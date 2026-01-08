Live TV

Se circulă în condiţii de iarnă pe mai multe drumuri din ţară: sunt restricții în trei județe. Unde sunt anunțate ninsori

Data publicării:
zăpadă in ilfov
Foto: Inquam Photos / Cosmin Enache

Circulaţia pe drumurile din ţară se desfăşoară joi dimineaţă, în general, în condiţii de iarnă, fiind precipitaţii sub formă de ninsoare îndeosebi în judeţele aflate în partea nordică şi centrală şi ploaie în zona de sud.

Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliţiei Române informează că la nivel naţional se circulă în general în condiţii de iarnă, fiind precipitaţii sub formă de ninsoare îndeosebi în judeţele aflate în partea nordică şi centrală a ţării. Se acţionează atât cu utilaje de deszăpezire, cât şi cu material antiderapant.

În zona de sud a ţării sunt precipitaţii sub formă de ploaie, pe alocuri fiind condiţii de formare a poleiului, acţionându-se cu material antiderapant.

Sunt impuse mai multe restricţii de circulaţie, în urma condiţiilor meteorologice:

  • judeţul Caraş-Severin - trafic oprit pe: DN 6, între localităţile Armeniş şi Slatina-Timiş, precum şi în zona localităţii Domaşnea; DN 58, între localităţile Soceni şi Brebu;
  • judeţul Harghita - restricţie de tonaj pentru autovehicule mai mari de 7,5 tone: pe DN 15A, între localităţile Topliţa şi Borsec;
  • judeţul Sălaj - restricţie de tonaj pentru autovehicule mai mari de 7,5 tone: pe DN 1F, în zona localităţii Meseş, tronson kilometric 68 - 80.

Pentru o călătorie în siguranţă în aceste condiţii de iarnă, poliţiştii recomandă conducătorilor auto să circule cu viteză adaptată condiţiilor de trafic şi de drum, să evite orice manevră riscantă, să mărească distanţa de siguranţă între autovehicule, să adopte o conduită responsabilă pe toată durata deplasării şi să nu pătrundă pe drumuri închise traficului rutier.

Pentru deplasarea pe suprafeţe carosabile acoperite cu polei, gheaţă sau zăpadă, este obligatorie echiparea autovehiculelor cu anvelope de iarnă, iar în zona de munte este recomandată şi montarea lanţurilor.

Editor : C.S.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
The nuclear icebreaker Yakutiya has set out for sea trials in the Gulf of Finland from St. Petersburg, Russia - 3 Jan 2025
1
Visul arctic al Rusiei se clatină: Spionajul ucrainean susține că Moscova nu-și poate...
Berlin pană de curent
2
Cum au întrerupt teroriștii alimentarea cu energie electrică a Berlinului. Cine este...
maduro
3
Ce răni au suferit Maduro şi soţia lui în timp ce încercau să fugă de forţele americane
donald trump
4
Trump anunță tripleta care va coordona tranziția în Venezuela. El avertizează că ar putea...
Vladimir Putin
5
„Armata invizibilă” care va ataca Rusia dacă Ucraina va fi forțată de SUA să cedeze...
La 12 ani de la accidentul lui Michael Schumacher, a publicat imaginile și internetul a ”explodat”: ”Nu se poate” / ”O nebunie”
Digi Sport
La 12 ani de la accidentul lui Michael Schumacher, a publicat imaginile și internetul a ”explodat”: ”Nu se poate” / ”O nebunie”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Screenshot 2026-01-02 124117
Risc mare de avalanșe în masivele Făgăraș, Bucegi, Țarcu și Godeanu
Ninsoare în București, 17 februarie 2025.
Ministerul de Interne a convocat Comandamentul de iarnă. Autoritățile acționează pentru deszăpezire și remedierea avariilor
drumuri acoperite de zapada
Avertizare Infotrafic: Se circulă în condiţii de iarnă în mai multe judeţe. Unde se înregistreză ninsori
Man digs with a shovel car stuck in deep snow on winter day
Cod galben de viscol și vânt puternic în 16 județe. Meteorologii anunță ninsori abundente, ploi și polei
ARH N17 VISCOL TRANSALPINA CRACIUN POLITIE TRAFIC LANTURI CAUCIUCURI VO 251225_00033
Vreme extremă în România: drumuri blocate de zăpadă, copaci prăbușiți și avalanșe pe munte. Zeci de mii de oameni fără curent electric
Recomandările redacţiei
Donald Trump / Nicolas Maduro / Navă americană lansează o rachetă
Cum ar putea deveni Venezuela o capcană pentru SUA și ce greșeli a...
România UE
Presa maghiară: Ursula von der Leyen și colegii ei fac România...
masina de politie
Momentul în care doi polițiști au salvat o femeie dintr-o mașină...
elevi in clasa
Prima zi de școală din 2026: elevii se reîntorc la cursuri după...
Ultimele știri
Venezuela a trimis în Elveția aur de la Banca Centrală în valoare de peste 5 miliarde de dolari
Un astronaut de pe ISS are probleme medicale. NASA ia în considerare readucerea echipajului pe Terra
Rezultate LOTO – Joi, 8 ianuarie 2026: Report uriaș la Joker. La 6/49 sunt în joc peste 2,76 milioane de euro
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Cine e tatăl unicului copil al lui Brigitte Bardot. Și el a murit tot anul acesta
Cancan
Meteorologii Accuweather anunță -18 grade Celsius în ianuarie! Cel mai friguros oraș din România în 2026.
Fanatik.ro
Adrian Șut pleacă de la FCSB! Ofertă din Emirate. Exclusiv
editiadedimineata.ro
Capturarea lui Maduro a declanșat un val de dezinformare online
Fanatik.ro
Marius Șumudică a făcut anunțul despre transferul lui Tavi Popescu de la FCSB. Exclusiv
Adevărul
UE, acuzată că alimentează războiul Rusiei din Ucraina. Putin face miliarde de euro din exportul de gaze...
Playtech
Cât consumă un încărcător de telefon lăsat în priză peste noapte: vei fi mai atent data viitoare
Digi FM
Reacția unui vlogger american când descoperă mâncarea românească: „Cine a ascuns-o de mine?”. Imaginile sunt...
Digi Sport
A plecat din România și a vrut să dea lovitura vieții, dar ce a urmat e total neașteptat
Pro FM
Ultima poză cu John Lennon în viață e chiar cu asasinul lui. Se întâlniseră cu câteva ore înainte de crimă
Film Now
"E umilitor. Nu aș face asta niciodată". Mickey Rourke, reacție după ce au început să se strângă bani pentru...
Adevarul
Harta noilor drumuri expres așteptate în România. Doar două șosele rapide pot fi inaugurate până în 2027
Newsweek
Pensia se recalculează automat sau trebuie depusă adeverința de la angajator? Care este procedura?
Digi FM
Reacția unui vlogger american când descoperă mâncarea românească: „Cine a ascuns-o de mine?”. Imaginile sunt...
Digi World
Cum te pregătești pentru analizele de sânge. Ai voie să bei apă în ziua recoltării?
Digi Animal World
Momentul când 50 de oi dau buzna într-un supermarket. Au provocat haos printre rafturi și au blocat casele de...
Film Now
James Cameron, omul recordurilor. Avatar 3 a depășit 1 miliard de dolari la box office, al patrulea lui film...
UTV
Antonia rupe tăcerea după un coșmar medical. O procedură de mărire a feselor făcută acum opt ani a dus la...