Rezultatele simulării Evaluării Naționale 2026 au fost comunicate. Câți elevi au susținut probele și cum au fost corectate lucrările

Rezultatele simulării Evaluării Naționale pentru absolvenții de clasa a VIII-a au fost comunicate luni, 30 martie, individual fiecărui elev, potrivit calendarului oficial, după ce Ministerul Educației și Cercetării a finalizat centralizarea datelor la nivel național. Procesul de evaluare, desfășurat integral digitalizat și în condiții similare examenului propriu-zis din vară, a implicat aproximativ 10.000 de profesori evaluatori și peste 12.000 de cadre didactice responsabile cu scanarea și încărcarea lucrărilor, în cadrul a peste 4.500 de unități de învățământ.

Rezultatele obținute de elevii claselor a VIII-a care au participat la simularea probelor scrise din cadrul EN VIII 2026 au fost centralizate de către Ministerul Educației și Cercetării și sunt disponibile mai jos, în sinteză.

Informații privind organizarea evaluării digitalizate

Au fost implicați în procesul de evaluare 9.854 de profesori evaluatori, după cum urmează:

Limba română: 4.956;

Matematică: 4.550;

Limba maternă: 348.

La nivelul celor 4.545 de unități de învățământ în care s-a desfășurat simularea, peste 12.000 de profesori asistenți au asigurat scanarea și încărcarea lucrărilor pe platforma informatică. Platforma a funcționat în parametri optimi pe întreaga durată a simulării.

Informații privind rezultatele înregistrate

Potrivit rapoartelor statistice furnizate de platforma informatică, se înregistrează următoarea situație pe probe și tranșe de note:

Limba și literatura română - Număr lucrări evaluate: 145.257;

Matematică - Număr lucrări evaluate: 144.399;

Limba și literatura maternă - Număr lucrări evaluate: 8.766.

Acuratețea evaluării

Evaluarea lucrărilor s-a derulat în condiții similare cu cele de examen, digitalizat. În acest context, lucrările au fost distribuite aleatoriu evaluatorilor din toată țara.

Conform metodologiei de organizare și desfășurare a examenelor naționale, la o diferență mai mare de un punct între notele acordate de cei doi evaluatori, lucrările sunt recorectate de alți doi evaluatori, nota finală fiind obținută ca medie aritmetică a celor două note cu valori centrale, după eliminarea notelor extreme (cea mai mare și cea mai mică).

Din acest punct de vedere, procentul lucrărilor reevaluate se prezintă astfel:

9.78% lucrări reevaluate la limba și literatura română (8,81% în 2025 și 11,39% în 2024);

0,1% lucrări reevaluate la matematică (0,1 în 2025 și 0,25% în 2024)

5.72% lucrări reevaluate la limba și literatura maternă (4.8% în 2025, 8% în 2024).

Comunicarea rezultatelor

Rezultatele probelor scrise ale simulării EN VIII s-au comunicat individual, nu prin afișare. Acestea au fost transmise către Inspectoratele Școlare Județene/al Municipiului București și sunt în curs de a fi transmise de la nivelul inspectoratelor școlare către fiecare unitate de învățământ atât sub forma cataloagelor cu notele finale, cât și sub forma borderourilor asociate fiecărei evaluări.

Rezultatele vor fi analizate la nivelul fiecărei unități de învățământ prin discuții cu elevii, ședințe cu părinții, precum și la nivelul consiliului profesoral, în vederea adoptării unor măsuri adecvate fiecărei situații în parte, scopul fiind îmbunătățirea performanțelor școlare.

Precizări importante

Potrivit comunicatului Ministerului Educației: „Lucrările scrise ale elevilor care au susținut simularea evaluării naționale se află în unitățile de învățământ în care elevii au susținut probele scrise. Profesorii care predau disciplinele la care s-au susținut probele simulării (limba română, matematică, respectiv limba maternă) au acces la lucrările elevilor din clasele la care predau, precum și la borderourile de evaluare corespunzătoare, pentru a le discuta cu aceștia.

În contextul utilizării platformei de evaluare digitalizată, Ministerul Educației și Cercetării dispune de date relevante pentru o imagine de ansamblu asupra gradului de reușită la fiecare dintre itemii administrați. În acest sens, în perioada următoare va fi făcută publică o analiză cantitativă din care rezultă gradul de reușită pe fiecare item, la nivel național, pentru limba și literatura română și matematică.

Astfel de analize vor fi realizate atât la nivel de unitate de învățământ, cât și la nivelul inspectoratelor școlare, pentru stabilirea măsurilor adecvate optimizării rezultatelor elevilor, în perspectiva examenului național”.

