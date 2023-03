Cine este tatăl care și-a spânzurat bebelușul, iar apoi s-a sinucis

Apar noi amănunte în cazul tragediei de la Alba Iulia, unde un bebeluș de un an a fost găsit spânzurat alături de tatăl său. Cei care l-au cunoscut pe tânărul tată l-au descris ca o fire retrasă și dificilă, potrivit presei locale.

Tânărul găsit spânzurat alături de fiul său de un an într-un apartament din Alba Iulia se numește Bogdan R. și avea 27 de ani, scrie Alba 24.ro. El locuia cu chirie într-un apartament din Alba Iulia.

Bogdan R. a fost student al Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, iar cei care l-au cunoscut spun că era o fire mai retrasă. De multe ori era văzut la cafeneaua universității, unde stătea singur.

Tânărul tindea să devină agresiv și se enerva foarte repede, mai spun cei care l-au cunoscut, potrivit Alba24.ro.

La un moment dat, el a lucrat pe șantiere arheologice, pentru a face rost de bani, însă a început să fie evitat, pentru că era recalcitrant. Ulterior, a lucrat și la un magazin din mall.

Bărbatul care a fost găsit mort alături de bebelușul său de un an într-un apartament din Alba Iulia a lăsat un mesaj de adio pe o rețea socială, în care se plângea că nu este lăsat să-și vadă copilul.

„Am construit familia aceasta din nimic dorind să ofer o viață mai bună de familie băiatului meu decât am avut eu și toate astea mi-au fost furate. Deși am greșit în trecut, lucrez la mine de 7-8 luni pentru a schimba la mine ce cred că am făcut greșit în familie, alegerile mele greșite”, a scris el.

