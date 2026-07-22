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Fenomenul care a răcit brusc apa mării la doar 13 grade, în plin sezon de vacanțe. Meteorologii anunță cum va fi vremea pe litoral

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Woman, beach, ocean: Relaxed woman sits on a donut float by the tranquil sea on a pebble shore with copy space.
Foto: Profimedia
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Apa Mării Negre s-a răcit brusc. La Mamaia a avut ieri 13 grade, iar astăzi a urcat abia la 19 grade. Specialiștii spun că pe litoral are loc din nou fenomenul upwelling, când apa caldă de la suprafață este împinsă de curenți, iar în locul ei, în apropierea țărmului, ajunge apa rece. În această perioadă, apa ar trebui să aibă 25 de grade.

Meteorologii spun că astăzi apa mării are 19 grade Celsius, atât în Mamaia, cât și în Mangalia. În urmă cu aproximativ o săptămână, marea avea 25 de grade. Apa s-a răcit brusc, iar ieri s-au înregistrat 13 grade. Astăzi este într-un proces de încălzire și probabil că mâine ar putea fi peste 20 de grade.

Unii turiști spun că apa li se pare prea rece și preferă să se bronzeze pe plajă. Alții își fac curaj și fac baie în mare.

În ceea ce privește temperatura din aer, maxima zilei de astăzi va ajunge la 26 de grade, dar cerul este înnorat și spre seară va ploua, spun meteorologii, care au emis și o avertizare cod portocaliu pentru județul Constanța și o avertizare cod roșu pentru județul Tulcea.

Florinela Georgescu, director de prognoză în cadrul ANM, a spus „că în orele viitoare și la noapte în Marea Neagră va fi furtună, în apropierea țărmului românesc, de aceea și cantitățile foarte mari de precipitații pe care le așteptăm”.

„Această furtună categoric influențează și curenții marini și probabil vom avea variații în temperatura apei în perioada următoare, înțelegând prin aceasta ziua de mâine și următoarele 2-3 zile în care vremea se va liniști. Pe de altă parte, partea de instabilitate, cu cantitățile foarte mari de apă în urma ploilor, variațiile în temperatura apei mării, toate fac parte dintr-un tablou mai vast, în care unul din elementele principale reprezintă pătrunderea unei mase de aer foarte rece dinspre partea de nord a continentului, deasupra țării noastre și chiar mai jos, spre bazinul Mării Mediterane.

Aerul acesta foarte rece împinge în compensare aerul foarte umed dinspre Marea Mediterană și chiar și din Marea Neagră înspre țara noastră. Deci este o situație pe care trebuie să o interpretăm în contextul european”, a spus Georgescu.

Editor : M.B.

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