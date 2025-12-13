Live TV

Nicușor Dan, despre Călin Georgescu și alegerile anulate: „Este un război hibrid dus de Rusia împotriva României”

Călin Georgescu și Nicușor Dan. Foto: Inquam Photos
Despre desecretizare și „războiul hibrid” Despre Călin Georgescu: „Nu personajul este problema”

Președintele României, Nicușor Dan, a declarat că statul trebuie să prezinte un raport complet privind anularea alegerilor și influența rusă, pe fondul controverselor legate de cazul Călin Georgescu, subliniind că problema nu este un singur personaj, ci o campanie amplă de dezinformare și presiune asupra sistemului democratic. Șeful statului a vorbit despre atacuri cibernetice, campanii online și tentative de sabotaj, pe care le-a descris drept parte a unui „război hibrid” dus împotriva României, și a spus că autoritățile trebuie să convingă populația că democrația rămâne singurul model viabil de funcționare a statului, relatează News.ro.

„Mulți dintre români, în momentul de față, cred că alegerile au fost anulate în mod ilegal, pentru că, în fine, o elită conducătoare n-a vrut să predea puterea cuiva care ar fi putut să câștige. (...) Oamenilor acestora trebuie să le dăm toate elementele”, a afirmat Nicușor Dan, sâmbătă, la Kanal D.

Președintele a subliniat că, deși România a explicat situația în mare măsură pe plan extern, este nevoie de un demers oficial care să închidă acest subiect și la nivel intern.

„Au fost și multe alte state care, între timp, au spus că există o influență rusă în Europa, care s-a manifestat și în alegerile din România. Trebuie, și pentru partenerii noștri, să închidem acest capitol și să venim cu un raport care să fie complet despre ce s-a întâmplat (...) este foarte important. Probabil că, în două-trei luni de acum, o să fim pregătiți să ieșim cu un raport”, a spus șeful statului.

Despre desecretizare și „războiul hibrid”

Nicușor Dan a afirmat că desecretizarea unei ședințe invocate în spațiul public va avea loc, dar a precizat că aceasta reprezintă doar o mică parte dintr-un fenomen mult mai amplu.

„Se tot vorbește de acea desecretizare a ședinței. Da, se va întâmpla și asta, dar ea este doar o pietricică în tot ansamblul”, a declarat președintele.

El a enumerat mai multe tipuri de acțiuni care, în opinia sa, fac parte dintr-o campanie coordonată împotriva României.

„Noi avem atacuri cibernetice, avem campanie de dezinformare, am avut și câteva încercări de sabotaj, mult mai puține decât în Polonia sau în alte țări, dar le avem și pe acestea. Și ele, toate împreună, fac imaginea unei campanii, așa-numitul război hibrid pe care Rusia îl desfășoară împotriva României”, a spus Nicușor Dan.

Președintele a subliniat că miza nu este doar publicarea unui document, ci recâștigarea încrederii publice.

„Sarcina noastră nu este doar să ieșim cu un raport, ci să ieșim cu un raport care să convingă oamenii că, într-adevăr, asta s-a întâmplat”, a adăugat el.

Despre Călin Georgescu: „Nu personajul este problema”

Întrebat dacă Georgescu mai reprezintă o amenințare, Nicușor Dan a spus că atenția nu ar trebui să se concentreze exclusiv asupra unei persoane, ci asupra mecanismului din spatele acesteia.

„În opinia mea, nu trebuie să ne uităm neapărat la personajul Călin Georgescu, ci trebuie să ne uităm la campania care, cumva, a fost la un moment dat personificată de el”, a declarat președintele.

El a descris existența unei campanii intense în mediul online, menită să amplifice tensiunile sociale și să submineze încrederea în instituțiile statului.

„Noi avem, în momentul de față, o campanie dusă intens pe rețelele sociale, care reușește să amplifice toate tensiunile sociale, adică poziții în care diverse categorii au opinii diferite. Este o campanie care încearcă să decredibilizeze sistemul democratic din România. Asta este chestiunea fundamentală”, a afirmat șeful statului.

Nicușor Dan a concluzionat că, în ciuda problemelor existente, democrația rămâne singura opțiune viabilă pentru România.

„Trebuie să convingem românii că, cu toate greșelile, abuzurile, corupția și tot ce s-a întâmplat în această perioadă, democrația rămâne modelul de funcționare viabil pentru România”, a spus președintele, avertizând că dezinformarea urmărește, în final, apropierea politicilor europene de Rusia, „ceea ce, evident, nu este benefic”.

