Centrul Infotrafic: Ceaţă densă pe drumuri din 17 județe, se poate forma polei. Recomandările poliţiştilor pentru șoferi

Centrul Infotrafic al IGPR îi avertizează pe şoferi că pe drumuri din 17 judeţe ale ţării este ceață și se poate forma polei. Poliţiştii le recomandă șoferilor să cureţe geamurile şi farurile maşinii, să reducă viteza, să păstreze o distanţă mai mare între autovehicule şi să nu facă depăşiri riscante.

„Se circulă în condiții de ceață densă pe multe artere rutiere din județele Argeș, Bacău, Botoşani, Brăila, Buzău, Constanța, Dâmboviţa, Dolj, Galați, Gorj, Harghita, Ialomița, Ilfov, Mehedinți, Neamț, Prahova și Tulcea, vizibilitatea în trafic fiind redusă pe alocuri chiar la sub 50 de metri”, avertizează centrul Infotrafic.

În funcție de condițiile locale, fenomenul poate favoriza formarea ghețușului.

„Recomandăm conducătorilor auto să-și asigure o bună vizibilitate prin curățarea geamurilor și a farurilor, să reducă viteza, să păstreze în mers o distanță mai mare între autovehicule, să nu se angajeze în depășiri riscante, să nu oprească pe carosabil, pe benzile de rulare sau pe cea de urgență de pe autostrăzi”, spun polițiștii.

De asemenea, ei îi sfătuiesc pe pietoni să evite să se deplaseze pe șosea pe timpul nopții sau în condiţii de vizibilitate diminuată din cauza ceții.

„Asigurați-vă că intenția de traversare a fost observată de conducătorul auto”, mai spun polițiștii.

