Cîmpeanu: Școlile decid singure dacă intră în online. O decizie centralizată nu poate fi luată

Ministrul demis al Educației, Sorin Cîmpeanu, a declarat luni că decizia de a trece în online aparține conducerii fiecărei școli în parte. Există două reguli de bază referitoare la îmbolnăviri, dar dincolo de acestea școlile pot cere singure suspendarea prezenței fizice, susține Cîmpeanu. "Resping categoric fuga de răspundere din partea directorilor. O decizie centralizată nu poate fi luată tocmai din cauza condițiilor diferite între cele 17.632 de școli din România", a mai spus acesta, în cadrul unei conferințe de presă.

"Legând îngrijorările legitime, atât din partea părinților, elevilor, cat și din partea cadrelor didactice, ordinul comun al ministrului Educației pentru asigurarea dreptului la educație, ministrului sănătății pentru asigurarea dreptului la sănătate prevede toate situațiile posibile, reglementează orice situație poate să apară.

Sunt 17.000 de școli în România. Avem două reguli de bază care au fost ușor de înțeles: la apariția unei îmbolnăvire într-o clasă, se suspendă activitatea la nivelul clasei. A doua regulă: la apariția suspendării unui număr de clase egal cu cel puțin jumătate din numărul claselor din școală se suspendă activitatea fizică la nivelul întregii școli. Aceste reguli generale au fost corect înțelese. Dar avem pe de altă parte articolul 6, alineatul 9 și articolul 3, alineatul 2, care reglementează situațiile specifice mult diferite de la o școală la alta, de la un județ la altul. Situația este diferită într-o școală în care rata de infectare este peste șase la mie, peste unu la mie față de o școală în care rata de infectare în localitate este 18, 19 sau 20 la mie. Situația este diferită într-o școală în care avem un caz de îmbolnăvire sau de carantină în rândul cadrelor didactice, sau niciun caz, față de situația în care avem 10 – 15 cazuri de îmbolnăvire. Aceste lucruri pot fi cunoscute doar la nivelul școlii.

Situația este diferită într-o școală care are clase cu număr redus de elevi și în care se învață într-un singur schimb, față de o școală în care sunt trei schimburi cu efective duse la maximum din perspectiva numărului de elevi. Aceste situații sunt cunoscute doar la nivelul școlii și atunci separat de regulile generale, cunoscute, cele două, avem o posibilitatea trecerii în online a oricărei școli din România, se emite această solicitare prin conducerea școlii, care este singura capabilă să cunoască realitățile din acea școală. Situația este de solicitare către inspectoratul școlar județean, dacă școala, din lipsă de resurse, nu are suficiente cadre didactice, pentru că sunt în carantină sau sunt infectate, deci nu pot veni la școală cu prezență fizică, iar rata de infectare este atât de mare în localitatea încât o mare parte din părinți își exprimă îngrijorarea și refuză să își trimită copiii la școală. Am luat legătura cu inspectoratele și ele vor aproba aceste solicitări indiferent de numărul lor", a spus, luni, Sorin Cîmpeanu.

A doua situație este cea în baza articolului 6, alineatul 9, când este nevoie de avizul DSP și de hotărârea Inspectoratului pentru Situații de Urgență.

"Resping categoric acea fugă de răspundere manifestată, în puține situații, dar manifestată, din partea unor director de școli care, neînțelegând că atunci când ești directorul unei școli ți-ai asumat responsabilitatea gestionarii situației din acea școală, și așteaptă la nivel uniform o decizie centralizată, o decizie centralizată care nu poate fi luată tocmai din cauza condițiilor diferite între cele 17.632 de școli.

Mâine vor fi centralizate toate aceste solicitări în București, vor fi împărțite în două categorii: solicitări în baza articolului 3, alin. 2, inspectoratul va aproba toate aceste solicitări fără să fie nevoie de altceva, și solicitări făcute în baza articolul 6 alineatul 9, caz în care va fi nevoie și de aprobarea Direcției de Sănătate Publică și a Inspectoratului pentru Situații de Urgență București. Directorii ar fi trebuit să facă acest lucru începând din 1 octombrie", a mai transmis Cîmpeanu.

