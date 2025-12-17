Live TV

Centrul Infotrafic: Ceaţă densă pe drumuri din 17 județe, se poate forma polei. Recomandările poliţiştilor pentru șoferi

Data publicării:
Dense fog in Iraq has negatively impacted daily life
Foto: Profimedia

Centrul Infotrafic al IGPR îi avertizează pe şoferi că pe drumuri din 17 judeţe ale ţării este ceață și se poate forma polei. Poliţiştii le recomandă șoferilor să cureţe geamurile şi farurile maşinii, să reducă viteza, să păstreze o distanţă mai mare între autovehicule şi să nu facă depăşiri riscante.

„Se circulă în condiții de ceață densă pe multe artere rutiere din județele Argeș, Bacău, Botoşani, Brăila, Buzău, Constanța, Dâmboviţa, Dolj, Galați, Gorj, Harghita, Ialomița, Ilfov, Mehedinți, Neamț, Prahova și Tulcea, vizibilitatea în trafic fiind redusă pe alocuri chiar la sub 50 de metri”, avertizează centrul Infotrafic.

În funcție de condițiile locale, fenomenul poate favoriza formarea ghețușului.

„Recomandăm conducătorilor auto să-și asigure o bună vizibilitate prin curățarea geamurilor și a farurilor, să reducă viteza, să păstreze în mers o distanță mai mare între autovehicule, să nu se angajeze în depășiri riscante, să nu oprească pe carosabil, pe benzile de rulare sau pe cea de urgență de pe autostrăzi”, spun polițiștii.

De asemenea, ei îi sfătuiesc pe pietoni să evite să se deplaseze pe șosea pe timpul nopții sau în condiţii de vizibilitate diminuată din cauza ceții.

„Asigurați-vă că intenția de traversare a fost observată de conducătorul auto”, mai spun polițiștii.

Editor : M.B.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
victor negrescu
1
Victor Negrescu, despre tăierea pensiilor magistraților: „Dacă pică la CCR, trebuie să...
Kupiansk, Ukraine, June 25 2024 Entrance to Kupiansk district. Soldiers and volunteers are used to signing and leaving flag at the entrance to the dis
2
Oficial ucrainean: Trupe ruse încercuite la Kupiansk sunt aprovizionate cu steaguri, nu...
nicolas maduro
3
„Ușile sunt deschise”. Cel mai vechi dictator din Europa susține că Nicolas Maduro este...
Imagine cu Barajul Paltinul. Judetul Prahova, luni, 01 decembrie 2025. Inquam Photos / Ovidiu Micsik
4
Hidroelectrica repornește în această noapte hidroagregatele de la Barajul Paltinu
Dmitri Peskov
5
Schimbare de ton. Kremlinul spune că poziția Rusiei privind trupele europene în Ucraina e...
A stat zi de zi lângă Moroșanu și a spus tot: ”Mințea foarte mult, doar să mai ciugulească un salariu”
Digi Sport
A stat zi de zi lângă Moroșanu și a spus tot: ”Mințea foarte mult, doar să mai ciugulească un salariu”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Swedish foggy autumn morning in Stockholm suburbs with rubbish recycling bins on the kerb
Orașul european în care oamenii au văzut soarele doar 30 de minute în prima jumătate a lunii decembrie
două persoane îmbrăcate în haine groase de iarnă merg prin ceață pe o stradă umedă.
Meteorologii anunță vreme mai caldă decât de obicei, vor fi maxime de 14 grade. Ceață și vânt în mai multe zone
tanara mergind pe o alee de langa o apa, intr-o zi cu ceata
Fenomenul meteo cu care se va confrunta mare parte din țară în următoarele zile. Anunțul meteorologilor
aeroportul craiova
O echipă de fotbal și 300 de suporteri au rămas blocați peste noapte în aeroportul din Craiova. Motivul pentru care nu au putut decola
Ceata pe autostrada
Cod galben de ceață în opt județe: vizibilitate redusă sub 50 de metri pe mai multe autostrăzi
Recomandările redacţiei
poftofel cu bani
Coaliția a stabilit cât va fi salariul minim de la 1 iulie 2026
Regele Charles al III-lea și Nicușor Dan
Președintele Nicușor Dan a fost primit de Regele Charles la Palatul...
Călin Georgescu.
Încă o înfrângere în instanță pentru Călin Georgescu. Fostul candidat...
investitii program anghel saligny
Guvernul alocă 2,4 miliarde lei Ministerului Dezvoltării pentru plata...
Ultimele știri
Ursula von der Leyen condamnă „otrava antisemitismului” în Europa: „Prea mulți evrei nu se simt în siguranță”
Marco Rubio promite că nu va candida la preşedinţie dacă JD Vance intră în cursă. „Voi fi unul din primii care îl vor susține”
Ministrul Energiei: A fost o mare psihoză că vor crește prețurile la benzină şi motorină, dar chiar au scăzut
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Angelina Jolie rupe tăcerea despre cicatricile lăsate de mastectomie: „Nu le ascund. Nu mi-e rușine de ele”
Cancan
DERAPAJUL lui Mircea Dinescu. A lansat un atac controversat la adresa Rodicăi Stănoiu
Fanatik.ro
Ei sunt sportivii care participă la Survivor România 2026! Au scris istorie, dar acum vor să depășească și...
editiadedimineata.ro
Când algoritmul vorbește prea mult: Podcastul AI al Washington Post, criticat pentru informații greșite și...
Fanatik.ro
Neli Lucescu dezvăluie secretul mariajului cu Mircea Lucescu! Când s-au cunoscut cei doi și cum se înțeleg...
Adevărul
Documentul cutremurător din arhiva Securității care confirmă ordinul lui Ceaușescu: „Se lichidează radical!”
Playtech
Ce venituri urmărește ANAF cel mai atent. Când apare riscul unui control
Digi FM
Ce avere avea Rodica Stănoiu. Fosta ministră a Justiției încasa două pensii și deținea mai multe proprietăți
Digi Sport
70.000.000 €! Gică Popescu nu a stat pe gânduri și dă lovitura: ”Nu trebuie să știe nimeni”
Pro FM
Loredana Groza, moment emoționant la concert. A cântat alături de fiica ei, Elena: „S-a trezit cu mine pe...
Film Now
Sydney Sweeney, apariție à la Marilyn Monroe, într-o rochie albă cu decolteu "periculos". Ruj roșu, siluetă...
Adevarul
O nouă tulpină de gripă pune presiune asupra asistenței medicale în întreaga Europă. Și în România cresc...
Newsweek
Ministrul muncii anunță schimbări la pensiile militare. „Decizia, luată alături de Bolojan”. Când se întâmplă?
Digi FM
Tulburător. Cu doar trei luni înainte de a fi ucis, Rob Reiner spunea că fiul lui nu mai consumase droguri de...
Digi World
Cauza morții lui Ludovic al XIV-lea, dezvăluită după 310 ani. ADN-ul din inima mumificată schimbă complet...
Digi Animal World
Panică într-un magazin de Crăciun. Un cerb a făcut ravagii printre rafturi și a rămas blocat într-un scaun...
Film Now
Și-a refăcut viața la 69 de ani. Kim Cattrall și soțul ei mult mai tânăr, lună de miere în Maldive. Actrița...
UTV
Antonia rupe tăcerea după un coșmar medical. O procedură de mărire a feselor făcută acum opt ani a dus la...