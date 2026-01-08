Se circulă în condiţii de iarnă pe mai multe drumuri din ţară: sunt restricții în trei județe. Unde sunt anunțate ninsori

Circulaţia pe drumurile din ţară se desfăşoară joi dimineaţă, în general, în condiţii de iarnă, fiind precipitaţii sub formă de ninsoare îndeosebi în judeţele aflate în partea nordică şi centrală şi ploaie în zona de sud.

Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliţiei Române informează că la nivel naţional se circulă în general în condiţii de iarnă, fiind precipitaţii sub formă de ninsoare îndeosebi în judeţele aflate în partea nordică şi centrală a ţării. Se acţionează atât cu utilaje de deszăpezire, cât şi cu material antiderapant.

În zona de sud a ţării sunt precipitaţii sub formă de ploaie, pe alocuri fiind condiţii de formare a poleiului, acţionându-se cu material antiderapant.

Sunt impuse mai multe restricţii de circulaţie, în urma condiţiilor meteorologice:

judeţul Caraş-Severin - trafic oprit pe: DN 6, între localităţile Armeniş şi Slatina-Timiş, precum şi în zona localităţii Domaşnea; DN 58, între localităţile Soceni şi Brebu;

judeţul Harghita - restricţie de tonaj pentru autovehicule mai mari de 7,5 tone: pe DN 15A, între localităţile Topliţa şi Borsec;

judeţul Sălaj - restricţie de tonaj pentru autovehicule mai mari de 7,5 tone: pe DN 1F, în zona localităţii Meseş, tronson kilometric 68 - 80.

Pentru o călătorie în siguranţă în aceste condiţii de iarnă, poliţiştii recomandă conducătorilor auto să circule cu viteză adaptată condiţiilor de trafic şi de drum, să evite orice manevră riscantă, să mărească distanţa de siguranţă între autovehicule, să adopte o conduită responsabilă pe toată durata deplasării şi să nu pătrundă pe drumuri închise traficului rutier.

Pentru deplasarea pe suprafeţe carosabile acoperite cu polei, gheaţă sau zăpadă, este obligatorie echiparea autovehiculelor cu anvelope de iarnă, iar în zona de munte este recomandată şi montarea lanţurilor.

