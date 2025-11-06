Live TV

Cine este omul de afaceri găsit spânzurat în Vama Veche

Omul de afaceri găsit spânzurat joi într-un camping din vama Veche este chiar patronul afacerii, Florin Dinu, potrivit unor surse din anchetă.

„La data de 6 noiembrie a.c., în jurul orei 11.30, polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Mangalia au fost sesizați cu privire la faptul ca o persoană s-ar fi spânzurat în incinta unui camping din stațiunea Vamă Veche.

Polițiștii deplasați la fața locului au identificat cadavrul unui bărbat, de 44 de ani.

În cauză se efectuează cercetări cu privire la cauzele și împrejurările producerii decesului”, a transmis IPJ Constanța joi, într-un comunicat.

Conform unor surse apropiate anchetei, victima este chiar patronul care deține campingul Sandalandala din vama Veche, Florin Dinu. 

Potrivit Ziua de Constanța, complexul Sandaladala este deținut de societatea Zorile Toys SRL, aflată în prezent în insolvență.

Firma, controlată întegral de Dinu-Florian Laurențiu, a raport, în ultimul an fiscal, datorii de peste 13,5 milioane de lei, 35 de angajați, un profit de 143.701 lei, active de 14,4 milioane de lei și o cifră de afaceri de 7.793.261 lei.

