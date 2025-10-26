Cel mai bogat om din Africa vrea să dețină cea mai mare rafinărie din lume

Cel mai bogat om de pe continentul african, nigerianul Aliko Dangote, şi-a anunţat duminică intenţia de a dubla capacitatea de producţie a rafinăriei sale, până la 1,4 milioane de barili pe zi, ceea ce ar face din această rafinărie „cea mai mare din lume”, informează AFP, scre Agerpres.

Înainte de inaugurarea rafinăriei private Dangote Petroleum Refinery, în luna ianuarie 2024, Nigeria era obligată să importate aproape totalitatea carburanţilor săi, chiar dacă este cel mai mare producător de petrol din Africa.

„Suntem pe cale să dublăm capacitatea de rafinare, până la 1,4 milioane de barili pe zi, de la 650.000 de barili pe zi”, a declarat Aliko Dangote, proprietarul acestei rafinării, într-o conferinţă de presă organizată la Lagos. „Asta ar transforma-o în cea mai mare rafinărie din lume”, depăşind rafinăria de la Jamnagar (India), a estimat omul de afaceri nigerian.

„Această extindere este o dovadă a încrederii noastre în viitorul Nigeriei, în potenţialul Africii şi a angajamentului nostru de a construi independenţa energetică a continentului”, a adăugat Aliko Dangote.

Proprietarul Dangote Petroleum Refinery a mai spus că are de gând să listeze rafinăria la bursa de valori nigeriană în cursul anului viitor, în ideea de a permite nigerienilor să deţină acţiuni şi să profite de succesul său.

De-a lungul timpului, Aliko Dangote a fost considerat cel mai bogat om din Africa, conform clasamentelor revistei Forbes. În 2025, el a devenit și primul miliardar african cu o avere netă de 30 de miliarde de dolari.

