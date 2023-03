Bebeluș ucis în Alba Iulia. Tatăl său a lăsat un mesaj de adio înainte să fie găsit spânzurat lângă copil

Bărbatul care a fost găsit mort alături de bebelușul său de un an într-un apartament din Alba Iulia a lăsat ceea ce pare a fi un mesaj de adio pe o rețea socială în care se plângea că nu este lăsat să-și vadă copilul.

„Am construit familia aceasta din nimic dorind să ofer o viață mai bună de familie băiatului meu decât am avut eu și toate astea mi-au fost furate. Deși am greșit în trecut, lucrez la mine de 7-8 luni pentru a schimba la mine ce cred că am făcut greșit în familie, alegerile mele greșite”, a scris bărbatul potrivit ziarulunirea.ro.

Bărbatul de 27 de ani s-a plâns în mesaj că nu își vede copilul de un an pe cât de mult și-ar dori și s-a arătat deranjat că fosta sa parteneră are o nouă relație.

„Experiența în familie a fost cel mai plăcut sentiment trăit vreodată, până când mi s-a furat posibilitatea să văd băiatul cum crește și se dezvoltă, mi s-a furat primul Crăciun al lui D. (...) (pe) care puteam să îl petrec în familie, să petrec ziua mea de naștere de când s-a născut el în familie, Revelionul, ziua lui de naștere și botezul băiatului de care nu am știut și nu am fost invitat”, a scris acesta.

În mesaj, bărbatul acuză faptul că „o nouă figură paternă” a apărut în viața bebelușului de un an.

„Cine e bărbatul care împingea căruciorul băiatului meu? De ce nu am știut că i-ai dat o nouă figura paternă lui D.? (...) Nu am fost eu un tată suficient de bun, cine e acest bărbat?”, a scris acesta.

„Cine e tatăl dacă îl întrebi pe D.? Eu care îl văd câteva ore în weekend sau bărbatul ăla care îi împinge căruciorul zilnic și stă în aceeași casă cu el?”, a mai scris bărbatul care și-a încheiat postarea cu mesajul: „Încă pot alege”.

Potrivit poliției, între bărbatul de 27 de ani și fosta sa parteneră au existat mai multe schimburi de mesaje, în noaptea de vineri spre duminică. Însă după ce acesta a încetat să mai răspundă, femeia, îngrijorată, a sunat la poliție.

Agenții au luat legătura telefonic cu bărbatul, care a dat asigurări că fiul său este bine și că poate da dovezi în acest fel. Însă acesta a refuzat să spună unde se află, iar apoi nu a mai putut fi contactat.

Acest lucru i-a făcut pe polițiști să vină la apartamentul din Alba Iulia în care acesta locuia cu chirie. Dar pentru că nu existau suficiente indicii cu privire la posibile fapte de violență, potrivit polițiștilor, iar pentru că proprietarul apartamentului, un bărbat din Turda, nu a fost de acord cu spargerea ușii, agenții au așteptat până când propietarul a ajuns la fața locului pentru a deschide ușa.

Atât bebelușul de un an, cât și tatăl său au fost găsiți fără viață, spânzurați.

Editor : D.R.