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Starea de alertă de la Praid, prelungită din nou. Accesul în zona Salinei rămâne interzis încă 30 de zile

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Salina Praid.
Salina Praid. Foto: Inquam Photos.Alex Nicodim
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Comitetul Local pentru Situaţii de Urgenţă (CLSU) al comunei Praid a luat, marţi, decizia prelungirii cu încă 30 de zile a stării de alertă, începând din 8 iulie până în data de 7 august, în contextul situaţiei de urgenţă generate de inundarea, anul trecut, a salinei din localitate.

La fel ca şi în lunile precedente, în perioada stării de alertă vor fi mobilizate toate mijloacele, forţele şi resursele necesare pentru efectuarea lucrărilor de menţinere în siguranţă a perimetrului minier, arată comunicatul de presă al Instituției Prefectului Harghita, scrie Agerpres.

Totodată, autorităţile vor continua informarea populaţiei din Praid şi din localităţile învecinate cu privire la evoluţia situaţiei, utilizând toate mijloacele aflate la dispoziţia CLSU.

Rămâne interzis accesul populaţiei în zona afectată şi în Canionul de Sare, iar dacă situaţia o va impune, se va acorda asistenţă persoanelor şi gospodăriilor aflate în aval de perimetrul afectat. 

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Monitorizarea permanentă a situaţiei este asigurată de Administraţia Bazinală de Apă Mureş, SALROM - Salina Praid, CLSU Praid şi Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Oltul” al judeţului Harghita. Aceste instituţii urmăresc evoluţia fenomenului în perimetrul minier din Canionul de Sare, precum şi parametrii apei din pârâul Corund şi ai cursurilor de apă din aval.

În contextul prognozelor meteorologice şi hidrologice, autorităţile vor acorda o atenţie sporită monitorizării debitelor pârâului Corund, care traversează Canionul de Sare, şi ale râului Târnava Mică, precum şi calităţii apelor de suprafaţă din cele două cursuri de apă.

Starea de alertă de la Praid a fost instituită pentru prima dată la începutul lunii mai 2025, pe fondul infiltraţiilor produse în subteran. După inundarea salinei de apele pârâului Corund, la sfârşitul lunii mai 2025, starea de alertă a fost prelungită în fiecare lună.

Editor : Ana Petrescu

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