrează în construcții, ca antreprenori, intelectuali și în proiecte de lucrări publice”, a spus Bela Racz, șeful Asociației 1Ungaria, o ONG axată pe unitatea națională.

Lázár a respins cererile de scuze și demisia sa ca fiind „tipice pentru liberalismul binevoitor”.

