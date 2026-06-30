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Ciprian Ciucu: Încerc să aduc cultura mentenanţei în instituţiile subordonate Primăriei

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ciprian ciucu face declaratii
Ciprian Ciucu. Foto: Inquam Photos / George Călin
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Primarul Capitalei Ciprian Ciucu a subliniat, într-o postare pe rețelele sociale, importanţa lucrărilor de mentenanţă, prin verificări şi reparaţii minore, astfel încât să nu fie necesare intervenţii ample şi costisitoare.

El a menționat că în România nu exista cultura mentenanţei şi a reparaţiilor rapide, dar că e mai ieftin şi mai inteligent” să previi decât să repari.

„Încerc să aduc cultura mentenanţei în instituţiile subordonate PMB. În România acesta este o problemă generalizată. Pur şi simplu nu avem cultura mentenanţei şi a reparaţiilor rapide. Nu stăm să monitorizăm spaţiul public şi facem reparaţii mari şi costisitoare sau lucrări capitale noi. Mentenanţa înseamnă să ai grijă de ceva înainte să se strice. Include verificări, întreţinere şi reparaţii minore făcute la timp, astfel încât totul să funcţioneze bine”, a scris edilul general, luni seară, pe Facebook.

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Mentenanţa previne problemele, evită reparaţiile costisitoare, prelungeşte durata de viaţă a echipamentelor şi îi ţine pe oameni în siguranţă, a mai afirmat Ciprian Ciucu.

„Pe scurt: e mai ieftin şi mai inteligent să previi decât să repari. Mai e mult până departe, dar voi continua să aduc cultura mentenanţei şi la PMB”, a adăugat primarul.

El mai precizează că, recent, echipele de la Administraţia Străzilor Bucureşti au lucrat în zone precum: Parcarea Zamfirescu din str. Paris, str. Popa Petre (str. Maria Rosetti - Calea Moşilor), str. Barbu Văcărescu (Şos. Ştefan cel Mare - Pasaj Pipera), str. Dianei (Bd. Carol I - Str. Italiană), Şos. Viilor (str. Năsăud - str. Constantin Istrati). str. Ştirbei Vodă, str. Jandarmeriei (Acces Poligon - staţia STB "Grigore Alexandru Ghica"), str. George Vâlsan, Calea Giuleşti, str. Migdalului, str. Prunaru, str. Copşa Mică, Calea Victoriei, Calea Griviţei.

Editor : Ș.R.

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