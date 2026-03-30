Rezultate simulare Evaluarea Națională 2026: Elevii află astăzi notele la probele scrise

Elevii de clasa a VIII-a care au participat la simularea Evaluării Naționale 2026 află luni, 30 martie, rezultatele la probele scrise, după finalizarea corectării lucrărilor. Deși notele nu sunt trecute în catalog decât la solicitarea elevului sau a părintelui, acestea reprezintă un reper important pentru nivelul de pregătire înaintea examenului din vară.

Evaluarea Națională 2026 este programată să înceapă în luna iunie, iar punctajele obținute vor avea o pondere decisivă în admiterea la liceu.

Primele concluzii după simulare

Testarea organizată la nivel național oferă, în fiecare an, o imagine relevantă asupra nivelului de pregătire al elevilor. Datele comunicate luni, 30 martie, conturează o evaluare de ansamblu a cunoștințelor acumulate până în acest moment. Scopul principal al simulării nu este stabilirea unei ierarhii finale, ci identificarea eventualelor lacune și adaptarea modului de învățare în perioada rămasă până la examenul propriu-zis.

Cum sunt comunicate rezultatele

Notele sunt transmise individual, prin intermediul unităților de învățământ, fără a fi făcute publice. Elevii le află direct de la profesori, în cadrul școlii. Spre deosebire de examenul propriu-zis, acestea nu sunt publicate centralizat online.

Rezultatele nu pot fi contestate și sunt trecute în catalog doar la cerere. În schimb, ele sunt analizate la nivelul fiecărei școli, în vederea îmbunătățirii performanțelor educaționale.

Chiar dacă nu influențează media finală, simularea are un rol esențial în procesul de pregătire. Aceasta oferă o imagine realistă a nivelului actual, evidențiază aspectele care necesită îmbunătățire și contribuie la ajustarea strategiilor didactice în ultimele luni înainte de examen. În perioada următoare, elevii au posibilitatea să își corecteze greșelile și să își consolideze cunoștințele, în vederea susținerii probelor din vară.

